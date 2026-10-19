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Gallery: Soccer vs Texas A&MGallery: Soccer vs Texas A&M
Stephen Bayog / LSU Athletics

Gallery: Soccer vs Texas A&M

SC_SB_3473_101826_1320319300Ava Galligan | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_3855_101826_1546096800Alexia Hansen | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_3855_101826_1626272400Amy Smith | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_3855_101826_1619552600
SC_SB_3855_101826_1619472600Ava Amsden, Senai Rogers, Sariyah Bailey, Berglind HlynsdÃ³ttir, Linka Ono | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_3855_101826_1619432800Ava Amsden | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_3855_101826_1600411900Amy Smith | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_3855_101826_1541531800Sariyah Bailey | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_3855_101826_1541442300Sariyah Bailey | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_3855_101826_1541430200Sariyah Bailey | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_3855_101826_1459376500Amy Smith, Ava Galligan | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_3855_101826_1459346000Amy Smith | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_3855_101826_1407291700Brielyn Knowles | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_3855_101826_1441195300Sariyah Bailey | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_3855_101826_1404512500Ava Amsden, Ryleigh Albin, Kelsey Major, Brielyn Knowles | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_3855_101826_1402536800Sariyah Bailey, Ryleigh Albin, Audur Scheving, Annaleigh Bruser, Kelsey Major, Senai Rogers, Linka Ono, Ava Galligan, Jocelyn Ollivierre, Ava Amsden | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_3473_101826_1400120800Ryleigh Albin | Photo by: Stephen Bayog
SC_SB_3473_101826_1403454300Sian Hudson | Photo by: Stephen Bayog