Sept. 27 Football National Rankings

2026 US LBM Coaches Top 25

Sept. 27, 2026

Rank Team (First-Place Votes) Points Previous 1 Texas (45) 1779 1 2 Georgia (17) 1735 2 3 Notre Dame (3) 1641 3 4 Miami (Fla.) 1569 5 5 Indiana (8) 1554 4 6 Ohio State 1463 7 7 Alabama 1399 8 8 Florida 1214 22 9 BYU 1166 9 10 Texas Tech 1108 10 11 LSU 1097 11 12 Ole Miss 1021 6 13 Utah 917 15 14 Iowa 887 17 15 Oregon 866 16 16 Mississippi State 658 NR 17 Tennessee 648 13 18 USC 511 12 19 SMU 327 25 20 Houston 301 NR 21 Duke 230 NR 22 Penn State 207 14 23 UCLA 183 NR 24 Michigan 166 18 25 Missouri 152 21

Others Receiving Votes

Oklahoma State 126; Kentucky 123; Boise State 112; Pittsburgh 97; Virginia Tech 84; Nebraska 67; Wake Forest 48; Louisville 42; Wisconsin 39; Cincinnati 35; Auburn 22; Washington 20; James Madison 17; Virginia 15; Texas A&M 14; Northwestern 12; North Dakota State 11; Massachusetts 9; New Mexico 7; Minnesota 7; Oklahoma 6; Clemson 5; Arizona 3; Western Michigan 2; UTSA 2; West Virginia 1.

List Of Voters

The US LBM Board of Coaches for the 2026 season: Tim Albin, Charlotte; Blake Anderson, Southern Mississippi; Dave Aranda, Baylor; David Braun, Northwestern; Jeff Brohm, Louisville; Fran Brown, Syracuse; Neal Brown, North Texas; Troy Calhoun, Air Force; Jamey Chadwell, Liberty; Curt Cignetti, Indiana; Sonny Cumbie, Louisiana Tech; Spencer Danielson, Boise State; Ryan Day, Ohio State; Kalen DeBoer, Alabama; Manny Diaz, Duke; Jake Dickert, Wake Forest; Eliah Drinkwitz, Missouri; Sonny Dykes, TCU; Jason Eck, New Mexico; Mike Elko, Texas A&M; Tony Elliott, Virginia; Matt Entz, Fresno State; Jedd Fisch, Washington; James Franklin, Virginia Tech; Willie Fritz, Houston; Scott Frost, Central Florida; Tony Gibson, Marshall; Alex Golesh, Auburn; Will Hall, Tulane; Blake Harrell, East Carolina; John Hauser, Ohio; Clay Helton, Georgia Southern; Tyson Helton, Western Kentucky; Charles Huff, Memphis; Butch Jones, Arkansas State; KC Keeler, Temple; Charles Kelly, Jacksonville State; Brent Key, Georgia Tech; Zach Kittley, Florida Atlantic; Collin Klein, Kansas State; Tre Lamb, Tulsa; Rhett Lashlee, SMU; Clark Lea, Vanderbilt; Lance Leipold, Kansas; Pete Lembo, Buffalo; Sean Lewis, San Diego State; Dowell Loggains, Appalachian State; Joey McGuire, Texas Tech; Jeff Monken, Army; Kirby Moore, Washington State; Eric Morris, Oklahoma State; Dan Mullen, UNLV; Billy Napier, James Madison; Pat Narduzzi, Pittsburgh; Brian Newberry, Navy; Ken Niumatalolo, San Jose State; Barry Odom, Purdue; Tim Polasek, North Dakota State; Tavita Pritchard, Stanford; Ricky Rahne, Old Dominion; Matt Rhule, Nebraska; Rich Rodriguez, West Virginia; Morgan Scalley, Utah; JaMarcus Shephard, Oregon State; Kirby Smart, Georgia; Will Stein, Kentucky; Jon Sumrall, Florida; Lance Taylor, Western Michigan; Jeff Traylor, Texas-San Antonio; Scotty Walden, Texas-El Paso; Kyle Whittingham, Michigan; Casey Woods, Missouri State.