Delane Adds FWAA Honor, Becomes Unanimous All-American

2025 Football Writers Association of America All-America Teams
First Team
Offense
QB – Fernando Mendoza, Indiana
RB – Kewan Lacy, Ole Miss
RB – Jeremiyah Love, Notre Dame
WR – Makai Lemon, USC
WR – Jeremiah Smith, Ohio State
TE – Eli Stowers, Vanderbilt
OL – Spencer Fano, Utah
OL – Iapani Laloulu, Oregon
OL – Kadyn Proctor, Alabama
OL – Carter Smith, Indiana
C – Logan Jones, Iowa
Defense
DE – David Bailey, Texas Tech
DE – Cashius Howell, Texas A&M
DT – Kayden McDonald, Ohio State
DT – Landon Robinson, Navy
LB – CJ Allen, Georgia
LB – Aiden Fisher, Indiana
LB – Jacob Rodriguez, Texas Tech
DB – Mansoor Delane, LSU
DB – Caleb Downs, Ohio State
DB – Bishop Fitzgerald, USC
DB – Leonard Moore, Notre Dame
Specialists
K – Tate Sandell, Oklahoma
P – Evan Crenshaw, Troy
RS – Ryan Niblett, Texas
RS – Kaden Wetjen, Iowa
AP – KC Concepcion, Texas A&M
Second Team
Offense
QB – Diego Pavia, Vanderbilt
RB – Cam Cook, Jacksonville State
RB – Ahmad Hardy, Missouri
WR – Omar Cooper Jr., Indiana
WR – Mario Craver, Texas A&M
TE – Kenyon Sadiq, Oregon
OL – Olaivavega Ioane, Penn State
OL – Will Jeffcoat, Army
OL – Francis Mauigoa, Miami
OL – Laurence Seymore, WKU
C – Jake Slaughter, Florida
Defense
DE – Rueben Bain Jr., Miami
DE – John Henry Daley, Utah
DT – Lee Hunter, Texas Tech
DT – R Mason Thomas, Oklahoma
LB – Anthony Hill Jr., Texas
LB – Red Murdock, Buffalo
LB – Arvell Reese, Ohio State
DB – Hezekiah Masses, California
DB – Emmanuel McNeil-Warren, Toledo
DB – Faletau Satuala, BYU
DB – Michael Taaffe, Texas
Specialists
K – Kansei Matsuzawa, Hawaii
P – Keegan Andrews, Massachusetts
RS – Caullin Lacy, Louisville
RS – Jadarian Price, Notre Dame
AP – Emmett Johnson, Nebraska