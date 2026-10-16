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A group of athletes in purple and yellow uniforms huddle together with raised hands, forming a circle on a volleyball court.A group of athletes in purple and yellow uniforms huddle together with raised hands, forming a circle on a volleyball court.
Elliot Walker / LSU Athletics

Gallery: Volleyball vs Tennessee

A volleyball player in a black and purple uniform leaps to set the ball during a game on an orange court with a large blue logo.Jurnee Robinson | Photo by: Elliot Walker
Two athletes leap at the net, extending their arms to compete for a volleyball during a match.Jessica Jones | Photo by: Elliot Walker
An athlete with long braided hair and star-shaped hair clips celebrates enthusiastically on the court, wearing a black jersey with yellow lettering and a purple arm sleeve.Jurnee Robinson | Photo by: Elliot Walker
A basketball player in a black and purple uniform with the number 2 gestures excitedly while teammates celebrate on the court.Samara Coleman | Photo by: Elliot Walker
A volleyball player in a black and purple uniform leaps to set the ball during a game on an orange court.Emilee Prochaska | Photo by: Elliot Walker
An athlete in a black and purple volleyball uniform with "LSU" on the front is yelling during a game, while another player with the number 10 on her back faces away from the camera.Jessica Jones | Photo by: Elliot Walker
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A volleyball player in a black jersey with the number 3 leaps to block the ball at the net, while two teammates and an opponent from a light blue team are also in the air nearby.Camryn Jeffery, Sanaa Donaie | Photo by: Elliot Walker
A group of basketball players in purple and black uniforms huddle together on the court during a game, with spectators in the background.Sanaa Donaie, Samara Coleman | Photo by: Elliot Walker
A volleyball player in a light blue jersey jumps to hit the ball over the net, while two opponents in black jerseys leap to block.Sanaa Donaie | Photo by: Elliot Walker
A volleyball player in a black and purple uniform with the number 5 leaps to spike the ball over the net during a game.Jurnee Robinson | Photo by: Elliot Walker
A volleyball player in a black jersey with the number 15 prepares to set the ball during a match, with another player blurred in the foreground.Lauren Brooker | Photo by: Elliot Walker
Two athletes in LSU volleyball uniforms celebrate enthusiastically during a game.Kiley Brooks | Photo by: Elliot Walker
An athlete in a black and purple LSU jersey with the number 5 stands on a court, hands on hips, looking off to the side.Jurnee Robinson | Photo by: Elliot Walker
A basketball player in a black and purple LSU jersey screams with excitement during a game, while another player in a yellow jersey is visible in the foreground.Ella Hemmings | Photo by: Elliot Walker
A volleyball player in a black and purple uniform prepares to serve the ball during a game, with teammates blurred in the background.Ella Hemmings | Photo by: Elliot Walker
A volleyball player in a black and purple uniform prepares to serve, holding the ball with focused intensity.Ella Hemmings | Photo by: Elliot Walker
An athlete in a black and purple uniform prepares to serve a volleyball during a game.Jurnee Robinson | Photo by: Elliot Walker
An athlete in a yellow uniform celebrates with clenched fists on a basketball court.Kiley Brooks | Photo by: Elliot Walker
A group of athletes in purple and yellow uniforms huddle together with raised hands, forming a circle on a volleyball court.| Photo by: Elliot Walker
A blurred action shot of a volleyball game in progress under a large scoreboard displaying a "Smoke Free Facility" message.| Photo by: Elliot Walker