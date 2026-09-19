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Gallery: Soccer vs South CarolinaGallery: Soccer vs South Carolina
Stephen Bayog / LSU Athletics

Gallery: Soccer vs South Carolina

SC_SB_0719_091826_1836169700Audur Scheving | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_6617_091826_1900598600Ava Amsden, Ryann Denecour, Audur Scheving, Emma Alvord, Ryleigh Albin, Senai Rogers, Allie Fryer, Ava Galligan, Jocelyn Ollivierre, Brielyn Knowles, Kelsey Major | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_0719_091826_1900113400 | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_1953_091826_1903490400Ava Amsden, Ryann Denecour, Audur Scheving, Emma Alvord, Ryleigh Albin, Senai Rogers, Allie Fryer, Ava Galligan, Jocelyn Ollivierre, Brielyn Knowles, Kelsey Major | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_6617_091826_1926426000Senai Rogers | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_6617_091826_1942382700Allie Fryer | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_6617_091826_2041352500Ava Amsden, Berglind HlynsdÃ³ttir, Kelsey Major, Brielyn Knowles | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_6617_091826_2041370000Berglind HlynsdÃ³ttir, Ryleigh Albin, Allie Fryer, Brielyn Knowles, Ava Amsden, Kelsey Major | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_6617_091826_2019351500Audur Scheving | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_6617_091826_2019374600Audur Scheving | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_6617_091826_2125219800 | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_6617_091826_2129242300Rakel SigurÃ°ardÃ³ttir | Photo by: Stephen Bayog