2025 AP All-America Teams
First Team
Offense
Wide receiver — Makai Lemon, Southern California, junior
Wide receiver — Jeremiah Smith, Ohio State, sophomore
Wide receiver — Skylar Bell, UConn, senior
Tackle — Francis Mauigoa, Miami, junior
Tackle — Spencer Fano, Utah, junior
Guard — Emmanuel Pregnon, Oregon, senior
Guard — Beau Stephens, Iowa, senior
Center — Logan Jones, Iowa, graduate
Tight end — Eli Stowers, Vanderbilt, graduate
Quarterback — Fernando Mendoza, Indiana, junior
Running back — Jeremiyah Love, Notre Dame, junior
Running back — Ahmad Hardy, Missouri, sophomore
Kicker — Kansei Matsuzawa, Hawaii, senior
All-purpose — KC Concepcion, Texas A&M, junior
Defense
Edge rusher — David Bailey, Texas Tech, senior
Edge rusher — Cashius Howell, Texas A&M, senior
Interior lineman — Kayden McDonald, Ohio State, junior
Interior lineman — Landon Robinson, Navy, senior
Linebacker — Jacob Rodriguez, Texas Tech, senior
Linebacker — Arvell Reese, Ohio State, junior
Linebacker — CJ Allen, Georgia, junior
Cornerback — Leonard Moore, Notre Dame, sophomore
Cornerback — Mansoor Delane, LSU, senior
Safety — Caleb Downs, Ohio State, junior
Safety — Bishop Fitzgerald, Southern California, senior
Defensive back — Jakari Foster, Louisiana Tech, senior
Punter — Cole Maynard, Western Kentucky, senior
Second Team
Offense
Wide receiver — Carnell Tate, Ohio State, junior
Wide receiver — Malachi Toney, Miami, freshman
Wide receiver — Danny Scudero, San Jose State, sophomore
Tackle — Kadyn Proctor, Alabama, junior
Tackle — Carter Smith, Indiana, junior
Guard — Olaivavega Ioane, Penn State, junior
Guard — Ar’maj Reed-Adams, Texas A&M, graduate
Center – Jake Slaughter, Florida, senior
Tight end — Kenyon Sadiq, Oregon, junior
Quarterback — Diego Pavia, Vanderbilt, graduate
Running back — Emmett Johnson, Nebraska, junior
Running back — Kewan Lacy, Mississippi, sophomore
Kicker — Tate Sandell, Oklahoma, junior
All-purpose — Wayne Knight, James Madison, junior
Defense
Edge rusher — Rueben Bain Jr., Miami, junior
Edge rusher — John Henry Daley, Utah, sophomore
Interior lineman — A.J. Holmes Jr., Texas Tech, junior
Interior lineman — Peter Woods, Clemson, junior
Linebacker — Sonny Syles, Ohio State, senior
Linebacker — Anthony Hill Jr., Texas, junior
Linebacker — Red Murdock, Buffalo, graduate
Cornerback — D’Angelo Ponds, Indiana, junior
Cornerback — Chris Johnson, San Diego State, senior
Safety — Dillon Thieneman, Oregon, junior
Safety — Louis Moore, Indiana, senior
Defensive back — Hezekiah Masses, California, senior
Punter — Brett Thorson, Georgia, senior
Third Team
Offense
Wide receiver — Eric McAlister, TCU, senior
Wide receiver — Chris Brazzell II, Tennessee, junior
Wide receiver — Jordyn Tyson, Arizona State, junior
Tackle — Keagen Trost, Missouri, graduate
Tackle — Brian Parker II, Duke, junior
Guard — Keylan Rutledge, Georgia Tech, senior
Guard — Evan Tengesdahl, Cincinnati, sophomore
Center — Iapani Laloulu, Oregon, junior
Tight end — Michael Trigg, Baylor, senior
Quarterback — Julian Sayin, Ohio State, redshirt freshman
Running back — Cam Cook, Jacksonville State, junior
Running back — Kaytron Allen, Penn State, senior
Kicker — Aidan Birr, Georgia Tech, junior
All-purpose — Jadarian Price, Notre Dame, junior
Defense
Edge rusher — Caden Curry, Ohio State, senior
Edge rusher — Nadame Tucker, Western Michigan, senior
Interior lineman — Tyrique Tucker, Indiana, junior
Interior lineman — Lee Hunter, Texas Tech, senior
Linebacker — Aiden Fisher, Indiana, senior
Linebacker — Caden Fordham, North Carolina State, graduate
Linebacker — Owen Long, Colorado State, sophomore
Cornerback — Avieon Terrell, Clemson, junior
Cornerback — Treydan Stukes, Arizona, senior
Safety — Michael Taaffe, Texas, senior
Safety — Emmanuel McNeil-Warren, Toledo, senior
Defensive back — Bray Hubbard, Alabama, junior
Punter — Ryan Eckley, Michigan State, junior