2025 Walter Camp All-America Teams
FIRST TEAM
OFFENSE
WR – Makai Lemon, USC, Jr.
WR – Jeremiah Smith, Ohio State #, So.
TE – Eli Stowers, Vanderbilt, Gr.
OL – Spencer Fano, Utah #, Jr.
OL – Kadyn Proctor, Alabama, Jr.
OL – Carter Smith, Indiana, R-Jr.
OL – Francis Mauigoa, Miami, Jr.
C – Logan Jones, Iowa, Gr.
QB – Fernando Mendoza, Indiana, R-Jr.
RB – Jeremiyah Love, Notre Dame, Jr.
RB – Ahmad Hardy, Missouri, So.
PK – Kansei Matsuzawa, Hawaii, Sr.
DEFENSE
DL – Cashius Howell, Texas A&M, R-Sr.
DL – Rueben Bain Jr., Miami, Jr.
DL – Kayden McDonald, Ohio State, Jr.
DL – John Henry Daley, Utah, R-So.
LB – Jacob Rodriguez, Texas Tech, Sr.
LB – David Bailey, Texas Tech, Sr.
LB – Arvell Reese, Ohio State, Jr.
DB – Caleb Downs, Ohio State *, Jr.
DB – Leonard Moore, Notre Dame, So.
DB – Mansoor Delane, LSU, Sr.
DB – Bishop Fitzgerald, USC, R-Sr.
P – Brett Thorson, Georgia, Sr.
KR – Kaden Wetjen, Iowa, Gr.
SECOND TEAM
OFFENSE
WR – Skyler Bell, UConn, R-Sr.
WR – Danny Scudero, San Jose State, R-So.
TE – Kenyon Sadiq, Oregon, Jr.
OL – Emmanuel Pregnon, Oregon, R-Sr.
OL – Keagen Trost, Missouri, Gr.
OL – Olaivavega Ioane, Penn State, R-Jr.
OL – Brian Parker II, Duke, R-Jr.
OL – Keylan Rutledge, Georgia Tech, Sr.
C – Jake Slaughter, Florida, R-Sr.
QB – Julian Sayin, Ohio State, So.
RB – Kewan Lacy, Ole Miss, So.
RB – Emmett Johnson, Nebraska, Jr.
RB – Caleb Hawkins, North Texas, Fr.
PK – Tate Sandell, Oklahoma, R-Jr.
DEFENSE
DL – Colin Simmons, Texas, So.
DL – Nadame Tucker, Western Michigan, R-Sr.
DL – Landon Robinson, Navy, Sr.
DL – Caden Curry, Ohio State, Sr.
LB – CJ Allen, Georgia, Jr.
LB – Xavier Atkins, Auburn, So.
LB – Red Murdock, Buffalo, Gr.
DB – Jakari Foster, Louisiana Tech, R-Sr.
DB – Hezekiah Masses, California, Sr.
DB – D’Angelo Ponds, Indiana, Jr.
DB – Dillon Thieneman, Oregon, Jr.
P – Cole Maynard, Western Kentucky, R-Sr.
KR – Jadarian Price, Notre Dame, Jr.
* – 2024 First Team Walter Camp All-America selection
# – 2024 Second Team Walter Camp All-America selection