ITA Southern Regional - Day 3 Results

Doubles Main Draw - Round of 32 (9 a.m. CT start time)
Addison Lanton / Ni Xi (LSU) def. Elena Morales Dorantes / Naomi Hagi (MCN), 8-1
Whitley Pate / Summer Chandler (TUL) def. Laila Fishman / Catherin Cardona-Carballosa (SAM), 8-1
Natalia Perez / Campbell Ricci (TUL) def. Jana Rovira / Isabella Pisarczyk (USA), 8-1
Andrea Nova / Alice Soulie (OM) def. Sakura Sudo / Pimmada Lim (USM), 8-1
Riley Crowder / Sarah Victoria Majesty Nita (OM) def. Safia Zenbi / Ana Martinez Vaquero (ULL), 8-2
Ashton Bowers / Ava Esposito (AUB) def. Lamiss Haouas / Emilia Namyslo (TROY), 8-4
Aya El Aouni / Nada Fouad (LSU) def. Mathilde Delaney / Emma Ansorge (UNA), 8-5
Dora Miskovic / Tegan Bush (LSU) def. Mia Robinson / Lauren Seye (MSST), 8-4
Maria Tsironi / Natalia Trigosso (LTU) def. Nera Tesankic / Gresi Bajri (UAB), 8-6
Manal Ennaciri / Lucia Gallegos (LTU) def. Salome Fluri / Erica Hagi (MCN), 8-4
Yleymi Muelle / Korina Roso (ALA) def. Natalie Outcalt / Kaya Moe (AUB), 8-7(6)
Klara Kajabova / Kristyna Damaskova (UAB) def. Elisabeth Braathen / Natalia Fantini (TUL), 9-8(7)
Gianna Oboniye / Athina Pitta (MSST) def. Kenzy Sherif Elhamrawy / Alexia Zarate Valdez (TROY), 8-5
Delanie Tribby / Diana Badalyan (TUL) def. Lena Thomas Iglesias / Alice Battesti (OM), 8-5
Doubles Main Draw - Round of 16 (11 a.m. CT start time)
Ashton Bowers / Ava Esposito (AUB) def. Carolina Correia / Nina Skoric (LTU), 8-0
Dora Miskovic / Tegan Bush (LSU) def. Manal Ennaciri / Lucia Gallegos (LTU), 8-2
Aya El Aouni / Nada Fouad (LSU) def. Klara Kajabova / Kristyna Damaskova (UAB), 8-4
Andrea Nova / Alice Soulie (OM) def. Natalia Perez / Campbell Ricci (TUL), 8-3
Gianna Oboniye / Athina Pitta (MSST) def. Rio Wakayama / Josefa Fuenzalida (UNA), 8-3
Riley Crowder / Sarah Victoria Majesty Nita (OM) def. Ni Xi / Addison Lanton (LSU), 8-5
Whitley Pate / Summer Chandler (TUL) def. Maria Tsironi / Natalia Trigosso (LTU), 8-6
Yleymi Muelle / Korina Roso (ALA) def. Delanie Tribby / Diana Badalyan (TUL), 8-5
Singles Main Draw - Round of 16 (3 p.m. CT start time)
Campbell Ricci (TUL) def. Kinaa Graham (LSU), 5-2 ret. (inj.)
Alice Battesti (OM) def. Chiara Di Genova (MSST), 6-0, 6-2
Ashton Bowers (AUB) def. Nada Fouad (LSU), 7-5, 6-3
Gianna Oboniye (MSST) def. Alice Soulie (OM), 6-3, 6-4
Addison Lanton (LSU) def. Summer Chandler (TUL), 6-4, 6-4
Aya El Aouni (LSU) def. Riley Crowder (OM), 6-2, 7-5
Tegan Bush (LSU) def. Kaya Moe (AUB), 6-4, 7-6(4)
Andrea Nova (OM) def. Whitley Pate (TUL), 3-6, 6-1, 6-2