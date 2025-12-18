LSU Gold
Shop
Custom LSU Nike Pegasus 41
Custom LSU Nike Pegasus 41 $149.99 Shop Now
Open Search
Football

Delane Adds FWAA Honor, Becomes Unanimous All-American

by Michael Bonnette
+0
Delane Adds FWAA Honor, Becomes Unanimous All-American

BATON ROUGE – LSU senior cornerback Mansoor Delane made a clean sweep of first-team All-America honors on Thursday as he was selected to the Football Writers Association of American team, the organization announced.

In earning his fifth first-team All-America honor – a list that also includes the Associated Press, Walter Camp, Sporting News and the American Football Coaches Association – Delane becomes one of 13 players nationally to reach unanimous All-America status in 2025.

He also joins an elite list of 14 unanimous All-America selections in LSU history, four of which have been defensive backs and also includes Heisman Trophy winners Billy Cannon and Joe Burrow.

A transfer from Virginia Tech, Delane quickly made his impact felt for the Tiger defense with an interception and three passes defended in his LSU debut against Clemson. Delane would go on to tally 45 tackles and lead the SEC in passes defended (13) and passes broken up (11).

A starter in 11 games in 2025, Delane made his mark as a lock-down cornerback for the Tigers with opponents rarely throwing in his direction. In 358 pass coverage snaps, Delane allowed just 13 receptions all season for 147 yards and six first downs.

He didn’t’ allow a passing touchdown and was targeted only 9.8 percent of the time. Opponents had a completion percentage success rate of 37.1 percent on passes thrown in his direction.

As a unit, Delane’s defensive prowess helped the Tigers lead the SEC in pass efficiency defense, interceptions (17), passes defended (67) and passes broken up (50).

LSU was also the only team in the SEC to have more interceptions than touchdown passes allowed as the Tigers gave up only 10 passing TDs all season. The 10 passing TDs allowed are the fewest for an LSU defense since yielding nine in 2016.

The Tiger defense, on 417 passing situations, allowed only 34 completions of 20-plus yards, including 12 that went 30 or more yards, which ranked No. 3 in the league.

LSU’s All-Time Unanimous All-Americas

Year – Player (Position)
1936 – Gaynell Tinsley (End)
1958 – Billy Cannon (Back)
1959 – Billy Cannon (Back)
1961 – Roy “Moonie” Winston (Linebacker)
1962 – Jerry Stovall (Back)
1987 – Nacho Albergamo (Center)
2007 – Glenn Dorsey (Defensive Line)
2010 – Patrick Peterson (Defensive Back)
2011 – Morris Claiborne (Defensive Back)
2018 – Grant Delpit (Defensive Back)
2019 – Joe Burrow (Quarterback)
2019 – Ja’Marr Chase (Wide Receiver)
2023 – Malik Nabers (Wide Receiver)
2025 – Mansoor Delane (Defensive Back)

2025 Unanimous All-Americans

A player selected to the first team of every “official selectors” is recognized as being a Unanimous All-American.

Since 2002, the five selectors designated by the NCAA for this purpose are the Associated Press (AP), the American Football Coaches Association (AFCA), the Football Writers Association of America (FWAA), Sporting News, and the Walter Camp Football Foundation (WCFF).

Unanimous All-America selections for 2025 (alpha):

David Bailey, DE, Texas Tech
Mansoor Delane, CB, LSU
Caleb Downs, S, Ohio State
Spencer Fano, OT, Utah
Cashius Howell, DE, Texas A&M
Logan Jones, C, Iowa
Makai Lemon, WR, USC
Jeremiyah Love, RB, Notre Dame
Kayden McDonald, DT, Ohio State
Leonard Moore, CB, Notre Dame
Jacob Rodriguez, LB, Texas Tech
Jeremiah Smith, WR, Ohio State
Eli Stowers, TE, Vanderbilt

2025 FWAA All-America Teams

2025 Football Writers Association of America All-America Teams

First Team

Offense
QB – Fernando Mendoza, Indiana
RB – Kewan Lacy, Ole Miss
RB – Jeremiyah Love, Notre Dame
WR – Makai Lemon, USC
WR – Jeremiah Smith, Ohio State
TE – Eli Stowers, Vanderbilt
OL – Spencer Fano, Utah
OL – Iapani Laloulu, Oregon
OL – Kadyn Proctor, Alabama
OL – Carter Smith, Indiana
C – Logan Jones, Iowa

Defense
DE – David Bailey, Texas Tech
DE – Cashius Howell, Texas A&M
DT – Kayden McDonald, Ohio State
DT – Landon Robinson, Navy
LB – CJ Allen, Georgia
LB – Aiden Fisher, Indiana
LB – Jacob Rodriguez, Texas Tech
DB – Mansoor Delane, LSU
DB – Caleb Downs, Ohio State
DB – Bishop Fitzgerald, USC
DB – Leonard Moore, Notre Dame

Specialists
K – Tate Sandell, Oklahoma
P – Evan Crenshaw, Troy
RS – Ryan Niblett, Texas
RS – Kaden Wetjen, Iowa
AP – KC Concepcion, Texas A&M

Second Team

Offense
QB – Diego Pavia, Vanderbilt
RB – Cam Cook, Jacksonville State
RB – Ahmad Hardy, Missouri
WR – Omar Cooper Jr., Indiana
WR – Mario Craver, Texas A&M
TE – Kenyon Sadiq, Oregon
OL – Olaivavega Ioane, Penn State
OL – Will Jeffcoat, Army
OL – Francis Mauigoa, Miami
OL – Laurence Seymore, WKU
C – Jake Slaughter, Florida

Defense
DE – Rueben Bain Jr., Miami
DE – John Henry Daley, Utah
DT – Lee Hunter, Texas Tech
DT – R Mason Thomas, Oklahoma
LB – Anthony Hill Jr., Texas
LB – Red Murdock, Buffalo
LB – Arvell Reese, Ohio State
DB – Hezekiah Masses, California
DB – Emmanuel McNeil-Warren, Toledo
DB – Faletau Satuala, BYU
DB – Michael Taaffe, Texas

Specialists
K – Kansei Matsuzawa, Hawaii
P – Keegan Andrews, Massachusetts
RS – Caullin Lacy, Louisville
RS – Jadarian Price, Notre Dame
AP – Emmett Johnson, Nebraska

Related Stories

Haulcy, Delane Named Sporting News First-Team All-Americans

Haulcy, Delane Named Sporting News First-Team All-Americans

Delane Named an AFCA First-Team All-American

Delane Named an AFCA First-Team All-American

Cornerback Delane Adds AP First-Team All-America Honor

Cornerback Delane Adds AP First-Team All-America Honor