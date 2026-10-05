LSU Football Homecoming Game to Air on ABC or ESPN

SEC Football Television Schedule

Saturday, October 17, 2026

11 a.m. CT - Florida at Texas, ABC or ESPN*

11 a.m. CT - Mississippi State at LSU, ABC or ESPN*

12 p.m. CT - The Citadel at Texas A&M, SEC Network+

2:30 p.m. CT - Auburn at Georgia, ABC, ESPN or SEC Network*

2:30 p.m. CT - Missouri at Ole Miss, ABC, ESPN or SEC Network*

2:30 p.m. CT - Alabama at Tennessee, ABC, ESPN or SEC Network*

6 p.m. CT - Arkansas at Vanderbilt, ESPN2

6:30 p.m. CT - Kentucky at Oklahoma, SEC Network



* Networks to be determined after games of October 10



