ITA Southern Regional - Day 1 Results

Carolina Correia (LTU) def. Laura Moreno (NS), 6-0, 6-0
Lamiss Haouas (TROY) def. Antonia Ende (UAB), 6-1, 6-0
Gagana Mohan Kumar (USM) def. Elizabeth Birchall (NS), 6-0, 6-2
Isabella Pisarczyk (USA) def. Julia Bordignon (NS), 6-2, 6-0
Diana Badalyan (TUL) def. Sama Hassan Hindawy (Troy), 6-2, 6-0
Sammie Schouten (UNA) def. Sophie Quagraine (SU), 6-1, 6-1
Delanie Tribby (TUL) def. Nina Krecklenberg (ULL), 6-4, 6-0
Rio Wakayama (UNA) def. Mia Hisashi-Morrissey (USM), 6-1, 6-4
Pimmada Lim (USM) def. Ava Rath (USA), 6-1, 6-3
Kamornwan Kornsila (USM) def. Shahd Habib (SU), 7-5, 6-1
Nina Skoric (LTU) def. Sara Erenda (SAM), 6-1, 3-6, 6-3
Emilia Namyslo (Troy) def. Alina Cherniaieva (USM), 4-6, 6-1, 6-2
Manal Ennaciri (LTU) def. Louna Cormier (MCN), 7-6(4), 6-4
Cassandra Lecoanet (ULL) def. Lea Erenda (SAM), 6-4, 3-6, 6-2
Erica Hagi (MCN) def. Rocío Amoros Navarro (ULL), 6-1, 6-0
Marilou Bressan (ULL) def. Emma Jane Hamilton (USA), 6-3, 6-0
Martina Della Gora (ULL) def. Manuella Persson (USM), 6-4, 6-2
Laila Fishman (SAM) def. Latesha Grant (SU), 6-3, 6-1
Leana Gomez (MCN) def. Josefa Fuenzalida (UNA), 6-1, 3-6, 7-6(7)
Naomi Hagi (MCN) def. Stefani Evgenieva Georgieva (NS), 6-0, 6-0
Lucia Gallegos (LTU) def. Julia Caffarena (UAB), 6-3, 4-6, 6-3
Jana Rovira (USA) def. Alexia Zarate Valdez (Troy), 6-4, 7-6 (6)
Kenza Elakili (USA) def. Miranda Xu (USM), 6-4, 6-3
Elena Morales Dorantes (MCN) def. Kamornwan Kornsila (USM), 6-3, 6-2
Natalia Trigosso (LTU) def. Rio Wakayama (UNA), 6-4, 6-3
Leana Gomez (MCN) def. Emilia Namyslo (Troy), 6-2, 6-1
Salome Fluri (MCN) def. Cassandra Lecoanet (ULL), 6-1, 6-1
Anastasiya Kostiushkina (UNA) def. Carolina Correia (LTU), 6-1, 6-1
Delanie Tribby (TUL) def. Kenzy Sherif Elhamrawy (Troy), 6-3, 6-3
Ana Martinez Vaquero (ULL) def. Gagana Mohan Kumar (USM), 6-1, 6-3
Sammie Schouten (UNA) def. Pimmada Lim (USM), 6-4, 6-3
Nera Tesankic (UAB) def. Nina Skoric (LTU), 6-1, 7-6 (5)
Diana Badalyan (TUL) def. Ana Hollweg (MCN), 2-6, 6-2, 6-1
Lucia Gallegos (LTU) def. Marilou Bressan (ULL), 6-3, 0-6, 6-3
Lamiss Haouas (Troy) def. Natalia Perez (TUL), 5-7, 6-2, 6-2
Isabella Pisarczyk (USA) def. Manal Ennaciri (LTU), 6-2, 4-6, 6-4
Kenza Elakili (USA) def. Erica Hagi (MCN), 6-3, 6-2
Jana Rovira (USA) def. Naomi Hagi (MCN), 3-6, 6-3, 6-4
Laila Fishman (SAM) def. Martina Della Gora (ULL), 6-3, 6-3
Singles Consolation - Round 1 (12:00 p.m. CT start time)
Nina Krecklenberg (ULL) def. Laura Moreno (NS), 6-0, 6-0
Sara Erenda (SAM) def. Mia Hisashi-Morrissey (USM), 6-2, 6-2
Sama Hassan Hindawy (Troy) def. Antonia Ende (UAB), 6-3, 6-3
Lea Erenda (SAM) def. Shahd Habib (SU), 6-3, 6-3
Louna Cormier (MCN) def. Julia Bortoluzzi Bianchin Bordignon (NS), 6-0, 6-1
Ava Rath (USA) def. Sophie Quagraine (SU), 6-3, 6-4
Alexia Zarate Valdez (Troy) def. Stefani Evgenieva Georgieva (NS), 6-0, 6-1
Julia Caffarena (UAB) def. Emma Hamilton (USA), 7-6 (2), 6-1
Josefa Fuenzalida (UNA) def. Alina Cherniaieva (USM), 6-1, 4-6, 1-0 (7)
Manuella Persson (USM) def. Latesha Grant (SU), 6-4, 7-6 (5)