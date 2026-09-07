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Gallery: Football vs ClemsonGallery: Football vs Clemson
Gus Stark / LSU Athletics

Gallery: Football vs Clemson

FB_EH_2031_090526_1006169200Desmond Howard, Rece Davis, Kirk Herbstreit, Pat McAfee, Lane Kiffin, Nick Saban | Photo by: Ella Hall
FB_EH_2031_090526_0714580900 | Photo by: Ella Hall
FB_GS_4521_090526_1944497800Braelin Moore | Photo by: Gus Stark
FB_EH_2031_090526_1438045900Jerry Stovall | Photo by: Ella Hall
FB_GJ_3465_090526_2002002200DJ Pickett | Photo by: Georgia Stephens
FB_GS_4212_090526_2017474900Whit Weeks | Photo by: Gus Stark
FB_GJ_2332_090526_2036574300 | Photo by: Georgia Stephens
FB_AX_0719_090526_20365986 | Photo by: Alex Diaz
FB_BB_4579_090526_2037009100Photo by: Brendan Baldwin
FB_KY_6543_090526_2037034200 | Photo by: Kristen Young
FB_EH_2031_090526_2037132500Princewill Umanmielen | Photo by: Ella Hall
FB_GS_4212_090526_2037271200Davhon Keys, Winston Watkins Jr. | Photo by: Gus Stark
FB_GJ_2332_090526_2038445700Tamarcus Cooley | Photo by: Georgia Stephens
FB_KY_6543_090526_2039087200Photo by: Kristen Young
FB_GS_4212_090526_2040284400Lane Kiffin | Photo by: Gus Stark
FB_BB_2087_090526_2044133000TJ Dottery, Deuce Geralds, Ty Benefield | Photo by: Brendan Baldwin
FB_SB_3855_090526_2116154100Jordan Ross, Princewill Umanmielen | Photo by: Stephen Bayog
FB_EH_2517_090526_2118126100Cookie Kiffin, Chris Kiffin, Craig Walton Jr., Gabriel Reliford, Whit Weeks, Jackson Harris, Treylan James, Joe Houston, Dez Ellis, Brett Bordelon, Cayden Jones | Photo by: Ella Hall
FB_SB_3855_090526_2121289600Whit Weeks | Photo by: Stephen Bayog
FB_GS_5565_090526_2132527400Princewill Umanmielen | Photo by: Gus Stark
FB_GJ_3465_090526_2143189200Sam Leavitt | Photo by: Georgia Stephens
FB_AX_0719_090526_21430889Sam Leavitt | Photo by: Alex Diaz
FB_RB_4729_090526_2203048300Will Wade | Photo by: Jeanne Beebe
FB_EH_2031_090526_2223078900 | Photo by: Ella Hall
FB_EH_2517_090526_2239488600Sam Leavitt | Photo by: Ella Hall
FB_SB_3855_090526_2248098400Winston Watkins Jr. | Photo by: Stephen Bayog
An athlete in a Louisiana State University uniform runs across the field as a large crowd of fans cheers from the stands.Winston Watkins Jr. | Photo by: Gus Stark
FB_MB_4884_090526_2248493300Winston Watkins Jr. | Photo by: Mac Brod
FB_EH_2517_090526_2324137800Lane Kiffin | Photo by: Ella Hall
FB_EH_2031_090526_2356501600Sam Leavitt | Photo by: Ella Hall
FB_KY_6543_090526_2358579100Photo by: Kristen Young
FB_EH_2031_090626_0000033100Sam Leavitt | Photo by: Ella Hall
FB_EH_2031_090626_0011264600Brett Bordelon, Whit Weeks | Photo by: Ella Hall
FB_MB_4656_090526_2038081100_1Photo by: Mac Brod