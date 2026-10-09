ITA Southern Regional - Day 2 Results

Ashton Bowers (AUB) def. Lauren Seye (MSU), 6-0, 6-2
Nada Fouad (LSU) def. Safia Zenbi (ULL), 6-3, 6-0
Addison Lanton (LSU) def. Elena Morales Dorantes (MCN), 6-2, 6-1
Andrea Nova (OM) def. Blanca Losada Morales (NS), 6-2, 6-1
Klara Kajabova (UAB) def. Lucia Gallegos (LTU), 6-4, 6-0
Alice Soulie (OM) def. Sammie Schouten (UNA), 6-4, 6-1
Korina Roso (BAMA) def. Jana Rovira (USA), 6-2, 6-1
Leana Gomez (MCN) def. Aqeela Malik (SU), 6-1, 6-2
Whitley Pate (TUL) def. Emma Ansorge (UNA), 6-2, 6-2
Natalie Outcalt (AUB) def. Kristyna Damaskova (UAB), 6-2, 7-6 (3)
Gianna Oboniye (MSU) def. Diana Badalyan (TUL), 7-5, 7-6 (3)
Summer Chandler (TUL) def. Catherin Cardona-Carballosa (SAM), 7-5, 7-6 (9)
Amina Salibayeva (BAMA) def. Ni Xi (LSU), 3-6, 6-0, 6-4
Lamiss Haouas (Troy) def. Sarah Victoria Majesty Nita (OM), 2-6, 6-4, 6-4
Tegan Bush (LSU) def. Natalia Trigosso (LTU), 6-2, 6-3
Ana Martinez Vaquero (ULL) def. Elisabeth Braathen (TUL), 6-0, 6-3
Mia Robinson (MSU) def. Delanie Tribby (TUL), 6-2, 6-4
Sakura Sudo (USM) def. Athina Pitta (MSU), 6-2, 6-3
Aya El Aouni (LSU) def. Addison Bowman (BAMA), 6-2, 6-1
Lena Thomas Iglesias (OM) def. Isabella Pisarczyk (USA), 6-7 (6), 6-1, 7-6 (2)
Ichino Horikawa (OM) def. Leena Metwally (Troy), 2-6, 6-2, 6-3
Maria Tsironi (LTU) def. Indi Patel (LSU), 3-6, 6-1, 6-3
Kaya Moe (AUB) def. Emma Ascanio Tarife (UAB), 4-6, 6-2, 6-1
Kinaa Graham (LSU) def. Nera Tesankic (UAB), 6-2, 6-0
Chiara Di Genova (MSU) def. Gresi Bajri (UAB), 6-3, 6-2
Natalia Fantini (TUL) def. Anastasiya Kostiushkina (UNA), 6-4, 7-6 (2)
Alice Battesti (OM) def. Mathilde Delaney (UNA), 6-2, 7-6 (1)
Ava Esposito (AUB) def. Alexandra Patton (LTU), 6-2, 6-1
Riley Crowder (OM) def. Salome Fluri (MCN), 2-6, 6-2, 6-2
Yleymi Muelle (BAMA) def. Kenza Elakili (USA), 6-2, 4-6, 6-0
Dora Miskovic (LSU) def. Laila Fishman (SAM), 6-3, 6-3
Campbell Ricci (TUL) def. Alexa Martinez Mendoza (MCN), 6-2, 6-3
Singles Main Draw - Round of 32 (12 p.m. CT start time)
Summer Chandler (TUL) def. Lamiss Haouas (Troy), 6-3, 6-1
Andrea Nova (OM) def. Leana Gomez (MCN), 6-0, 6-1
Gianna Oboniye (MSU) def. Natalie Outcalt (AUB), 6-3, 6-3
Nada Fouad (LSU) def. Lena Thomas Iglesias (OM), 6-3, 6-3
Riley Crowder (OM) def. Sakura Sudo (USM), 6-1, 6-0
Ashton Bowers (AUB) def. Klara Kajabova (UAB), 4-6, 7-5, 6-2
Tegan Bush (LSU) def. Ichino Horikawa (OM), 6-0, 7-6 (5)
Whitley Pate (TUL) def. Amina Salibayeva (BAMA), 3-6, 7-5, 6-4
Addison Lanton (LSU) def. Korina Roso (BAMA), 6-4, 4-6, 6-2
Alice Soulie (OM) def. Maria Tsironi (LTU), 3-6, 6-1, 6-1
Aya El Aouni (LSU) def. Natalia Fantini (TUL), 6-2, 6-1
Campbell Ricci (TUL) def. Yleymi Muelle (ALA), 6-1, 6-4
Alice Battesti (OM) def. Dora Miskovic (LSU), 6-2, 6-0
Chiara Di Genova (MSST) def. Ana Martinez Vaquero (ULL), 6-2, 6-4
Kinaa Graham (LSU) def. Ava Esposito (AUB), 6-1, 0-6, 6-4
Kaya Moe (AUB) def. Mia Robinson (MSST), 6-7(4), 7-6(3), 7-5
Singles Main Draw - Consolation (12 p.m. CT start time)
Lauren Seye (MSU) def. Lucia Gallegos (LTU), 6-3, 6-2
Aqeela Malik (SU) def. Blanca Losada Morales (NS), 6-2, 6-3
Elena Morales Dorantes (MCN) def. Jana Rovira (USA), 6-3, 0-6, 1-0 (8)
Diana Badalyan (TUL) def. Kristyna Damaskova (UAB), 6-3, 6-2
Sarah Victoria Majesty Nita (OM) def. Catherin Cardona-Carballosa (SAM), 2-6, 6-4, 1-0 (7)
Indi Patel (LSU) def. Sammie Schouten (UNA), 6-2, 6-0
Gresi Bajri (UAB) def. Elisabeth Braathen (TUL), 6-2, 6-4
Athina Pitta (MSST) def. Salome Fluri (MCNS), 6-3, 6-1
Natalia Trigosso (LTU) def. Leena Metwally (TROY), 5-7, 6-1, 1-0 (0)
Laila Fishman (SAM) def. Mathilde Delaney (UNA), 4-6, 6-2, 1-0 (6)
Emma Ascanio Tarife (UAB) def. Safia Zenbi (ULL), 3-6, 7-6(8), 10-8
Addison Bowman (ALA) def. Anastasiya Kostiushkina (UNA), 5-7, 6-4, 1-0 (12)
Alexa Martinez Mendoza (MCN) def. Kenza Elakili (USA), 7-6(4), 6-2
Nera Tesankic (UAB) def. Alexandra Patton (LTU), 4-6, 7-5, 1-0 (7)
Doubles Main Draw - Round of 64 (5 p.m. CT start time)
Carolina Correia / Nina Skoric (LTU) def. Mia Hisashi-Morrissey / Gagana Mohan Kumar (USM), 8-2
Jana Rovira / Isabella Pisarczyk (USA) def. Elizabeth Birchall / Stefani Georgieva (NS), 8-1
Sakura Sudo / Pimmada Lim (USM) def. Leena Metwally / Sama Hassan Hindawy (TROY), 8-5
Salome Fluri / Erica Hagi (MCN) def. Nina Krecklenberg / Marilou Bressan (ULL), 8-3
Laila Fishman / Catherin Cardona-Carballosa (SAM) def. Shahd Habib / Aqeela Malik (SU), 8-4
Mia Robinson / Lauren Seye (MSST) def. Latesha Grant / DeCora Antoine (SU), 8-0
Lamiss Haouas / Emilia Namyslo (TROY) def. Louna Cormier / Jacqueline Schnabel (MCN), 8-6
Elisabeth Braathen / Natalia Fantini (TUL) def. Cassandra Lecoanet / Martina Della Gora (ULL), 8-6
Mathilde Delaney / Emma Ansorge (UNA) def. Samara Onwuteaka / Sophie Quagraine (SU), 8-6
Klara Kajabova / Kristyna Damaskova (UAB) def. Sara Erenda / Lea Erenda (SAM), 8-5
Safia Zenbi / Ana Martinez Vaquero (ULL) def. Ada Karabacak / Anastasiya Kostiushkina (UNA), 8-2
Delanie Tribby / Diana Badalyan (TUL) def. Blanca Losada Morales / Julia Bortoluzzi Bianchin Bordignon (NS), 8-5
Yleymi Muelle / Korina Roso (ALA) def. Ana Hollweg / Leana Gomez (MCN), 8-1
Kenzy Sherif Elhamrawy / Alexia Zarate Valdez (TROY) def. Miranda Xu / Alina Cherniaieva (USM), 8-5
Elena Morales Dorantes / Naomi Hagi (MCN) def. Kamornwan Kornsila / Manuella Persson (USM), 8-7(4)
Kenza Elakili / Emma Hamilton (USA) def. Nera Tesankic / Gresi Bajri (UAB), 8-2