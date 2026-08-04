LSU Football in 2026 Preseason Coaches' Poll

2026 US LBM Coaches Preseason Top 25
Aug. 4, 2026
|Rank
|Team (First-Place Votes)
|Points
|1.
|Ohio State (38)
|1741
|2.
|Oregon (6)
|1673
|3.
|Georgia (7)
|1591
|4.
|Texas (2)
|1544
|5.
|Notre Dame (5)
|1524
|6.
|Indiana (14)
|1522
|7.
|Miami (Fla.)
|1409
|8.
|Texas A&M
|1174
|9.
|Oklahoma
|1104
|10.
|Ole Miss
|1096
|11.
|Alabama
|1050
|12.
|Texas Tech
|1034
|13.
|LSU
|951
|14.
|USC
|838
|15.
|BYU
|781
|16.
|Michigan
|719
|17.
|Penn State
|463
|18.
|Tennessee
|428
|19.
|Washington
|406
|20.
|SMU
|378
|21.
|Utah
|313
|22.
|Iowa
|291
|23.
|Clemson
|235
|24.
|Houston
|194
|25.
|Missouri
|158
Others Receiving Votes
Louisville 153; Florida 147; TCU 63; Illinois 62; South Carolina 50; Arizona 50; Virginia 40; Vanderbilt 37; Auburn 29; Georgia Tech 26; Boise State 24; Oklahoma State 22; UNLV 17; North Carolina State 13; Florida State 13; Virginia Tech 12; Nebraska 12; Memphis 9; Arizona State 8; James Madison 6; Duke 6; Pittsburgh 4; New Mexico 4; Western Michigan 3; Navy 3; San Diego State 2; Kansas State 1; Jacksonville State 1; Hawaii 1; California 1.
List Of Voters
The US LBM Board of Coaches for the 2026 season: Tim Albin, Charlotte; Blake Anderson, Southern Mississippi; Dave Aranda, Baylor; David Braun, Northwestern; Jeff Brohm, Louisville; Fran Brown, Syracuse; Neal Brown, North Texas; Troy Calhoun, Air Force; Jamey Chadwell, Liberty; Curt Cignetti, Indiana; Sonny Cumbie, Louisiana Tech; Spencer Danielson, Boise State; Ryan Day, Ohio State; Kalen DeBoer, Alabama; Manny Diaz, Duke; Jake Dickert, Wake Forest; Eliah Drinkwitz, Missouri; Sonny Dykes, TCU; Jason Eck, New Mexico; Mike Elko, Texas A&M; Tony Elliott, Virginia; Matt Entz, Fresno State; Jedd Fisch, Washington; James Franklin, Virginia Tech; Willie Fritz, Houston; Scott Frost, Central Florida; Tony Gibson, Marshall; Alex Golesh, Auburn; Will Hall, Tulane; Blake Harrell, East Carolina; John Hauser, Ohio; Clay Helton, Georgia Southern; Tyson Helton, Western Kentucky; Charles Huff, Memphis; Butch Jones, Arkansas State; KC Keeler, Temple; Charles Kelly, Jacksonville State; Brent Key, Georgia Tech; Zach Kittley, Florida Atlantic; Collin Klein, Kansas State; Tre Lamb, Tulsa; Rhett Lashlee, SMU; Clark Lea, Vanderbilt; Lance Leipold, Kansas; Pete Lembo, Buffalo; Sean Lewis, San Diego State; Dowell Loggains, Appalachian State; Joey McGuire, Texas Tech; Jeff Monken, Army; Kirby Moore, Washington State; Eric Morris, Oklahoma State; Dan Mullen, UNLV; Billy Napier, James Madison; Pat Narduzzi, Pittsburgh; Brian Newberry, Navy; Ken Niumatalolo, San Jose State; Barry Odom, Purdue; Tim Polasek, North Dakota State; Tavita Pritchard, Stanford; Ricky Rahne, Old Dominion; Matt Rhule, Nebraska; Rich Rodriguez, West Virginia; Morgan Scalley, Utah; JaMarcus Shephard, Oregon State; Kirby Smart, Georgia; Will Stein, Kentucky; Jon Sumrall, Florida; Lance Taylor, Western Michigan; Jeff Traylor, Texas-San Antonio; Scotty Walden, Texas-El Paso; Kyle Whittingham, Michigan; Casey Woods, Missouri State.