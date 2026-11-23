AP Top 25
Nov. 23, 2026
|Rank
|Team
|Record
|Points
|1
|Houston (55)
|6-0
|1466
|2
|Virginia (4)
|7-0
|1316
|3
|Florida
|6-1
|1262
|4
|Illinois
|5-1
|1200
|5
|Texas Tech
|5-0
|1185
|6
|UCLA
|6-0
|1183
|7
|Texas
|6-0
|1114
|8
|Arizona
|4-1
|1073
|9
|Tennessee
|5-0
|1047
|10
|UConn
|4-1
|976
|11
|Michigan State
|5-1
|924
|12
|Kansas
|5-1
|852
|13
|St. John's
|5-0
|768
|14
|Vanderbilt
|6-0
|688
|15
|Alabama
|5-0
|586
|16
|Duke
|4-2
|468
|17
|Miami (Fla.)
|5-1
|467
|18
|USC
|6-0
|454
|19
|BYU
|5-0
|418
|20
|LSU
|6-0
|325
|21
|Nebraska
|6-0
|319
|22
|Gonzaga
|3-1
|262
|23
|Indiana
|6-0
|237
|24
|Memphis
|4-1
|203
|25
|Louisville
|3-1
|183
Others Receiving Votes
Texas A&M 96, Minnesota 25, Iowa State 20, Arkansas 16, Baylor 13, High Point 10, Pittsburgh 5, West Virginia 4, Seton Hall 2, Michigan 2, Notre Dame 2, Utah State 2, Georgetown 1, Texas State 1.