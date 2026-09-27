Sept. 27 Football National Rankings

2026 US LBM Coaches Top 25
Sept. 27, 2026
|Rank
|Team (First-Place Votes)
|Points
|Previous
|1
|Texas (45)
|1779
|1
|2
|Georgia (17)
|1735
|2
|3
|Notre Dame (3)
|1641
|3
|4
|Miami (Fla.)
|1569
|5
|5
|Indiana (8)
|1554
|4
|6
|Ohio State
|1463
|7
|7
|Alabama
|1399
|8
|8
|Florida
|1214
|22
|9
|BYU
|1166
|9
|10
|Texas Tech
|1108
|10
|11
|LSU
|1097
|11
|12
|Ole Miss
|1021
|6
|13
|Utah
|917
|15
|14
|Iowa
|887
|17
|15
|Oregon
|866
|16
|16
|Mississippi State
|658
|NR
|17
|Tennessee
|648
|13
|18
|USC
|511
|12
|19
|SMU
|327
|25
|20
|Houston
|301
|NR
|21
|Duke
|230
|NR
|22
|Penn State
|207
|14
|23
|UCLA
|183
|NR
|24
|Michigan
|166
|18
|25
|Missouri
|152
|21
Others Receiving Votes
Oklahoma State 126; Kentucky 123; Boise State 112; Pittsburgh 97; Virginia Tech 84; Nebraska 67; Wake Forest 48; Louisville 42; Wisconsin 39; Cincinnati 35; Auburn 22; Washington 20; James Madison 17; Virginia 15; Texas A&M 14; Northwestern 12; North Dakota State 11; Massachusetts 9; New Mexico 7; Minnesota 7; Oklahoma 6; Clemson 5; Arizona 3; Western Michigan 2; UTSA 2; West Virginia 1.
List Of Voters
The US LBM Board of Coaches for the 2026 season: Tim Albin, Charlotte; Blake Anderson, Southern Mississippi; Dave Aranda, Baylor; David Braun, Northwestern; Jeff Brohm, Louisville; Fran Brown, Syracuse; Neal Brown, North Texas; Troy Calhoun, Air Force; Jamey Chadwell, Liberty; Curt Cignetti, Indiana; Sonny Cumbie, Louisiana Tech; Spencer Danielson, Boise State; Ryan Day, Ohio State; Kalen DeBoer, Alabama; Manny Diaz, Duke; Jake Dickert, Wake Forest; Eliah Drinkwitz, Missouri; Sonny Dykes, TCU; Jason Eck, New Mexico; Mike Elko, Texas A&M; Tony Elliott, Virginia; Matt Entz, Fresno State; Jedd Fisch, Washington; James Franklin, Virginia Tech; Willie Fritz, Houston; Scott Frost, Central Florida; Tony Gibson, Marshall; Alex Golesh, Auburn; Will Hall, Tulane; Blake Harrell, East Carolina; John Hauser, Ohio; Clay Helton, Georgia Southern; Tyson Helton, Western Kentucky; Charles Huff, Memphis; Butch Jones, Arkansas State; KC Keeler, Temple; Charles Kelly, Jacksonville State; Brent Key, Georgia Tech; Zach Kittley, Florida Atlantic; Collin Klein, Kansas State; Tre Lamb, Tulsa; Rhett Lashlee, SMU; Clark Lea, Vanderbilt; Lance Leipold, Kansas; Pete Lembo, Buffalo; Sean Lewis, San Diego State; Dowell Loggains, Appalachian State; Joey McGuire, Texas Tech; Jeff Monken, Army; Kirby Moore, Washington State; Eric Morris, Oklahoma State; Dan Mullen, UNLV; Billy Napier, James Madison; Pat Narduzzi, Pittsburgh; Brian Newberry, Navy; Ken Niumatalolo, San Jose State; Barry Odom, Purdue; Tim Polasek, North Dakota State; Tavita Pritchard, Stanford; Ricky Rahne, Old Dominion; Matt Rhule, Nebraska; Rich Rodriguez, West Virginia; Morgan Scalley, Utah; JaMarcus Shephard, Oregon State; Kirby Smart, Georgia; Will Stein, Kentucky; Jon Sumrall, Florida; Lance Taylor, Western Michigan; Jeff Traylor, Texas-San Antonio; Scotty Walden, Texas-El Paso; Kyle Whittingham, Michigan; Casey Woods, Missouri State.