Nov. 21 LSU Football at Tennessee Kickoff Time Announced

SEC Football Nov. 21 Schedule
11 a.m. CT - Wofford at Ole Miss, SEC Network+
11 a.m. CT - Vanderbilt at Florida, ABC, ESPN or SEC Network *
11 a.m. CT - Texas A&M at Oklahoma, ABC, ESPN or SEC Network *
12 p.m. CT - Tennessee Tech at Mississippi State, SEC Network+ *
1 p.m. CT - Chattanooga at Alabama, SEC Network+
2:30 p.m. CT - Samford at Auburn, SEC Network
2:30 p.m. CT - Arkansas at Texas, ABC or ESPN *
2:30 p.m. CT - LSU at Tennessee, ABC or ESPN *
6:30 p.m. CT - Georgia at South Carolina, ABC
6:30 p.m. CT - Kentucky at Missouri, SEC Network
* Game Time and Network to be determined after games of November 14