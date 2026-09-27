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Sept. 27 Football National RankingsSept. 27 Football National Rankings
by Michael Bonnette

Sept. 27 Football National Rankings

LSU in the Coaches' Poll LSU in the AP Poll Schedule Shop For Tickets Opens in a new window

2026 AP Top 25

Sept. 27, 2026

Rank Team (First-Place Votes) Points Previous
1 Texas (62) 1737 1
2 Georgia (6) 1646 2
3 Notre Dame 1581 3
4 Miami (Fla.) (1) 1501 6
5 Ohio State 1465 7
6 Indiana (1) 1408 5
7 Alabama 1305 8
8 Florida 1272 21
9 Ole Miss 1089 4
10 BYU 1078 9
11 LSU 1073 10
12 Texas Tech 1053 11
13 Utah 903 15
14 Iowa 856 17
15 Oregon 725 20
16 Mississippi St. 715 24
17 Tennessee 663 14
18 USC 410 12
19 Oklahoma St. 345 NR
20 Houston 278 25
21 SMU 246 22
22 Boise St. 221 NR
23 UCLA 218 NR
24 Kentucky 150 NR
25 Missouri 118 19

Others receiving votes:
Wisconsin 102, Duke 101, Penn State 98, Wake Forest 88, Virginia Tech 86, Michigan 54, Pittsburgh 52, Nebraska 36, Louisville 25, Cincinnati 20, James Madison 10, Arizona 8, Minnesota 7, North Dakota State 6, Northwestern 1.

2026 US LBM Coaches Top 25

Sept. 27, 2026

Rank Team (First-Place Votes) Points Previous
1 Texas (45) 1779 1
2 Georgia (17) 1735 2
3 Notre Dame (3) 1641 3
4 Miami (Fla.) 1569 5
5 Indiana (8) 1554 4
6 Ohio State 1463 7
7 Alabama 1399 8
8 Florida 1214 22
9 BYU 1166 9
10 Texas Tech 1108 10
11 LSU 1097 11
12 Ole Miss 1021 6
13 Utah 917 15
14 Iowa 887 17
15 Oregon 866 16
16 Mississippi State 658 NR
17 Tennessee 648 13
18 USC 511 12
19 SMU 327 25
20 Houston 301 NR
21 Duke 230 NR
22 Penn State 207 14
23 UCLA 183 NR
24 Michigan 166 18
25 Missouri 152 21

Others Receiving Votes
Oklahoma State 126; Kentucky 123; Boise State 112; Pittsburgh 97; Virginia Tech 84; Nebraska 67; Wake Forest 48; Louisville 42; Wisconsin 39; Cincinnati 35; Auburn 22; Washington 20; James Madison 17; Virginia 15; Texas A&M 14; Northwestern 12; North Dakota State 11; Massachusetts 9; New Mexico 7; Minnesota 7; Oklahoma 6; Clemson 5; Arizona 3; Western Michigan 2; UTSA 2; West Virginia 1.

List Of Voters
The US LBM Board of Coaches for the 2026 season: Tim Albin, Charlotte; Blake Anderson, Southern Mississippi; Dave Aranda, Baylor; David Braun, Northwestern; Jeff Brohm, Louisville; Fran Brown, Syracuse; Neal Brown, North Texas; Troy Calhoun, Air Force; Jamey Chadwell, Liberty; Curt Cignetti, Indiana; Sonny Cumbie, Louisiana Tech; Spencer Danielson, Boise State; Ryan Day, Ohio State; Kalen DeBoer, Alabama; Manny Diaz, Duke; Jake Dickert, Wake Forest; Eliah Drinkwitz, Missouri; Sonny Dykes, TCU; Jason Eck, New Mexico; Mike Elko, Texas A&M; Tony Elliott, Virginia; Matt Entz, Fresno State; Jedd Fisch, Washington; James Franklin, Virginia Tech; Willie Fritz, Houston; Scott Frost, Central Florida; Tony Gibson, Marshall; Alex Golesh, Auburn; Will Hall, Tulane; Blake Harrell, East Carolina; John Hauser, Ohio; Clay Helton, Georgia Southern; Tyson Helton, Western Kentucky; Charles Huff, Memphis; Butch Jones, Arkansas State; KC Keeler, Temple; Charles Kelly, Jacksonville State; Brent Key, Georgia Tech; Zach Kittley, Florida Atlantic; Collin Klein, Kansas State; Tre Lamb, Tulsa; Rhett Lashlee, SMU; Clark Lea, Vanderbilt; Lance Leipold, Kansas; Pete Lembo, Buffalo; Sean Lewis, San Diego State; Dowell Loggains, Appalachian State; Joey McGuire, Texas Tech; Jeff Monken, Army; Kirby Moore, Washington State; Eric Morris, Oklahoma State; Dan Mullen, UNLV; Billy Napier, James Madison; Pat Narduzzi, Pittsburgh; Brian Newberry, Navy; Ken Niumatalolo, San Jose State; Barry Odom, Purdue; Tim Polasek, North Dakota State; Tavita Pritchard, Stanford; Ricky Rahne, Old Dominion; Matt Rhule, Nebraska; Rich Rodriguez, West Virginia; Morgan Scalley, Utah; JaMarcus Shephard, Oregon State; Kirby Smart, Georgia; Will Stein, Kentucky; Jon Sumrall, Florida; Lance Taylor, Western Michigan; Jeff Traylor, Texas-San Antonio; Scotty Walden, Texas-El Paso; Kyle Whittingham, Michigan; Casey Woods, Missouri State.