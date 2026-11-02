LSU Football vs. Texas Kickoff Time on ABC to be Announced

SEC Football Nov. 14 Schedule
11 a.m. CT - Auburn at Mississippi State, ESPN or ESPN2 *
11:45 a.m. CT - Alabama at Vanderbilt, SEC Network
2-3:15 pm CT - Ole Miss at Oklahoma, ESPN or SEC Network #*
2-3:15 pm CT - Tennessee at Texas A&M, ESPN or SEC Network #*
2:30 or 6:30 p.m. CT - Missouri at Georgia, ABC *
2:30 or 6:30 p.m. CT - Texas at LSU, ABC *
5-6 p.m. CT - Florida at Kentucky, ESPN #
6:45 p.m. CT - South Carolina at Arkansas, SEC Network
* Game Time and Network to be determined after games of November 7
# Game Time will be within time window indicated and determined after games of Nov. 7