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Nov. 21 LSU Football at Tennessee Kickoff Time AnnouncedNov. 21 LSU Football at Tennessee Kickoff Time Announced
by Michael Bonnette

Nov. 21 LSU Football at Tennessee Kickoff Time Announced

SEC Football Nov. 21 Schedule

11 a.m. CT - Wofford at Ole Miss, SEC Network+
11 a.m. CT - Vanderbilt at Florida, ABC, ESPN or SEC Network *
11 a.m. CT - Texas A&M at Oklahoma, ABC, ESPN or SEC Network *
12 p.m. CT - Tennessee Tech at Mississippi State, SEC Network+ *
1 p.m. CT - Chattanooga at Alabama, SEC Network+
2:30 p.m. CT - Samford at Auburn, SEC Network
2:30 p.m. CT - Arkansas at Texas, ABC or ESPN *
2:30 p.m. CT - LSU at Tennessee, ABC or ESPN *
6:30 p.m. CT - Georgia at South Carolina, ABC
6:30 p.m. CT - Kentucky at Missouri, SEC Network

* Game Time and Network to be determined after games of November 14