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Gallery: Soccer vs UCFGallery: Soccer vs UCF
Stephen Bayog / LSU Athletics

Gallery: Soccer vs UCF

SC_SB_1935_082026_1857485100Amy Smith | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_1935_082026_1903028300 | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_4656_082026_1902127100Sariyah Bailey, Ava Amsden, Audur Scheving, Emma Alvord, Annaleigh Bruser, Allie Fryer, Ava Galligan, Amy Smith, Brielyn Knowles, Berglind HlynsdÃ³ttir, Kelsey Major | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_4656_082026_1926390300Audur Scheving | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_4656_082026_1915209900Brielyn Knowles | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_4884_082026_2002219000 | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_4884_082026_2057340200Allie Fryer | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_4656_082026_2050147100Kelsey Major | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_4884_082026_2041444200Emma Alvord | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_4884_082026_2048122800Ava Amsden | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_4656_082026_2048402000Ava Amsden, Annaleigh Bruser | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_4656_082026_2108458300 | Photo by: Stephen Bayog