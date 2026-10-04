Oct. 4 Football National Rankings

2026 AP Top 25
Oct. 4, 2026
|RK
|Team (First-Place Votes)
|REC
|PTS
|1
|Texas (61)
|4-0
|1737
|2
|Georgia (6)
|5-0
|1647
|3
|Notre Dame
|5-0
|1532
|4
|Miami (2)
|5-0
|1524
|5
|Ohio State
|4-1
|1490
|6
|Alabama
|5-0
|1460
|7
|Indiana (1)
|5-0
|1380
|8
|BYU
|4-0
|1144
|9
|Ole Miss
|3-1
|1095
|10
|LSU
|4-1
|1087
|11
|Texas Tech
|5-0
|1062
|12
|Utah
|4-0
|996
|13
|Oregon
|3-1
|831
|14
|Missouri
|4-1
|755
|15
|Tennessee
|4-1
|746
|16
|Florida
|4-1
|691
|17
|Mississippi State
|4-1
|487
|18
|Oklahoma State
|3-1
|477
|19
|USC
|5-1
|439
|20
|Iowa
|4-1
|367
|21
|UCLA
|4-0
|287
|22
|Houston
|4-1
|279
|23
|Boise State
|4-1
|271
|24
|SMU
|4-1
|167
|25
|Pittsburgh
|5-0
|162
Others receiving votes: Kentucky 160, Wake Forest 142, Wisconsin 88, Duke 83, Northwestern 59, Nebraska 48, Minnesota 19, Arizona 19, James Madison 12, North Dakota State 7
Dropped from rankings: Kentucky (24)