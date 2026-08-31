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Gallery: Soccer vs ArizonaGallery: Soccer vs Arizona
Stephen Bayog / LSU Athletics

Gallery: Soccer vs Arizona

SC_SB_0719_083026_0956205500Amy Smith | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_0719_083026_1003020400 | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_0719_083026_1002153700Ava Amsden, Ryann Denecour, Audur Scheving, Kelsey Major, Ryleigh Albin, Allie Fryer, Ava Galligan, Amy Smith, Brielyn Knowles, Annaleigh Bruser, Berglind HlynsdÃ³ttir | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_0719_083026_1018159400Annaleigh Bruser | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_0719_083026_1048526600Audur Scheving | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_0719_083026_1026336700Ryann Denecour | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_6617_083026_1050043600Ava Galligan | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_6617_083026_1050083200Ava Galligan, Senai Rogers | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_0719_083026_1037064400Jazmin Ferguson | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_0719_083026_1049463400Ava Villapando | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_0719_083026_1132112700Jocelyn Ollivierre | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_0719_083026_1207223500 | Photo by: Stephen Bayog