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Oct. 4 Football National RankingsOct. 4 Football National Rankings
Kristen Young / LSU Athletics
by Michael Bonnette

Oct. 4 Football National Rankings

LSU in the Coaches' Poll LSU in the AP Poll Schedule Shop For Tickets Opens in a new window

2026 AP Top 25

Oct. 4, 2026

RK Team (First-Place Votes) REC PTS
1 Texas (61) 4-0 1737
2 Georgia (6) 5-0 1647
3 Notre Dame 5-0 1532
4 Miami (2) 5-0 1524
5 Ohio State 4-1 1490
6 Alabama 5-0 1460
7 Indiana (1) 5-0 1380
8 BYU 4-0 1144
9 Ole Miss 3-1 1095
10 LSU 4-1 1087
11 Texas Tech 5-0 1062
12 Utah 4-0 996
13 Oregon 3-1 831
14 Missouri 4-1 755
15 Tennessee 4-1 746
16 Florida 4-1 691
17 Mississippi State 4-1 487
18 Oklahoma State 3-1 477
19 USC 5-1 439
20 Iowa 4-1 367
21 UCLA 4-0 287
22 Houston 4-1 279
23 Boise State 4-1 271
24 SMU 4-1 167
25 Pittsburgh 5-0 162

Others receiving votes: Kentucky 160, Wake Forest 142, Wisconsin 88, Duke 83, Northwestern 59, Nebraska 48, Minnesota 19, Arizona 19, James Madison 12, North Dakota State 7

Dropped from rankings: Kentucky (24)

2026 US LBM Coaches Top 25

Oct. 4, 2026

RK Team (First-Place Votes RECORD PTS
1 Texas (45) 4-0 1806
2 Georgia (20) 5-0 1760
3 Notre Dame (1) 5-0 1630
4 Miami 5-0 1622
5 Indiana (8) 5-0 1556
6 Ohio State 4-1 1514
7 Alabama 5-0 1483
8 BYU 4-0 1214
9 Texas Tech 5-0 1169
10 LSU 4-1 1136
11 Ole Miss 3-1 1059
12 Utah 4-0 1015
13 Oregon 3-1 948
14 Tennessee 4-1 768
15 Florida 4-1 672
16 Missouri 4-1 646
17 USC 5-1 643
18 Iowa 4-1 457
19 Houston 4-1 391
20 Mississippi State 4-1 355
21 SMU 4-1 354
22 UCLA 4-0 318
23 Duke 4-0 274
24 Pittsburgh 5-0 242
25 Kentucky 4-1 210

Others receiving votes: Oklahoma State 187, Boise State 161, Nebraska 117, Wake Forest 87, Northwestern 70, Wisconsin 47, James Madison 42, Minnesota 40, North Dakota State 29, Arizona 15, New Mexico 7, Baylor 3, Kansas State 1, Virginia Tech 1, Texas A&M 1

Dropped from rankings: Penn State 22, Michigan 24