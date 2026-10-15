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Gallery: Men's Basketball vs UCFGallery: Men's Basketball vs UCF
Kristen Young / LSU Athletics

Gallery: Men's Basketball vs UCF

MB_KY_0704_101426_2055155600Mo Dioubate | Photo by: Kristen Young
A group of enthusiastic supporters in purple and gold attire cheer loudly at a sports event, with one person wearing a "Lafayette Motier" cap and another sporting a cowboy hat.Photo by: LJ Leising
MB_KY_6543_101426_2057015100Donovan Dent, Abdi Bashir Jr. | Photo by: Kristen Young
MB_KY_6748_101426_2055029400Mo Dioubate | Photo by: Kristen Young
MB_KY_0704_101426_2055137400Mo Dioubate | Photo by: Kristen Young
MB_KY_6543_101426_2055132200Strake Pearson, Michael Ruzic | Photo by: Kristen Young
Fans in purple attire cheer enthusiastically at a basketball game, with a scoreboard showing the score and time above the court.Photo by: Easton Hairell
MB_KY_6748_101426_2055023400Mo Dioubate | Photo by: Kristen Young
MB_KY_6748_101426_2054537000Donovan Dent | Photo by: Kristen Young
MB_KY_0704_101426_2052365500Donovan Dent | Photo by: Kristen Young
MB_KY_0704_101426_2050325900Mo Dioubate | Photo by: Kristen Young
MB_KY_6748_101426_2050189400Mo Dioubate | Photo by: Kristen Young
A dynamic overhead view of a basketball game in progress on a vibrant purple court with the SEC logo, featuring players in action near the basket.Mo Dioubate, Michael Ruzic | Photo by: Easton Hairell
MB_KY_0704_101426_2035130200Abdi Bashir Jr., Divine Ugiochukwu | Photo by: Kristen Young
MB_KY_0704_101426_2035101600Abdi Bashir Jr. | Photo by: Kristen Young
MB_KY_0704_101426_2025391600Donovan Dent | Photo by: Kristen Young
MB_KY_0704_101426_2024021800Jordan Bender | Photo by: Kristen Young
MB_KY_6748_101426_2008148400Abdi Bashir Jr. | Photo by: Kristen Young
MB_KY_0704_101426_2013063000Will Wade | Photo by: Kristen Young
Silhouettes of spectators watch a basketball game at LSU's arena, with a large screen displaying the action and championship banners hanging above.Photo by: LJ Leising
MB_KY_0704_101426_2008039300Michael Ruzic | Photo by: Kristen Young
MB_KY_0704_101426_2003286800Donovan Dent, Michael Ruzic | Photo by: Kristen Young
MB_KY_0704_101426_2003166100Mo Dioubate | Photo by: Kristen Young
MB_KY_6543_101426_1934187300Donovan Dent | Photo by: Kristen Young
MB_KY_6748_101426_1944050700Michael Ruzic | Photo by: Kristen Young
MB_KY_0704_101426_1922041000Abdi Bashir Jr. | Photo by: Kristen Young
MB_KY_0704_101426_1926049700Heath Schroyer | Photo by: Kristen Young
MB_KY_0704_101426_1917535400Abdi Bashir Jr. | Photo by: Kristen Young
MB_KY_0704_101426_1921443400Mo Dioubate | Photo by: Kristen Young
MB_KY_6748_101426_1909163400Michael Ruzic | Photo by: Kristen Young
MB_KY_0704_101426_1914000900Donovan Dent | Photo by: Kristen Young
MB_KY_0704_101426_1907529500Abdi Bashir Jr. | Photo by: Kristen Young
MB_KY_0704_101426_1907517000Abdi Bashir Jr. | Photo by: Kristen Young
MB_KY_0704_101426_1909120400Divine Ugiochukwu | Photo by: Kristen Young
MB_KY_0704_101426_1906482400Michael Ruzic | Photo by: Kristen Young
MB_KY_0704_101426_1906046900Mo Dioubate | Photo by: Kristen Young
MB_KY_0704_101426_1906074500Will Wade | Photo by: Kristen Young
MB_KY_0704_101426_1905552700Michael Ruzic | Photo by: Kristen Young
MB_KY_0704_101426_1905475000Abdi Bashir Jr. | Photo by: Kristen Young
An athlete in a white jersey with the number 3 dribbles a basketball on a hardwood court featuring a large purple âLSUâ logo.Donovan Dent | Photo by: Brendan Baldwin
MB_KY_0704_101426_1905375200Donovan Dent | Photo by: Kristen Young
MB_KY_0704_101426_1903291100Michael Ruzic | Photo by: Kristen Young
MB_KY_6543_101426_1857166100Will Wade | Photo by: Kristen Young
A basketball game is in progress on a court with prominent purple "LSU" lettering, as players from two teams compete for the ball near the center circle.Michael Ruzic, Mo Dioubate, Donovan Dent | Photo by: Brendan Baldwin
MB_KY_0704_101426_1903281700Michael Ruzic | Photo by: Kristen Young