All Sports Schedule
Gallery: Soccer vs Wake ForestGallery: Soccer vs Wake Forest
Stephen Bayog / LSU Athletics

Gallery: Soccer vs Wake Forest

SC_SB_3855_081226_1749321800Ava Amsden | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_3855_081226_1855328000Audur Scheving | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_3855_081226_1901295100Annaleigh Bruser, Sariyah Bailey, Audur Scheving, Kelsey Major, Ava Amsden, Allie Fryer, Ava Galligan, Amy Smith, Brielyn Knowles, Emma Alvord, Berglind HlynsdÃ³ttir | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_3855_081226_1906363300Berglind HlynsdÃ³ttir | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_3855_081226_1908481500Audur Scheving | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_3855_081226_2104021100Sariyah Bailey | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_3855_081226_2023226700Alexia Hansen | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_3855_081226_2022201100Brielyn Knowles | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_3855_081226_2038238100Ava Galligan | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_3855_081226_2051130000Linka Ono | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_3473_081226_2121240200 | Photo by: Stephen Bayog