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Tigers Listed Among Top Prospects as MLB Draft Begins SaturdayTigers Listed Among Top Prospects as MLB Draft Begins Saturday

Tigers Listed Among Top Prospects as MLB Draft Begins Saturday

MLB Draft History Tigers in the Majors Tigers in the Minors

BATON ROUGE, La. – LSU players are listed among the top prospects to be selected in the 2026 Major League Baseball Draft, which starts on Saturday in Philadelphia.

Rounds 1-4 of the draft will begin at Noon CT on Saturday, with the first 10 selections televised by NBC and Peacock, selections 11-40 televised by MLB Network and streamed on MLB.com, and selections 41-135 streamed on MLB.com.

Rounds 5-20 will be held starting at 10:30 a.m. CT Sunday, and they may be viewed on MLB.com.

MLB.com ranks LSU All-American centerfielder Derek Curiel as the No. 12 overall draft prospect for 2026.

Joining Curiel as LSU players among the 2026 MLB.com Top 250 Prospects are outfielder Jake Brown (No. 59) and right-handed pitcher Deven Sheerin (No. 145).

Other notable 2026 LSU draft prospects include right-handed pitcher Zac Cowan, outfielder Chris Stanfield, right-handed pitcher Gavin Guidry, right-handed pitcher Grant Fontenot, left-handed pitcher Santiago Garcia and right-handed pitcher Connor Benge.

Making MLB Draft history has become a familiar theme of LSU coach Jay Johnson’s tenure, which began in 2022.

LSU has produced during Johnson’s tenure a total of 36 drafted players, including five selections in the first round, 16 selections in the Top 5 rounds and 24 selections in the Top 10 Rounds.

When left-hander Kade Anderson was chosen as the No. 3 overall selection by the Seattle Mariners in the 2025 MLB Draft, he became the third LSU player in three seasons to be selected among the Top 3 overall picks, and the fourth LSU player in four seasons to be selected among the Top 5 overall picks.

LSU right-hander Paul Skenes and centerfielder Dylan Crews in 2023 became the first players from the same school to be selected first and second overall in the draft. Skenes was selected No. 1 by the Pittsburgh Pirates and Crews was selected No. 2 by the Washington Nationals. LSU third baseman Jacob Berry was the No. 5 overall pick in the 2022 Draft by the Miami Marlins.

Curiel in 2026 will become LSU’s sixth first-round selection in five seasons, joining Berry, Skenes, Crews, Anderson and right-handed pitcher Ty Floyd, who was chosen by the Cincinnati Reds in 2023.

LSU has had 14 pitchers selected in the draft over the past two seasons, which is tied with Mississippi State for the most in the nation in that span.

An SEC-record eight LSU pitchers were selected in the 2024 MLB Draft, marking the second straight season the Tigers tied the conference mark for drafted hurlers.

LSU tied in 2023 the Southeastern Conference record for most drafted players in a single season when 13 Tigers were selected by MLB teams.

Since the MLB Draft began in 1965, LSU players have been selected on 271 occasions, including 22 first-round picks.

Since 1984, LSU players have been selected in the MLB Draft on 250 occasions – 129 pitchers and 121 position players – an average of nearly seven players per season. The Tigers have produced 21 first-round selections since 1989.

Tigers in the MLB Draft

YearPlayerPositionRoundOverallTeamClass-Exp.Signed?Note
2025Kade AndersonLHP13Seattle MarinersSo.-2LYes
2025Chase ShoresRHP247Los Angeles AngelsRSo.-2LYes
2025Anthony EyansonRHP387Boston Red SoxJr.-1LYes
2025Ethan FreyOF395Houston AstrosJr.-3LYes
2025Daniel DickinsonSS6185Milwaukee BrewersJr.-1LYes
2025Jared Jones1B9263Pittsburgh PiratesJr.-3LYes
2025Jacob MayersRHP9268Boston Red SoxJr.-1LYes
2025Kade WoodsRHP10307Atlanta BravesRJr.-1LYes
2025Conner WareLHP15463New York MetsJr.-1LYes
2024Tommy White3B240Oakland AthleticsJr.-2LYes
2024Luke HolmanRHP2 CB71Cincinnati RedsJr.-1LYes**
2024Gage JumpLHP2 CB73Oakland AthleticsRSo.-1LYes**
2024Thatcher HurdRHP389New York YankeesJr.-2LYes
2024Griffin HerringLHP6181New York YankeesSo.-2LYes
2024Fidel UlloaRHP7198Kansas City RoyalsJr.-1LYes
2024Nate AckenhausenLHP10287Kansas City RoyalsSr.-2LYes
2024Christian LittleRHP11333Seattle MarinersSr.-2LYes
2024Justin LoerLHP13378Colorado RockiesJr.-1LYes
2023Paul SkenesRHP11Pittsburgh PiratesJr.-1LYes
2023Dylan CrewsOF12Washington NationalJr.-3LYes
2023Ty FloydRHP1 CB38Cincinnati RedsJr.-3LYes**
2023Grant TaylorRHP251Chicago White SoxSo.-1LYes
2023Tre' Morgan1B388Tampa Bay RaysJr.-3LYes
2023Gavin Dugas2B6165Washington NationalsGrad.-5LYes
2023Garrett EdwardsRHP11333Tampa Bay RaysJr.-3LYes
2023Blake MoneyRHP12361Baltimore OriolesJr.-3LYes
2023Brayden JobertOF12365St. Louis CardinalsRJr.-2LYes
2023Riley CooperLHP13391Baltimore OriolesJr.-2LYes
2023Jordan ThompsonSS15460Los Angeles DodgersJr.-3LYes
2023Javen ColemanLHP16490Los Angeles DodgersRSo.-3LNo
2023Christian LittleRHP19583New York MetsJr.-1LNo
2022Jacob Berry3B16Miami MarlinsSo.-1LYes
2022Cade Doughty2B2 Comp78Toronto Blue JaysRSo.-3LYes**
2022Eric ReyzelmanRHP5160New York YankeesRSo.-1LYes
2022Paul GervaseRHP12359New York MetsRJr.-1LYes
2021Jaden HillRHP244Colorado RockiesJr.-3LYes
2021Landon MarceauxRHP380Los Angeles AngelsJr.-3LYes
2020Cole HenryRHP255Washington NationalsSo.-2LYes^
2020Daniel CabreraOF2 CB62Detroit TigersJr.-3LYes^ **
2019Josh Smith2B267New York YankeesJr.-3LYes
2019Zach WatsonCF379Baltimore OriolesJr.-3LYes
2019Zack HessRHP7202Detroit TigersJr.-3LYes
2019Todd PetersonRHP7213Washington NationalsJr.-3LYes
2019Antoine DuplantisOF12358New York MetsSr.-4LYes
2019Saul GarzaC32949Kansas City RoyalsSo.-1LNo
2018Nick BushLHP8246Colorado RockiesSo.-2LYes
2018Cam SandersRHP12368Chicago CubsJr.-1LYes
2018Hunter FeducciaC12374Los Angeles DodgersJr.-1LYes
2018Jake SlaughterSS18548Chicago CubsSo.-2LYes
2018Antoine DuplantisCF19583Cleveland IndiansJr.-3LNo
2018Zack HessRHP341012Atlanta BravesSo.-2LNo
2018Zach WatsonCF401210Boston Red SoxSo.-2LNo
2017Alex LangeRHP130Chicago Cubs Jr.-3LYes
2017Greg DeichmannOF243Oakland AthleticsJr.-3LYes
2017Kramer RobertsonSS4124St. Louis CardinalsSr.-4LYes
2017Cole Freeman2B4133Washington NationalsSr.-2LYes
2017Jared Poche'LHP9261Oakland AthleticsSr.-4LYes
2017Michael PapierskiC9271Houston AstrosJr.-3LYes
2017Hunter KielRHP18537Chicago White SoxJr.-1LYes
2017Doug NormanRHP25737Cincinnati RedsJr.-3LYes
2016Jake FraleyOF2 CB77Tampa Bay RaysJr.-3LYes**
2016Jared Poche'LHP14414 San Diego Padres Jr.-3LNo
2016Jesse StallingsRHP15438Cincinnati RedsSo.-2LYes
2016Cole Freeman2B18551Los Angeles DodgersJr.-1LNo
2016Riley SmithRHP24719Arizona DiamondbacksJr.-1LYes
2016Greg Deichmann3B26783Minnesota TwinsSo.-2LNo
2016Parker BuggRHP27803Miami MarlinsJr.-3LYes
2016Kramer Robertson2B32962Cleveland IndiansJr.-3LNo
2015Alex BregmanSS12Houston AstrosJr.-3LYes
2015Andrew StevensonOF258Washington Nationals Jr.-3LYes
2015Kade ScivicqueC4130Detroit TigersSr.-2LYes
2015Jared FosterOF5165Los Angeles AngelsSr.-4LYes
2015Zac PersonLHP9259Houston AstrosSr.-2LYes
2015Mark LairdOF9264Philadelphia PhilliesJr.-3LYes
2015Conner Hale3B9275Seattle MarinersSr.-2LYes
2015Chris ChineaC17521St. Louis CardinalsJr.-3LYes
2014Aaron NolaRHP17Philadelphia PhilliesJr.-3LYes
2014Tyler MooreC6175New York MetsJr.-3LYes
2014Joe BroussardRHP15459Los Angeles DodgersJr.-3LYes
2014Sean McMullenOF30886Houston AstrosSr.-2LYes
2014Nate FuryRHP361090Detroit TigersSr.-2LYes
2013Ryan EadesRHP243Minnesota TwinsJr.-3LYes
2013JaCoby JonesCF387Pittsburgh PiratesJr.-3LYes
2013Mason Katz2B4125St. Louis CardinalsSr.-4LYes
2013Nick RumbelowRHP7224New York YankeesJr.-3LYes
2013Will LaMarcheRHP9276Detroit TigersJr.-1LYes
2013Chad JonesLHP9285Cincinnati RedsSr.-1LYes
2013Ty RossC12372San Francisco GiantsJr.-3LYes
2013Chris CottonLHP14407Houston AstrosSr.-4LYes
2013Raph RhymesOF15456Detroit TigersSr.-3LYes
2013Christian IbarraINF32959Pittsburgh PiratesSr.-2LYes
2012Kevin GausmanRHP14Baltimore OriolesSo.-2LYes
2012Austin NolaSS5167Miami MarlinsSr.-4LYes
2012Nick GoodyRHP6217New York YankeesJr.-1LYes
2012Raph RhymesOF30937New York YankeesJr.-2LNo
2012Tyler Hanover2B331024Detroit TigersSr.-4LYes
2011Mikie MahtookOF131Tampa Bay RaysJr.-3LYes
2011Tyler JonesRHP11358Minnesota TwinsJr.-1LYes
2011Matty OttRHP13412Boston Red SoxJr.-3LYes
2011Ben AlsupRHP18558Colorado RockiesSr.-4LYes
2011Austin NolaSS31949Toronto Blue JaysJr.-3LNo
2011Raph Rhymes2B401202Pittsburgh PiratesSo.-1LNo
2011Tyler HanoverSS401229New York YankeesJr.-3LNo
2010Anthony RanaudoRHP1 Comp A39Boston Red SoxJr.-3LYes
2010Micah GibbsC397Chicago CubsJr.-3LYes
2010Leon LandryOF3109Los Angeles DodgersJr.-3LYes
2010Austin RossRHP8249Milwaukee BrewersJr.-3LYes
2010Blake Dean1B8262Los Angeles DodgersSr.-4LYes
2010Johnny DishonOF421269Milwaukee BrewersSo.-2LYes
2010Chad JonesOF/LHP501509Milwaukee BrewersJr.-1LNo(FB)
2009Jared MitchellOF123Chicago White SoxJr.-3LYes
2009DJ LeMahieuINF279Chicago CubsSo.-2LYes
2009Louis ColemanRHP5152Kansas City RoyalsSr.-4LYes
2009Ryan SchimpfINF5160Toronto Blue JaysJr.-3LYes
2009Blake DeanOF10312Minnesota TwinsJr.-3LNo
2009Sean OchinkoC11340Toronto Blue JaysJr.-3LYes
2008Ryan VerdugoLHP9267San Francisco GiantsJr.-1LYes
2008Matt Clark1B12375San Diego PadresJr.-1LYes
2008Louis ColemanRHP14421Washington NationalsJr.-3LNo
2008Blake MartinLHP17516Minnesota TwinsJr.-1LYes
2008Jared BradfordRHP18545St. Louis CardinalsSr.-2LYes
2008Michael HollanderINF20603Texas RangersSr.-4LYes
2008Jordan BrownRHP391181Chicago CubsJr.-1LYes
2007Charlie FurbushLHP4151Detroit TigersJr.-1LYes
2007J.T. WiseINF451343Oakland AthleticsSo.-2LNo(TR)
2006Will HarrisRHP9258Colorado RockiesSr.-4LYes
2006Matt LiuzzaC19570Toronto Blue JaysSr.-4LYes
2006Edgar RamirezRHP361084New York MetsJr.-1LYes
2005Ryan PattersonOF4116Toronto Blue JaysSr.-3LYes
2005Greg SmithLHP6171Arizona DiamondbacksJr.-3LYes
2005Nick StavinohaOF7230St. Louis CardinalsSr.-2LYes
2005Clay HarrisINF9277Philadelphia PhilliesSr.-4LYes
2005Matt LiuzzaC30910Chicago CubsJr.-3LNo
2005Jason DetermannLHP351068Boston Red SoxJr.-3LYes
2004Jon ZeringueOF256Arizona DiamondbacksJr.-3LYes
2004J.C. HoltOF3101Atlanta BravesJr.-3LYes
2004Nate BumsteadRHP32943Detroit TigersSr.-2LYes
2004Blake GillINF371097Cleveland IndiansJr.-3LNo
2003Aaron HillSS113Toronto Blue JaysJr.-3LYes
2003Billy SadlerRHP6183San Francisco GiantsJr.-1LYes
2003Brian WilsonRHP24723San Francisco GiantsJr.-3LYes
2003Bo PettitRHP29868Minnesota TwinsSr.-4LYes
2003Jake TompkinsRHP32955Philadelphia PhilliesSr.-2LYes
2002Sean BarkerOF6171Colorado RockiesSr.-2LYes
2002Bo PettitRHP13392Minnesota TwinsJr.-3LNo
2002Brad DavidLHP17515Atlanta BravesJr.-3LYes
2002Wally Pontiff3B21638Oakland AthleticsJr.-3LNo
2002Jake TompkinsRHP28832Texas RangersJr.-1LNo
2001Mike Fontenot2B119Baltimore OriolesSo.-2LYes
2001Todd LindenOF141San Francisco GiantsJr.-1LYes**
2001Ryan TheriotSS378Chicago CubsJr.-3LYes
2001Jason ScobieRHP15462New York MetsSr.-2LYes
2001Bryan Moore1B22674St. Louis CardinalsJr.-1LYes
2001Shane YoumanLHP431280Pittsburgh PiratesJr.-3LYes
2001Sean BarkerOF461370Toronto Blue JaysJr.-1LNo
2001Billy BrianRHP471403Cleveland IndiansJr.-3LNo
2000Brian TalletLHP255Cleveland IndiansJr.-2LYes
2000Brad CresseC5159Arizona DiamondbacksSr.-4LYes
2000Ryan JorgensenC7193Chicago CubsJr.-1LYes
2000Cedrick HarrisOF10309Arizona DiamondbacksJr.-3LYes
2000Brad Hawpe1B11317Colorado RockiesJr.-2LYes
2000Heath McMurrayRHP12351Milwaukee BrewersJr.-1LYes
2000Trey HodgesRHP17520Atlanta BravesSr.-2LYes
2000Billy BrianRHP25734Kansas City RoyalsSo.-2LNo
1999Kurt AinsworthRHP124San Francisco GiantsSo.-2LYes
1999Jeff Leaumont1B9291New York YankeesSr.-2LYes
1999Josh DaltonSS12374Los Angeles DodgersSr.-2LYes
1999Bryan GraceRHP16501New York YankeesSr.-1LYes
1999Brian TalletLHP19572Pittsburgh PiratesSo.-1LNo
1999Brandon BoweRHP30896Florida MarlinsSr.-2LYes
1998Randy KeislerLHP267New York YankeesJr.-1LYes
1998Eddy Furniss1B4118Pittsburgh PiratesSr.-4LYes
1998Jake EstevesRHP6188San Francisco GiantsSr.-2LYes
1998Doug ThompsonRHP19570Colorado RockiesSr.-2LYes
1998Chris DemouyLHP24721Anaheim AngelsSr.-3LYes
1998Dan GuilloryRHP401203Cleveland IndiansJr.-3LYes
1997Brandon LarsonSS114Cincinnati RedsJr.-1LYes
1997Patrick CooganRHP3104St. Louis CardinalsJr.-3LYes
1997Casey CuntzINF10323Arizona DiamondbacksJr.-2LYes
1997Mike KoernerOF11335Oakland AthleticsJr.-3LYes
1997Eddy Furniss1B14423Minnesota TwinsJr.-3LNo
1997Kevin ShippRHP28836Philadelphia PhilliesSr.-2LYes
1997Tom BernhardtOF461348Chicago CubsSr.-4LYes
1996Eddie YarnallLHP378New York MetsJr.-3LYes
1996Nathan Dunn3B4110San Diego PadresJr.-3LYes
1996Warren Morris2B5143Texas RangersJr.-3LYes
1996Tim LanierC10290San Diego PadresSr.-4LYes
1996Justin BowlesOF16465Oakland AthleticsSr.-2LYes
1996Jason WilliamsSS16480Cincinnati RedsSr.-4LYes
1996Brett LaxtonRHP24705Oakland AthleticsSr.-4LYes
1996Patrick CooganRHP511479Arizona DiamondbacksSo.-2LNo
1995Scott SchultzRHP5138Cleveland IndiansSr.-4LYes
1995Mike Klostermeyer1B18484Oakland AthleticsJr.-1LYes
1995Scott FittererRHP22608Toronto Blue JaysSo.-1LYes
1995Brett LaxtonRHP24650Seattle MarinersJr.-3LNo
1995Brian WindersRHP661580Kansas City RoyalsJr.-3LYes
1994Todd Walker2B18Minnesota TwinsJr.-3LYes
1994Russ JohnsonSS130Houston AstrosJr.-3LYes**
1994Adrian AntoniniRHP16450Philadelphia PhilliesSr.-4LYes
1994Brian WindersRHP26725Detroit TigersSo.-2LNo
1994Scott SchultzRHP471279New York MetsJr.-3LNo
1993Harry BerriosOF8231Baltimore OriolesJr.-3LYes
1993Matt ChamberlainRHP11318Pittsburgh PiratesJr.-3LYes
1993Mike SirotkaLHP15425Chicago White SoxSr.-4LYes
1993Mike NealOF16447Cleveland IndiansJr.-3LYes
1993Trey RutledgeRHP19540Cincinnati RedsJr.-1LYes
1993Will HuntLHP31865Detroit TigersSr.-2LYes
1992Rick GreeneRHP116Detroit TigersJr.-3LYes
1992Andy SheetsSS4110Seattle MarinersJr.-2LYes
1992Lloyd PeeverRHP4123Colorado RockiesJr.-1LYes
1992Matt ChamberlainRHP411159Colorado RockiesSo.-2LNo
1991Chad OgeaRHP386Cleveland IndiansJr.-3LYes
1991Paul ByrdRHP4112Cleveland IndiansJr.-3LYes
1991Lyle MoutonOF5126New York YankeesJr.-2LYes
1991Mark LaRosaLHP8217Montreal ExposSr.-4LYes
1991Gary HymelC14373Montreal ExposSr.-4LYes
1991Chris MoockOF791565New York YankeesJr.-2LNo
1990Tim ClarkOF8217Milwaukee BrewersJr.-1LYes
1990Wes GrishamOF12312Pittsburgh PiratesSr.-2LYes
1990Keith OsikC24624Pittsburgh PiratesJr.-3LYes
1990Scott BetheaSS29767Boston Red SoxJr.-1LYes
1990Mark LaRosaLHP31823Pittsburgh PiratesJr.-3LNo
1990Jason WallLHP391038Houston AstrosSr.-2LYes
1990Lyle MoutonOF541342Kansas City RoyalsSo.-1LNo
1989Ben McDonaldRHP11Baltimore OriolesJr.-3LYes
1989Russ SpringerRHP7179New York YankeesJr.-3LYes
1989Curtis LeskanicRHP8201Cleveland IndiansJr.-1LYes
1989Mike BiancoC401042Detroit TigersSr.-2LYes
1988Dan KiteRHP495Boston Red SoxJr.-3LYes
1987Albert BelleOF247Cleveland IndiansJr.-3LYes
1987Barry ManuelRHP251Texas RangersJr.-2LYes
1987Gregg PattersonLHP5114Chicago CubsJr.-3LYes
1987Mark GuthrieLHP7165Minnesota TwinsSr.-4LYes
1987Jack VoigtOF9221Baltimore OriolesJr.-2LYes
1987Stan LoewerRHP16411San Francisco GiantsSr.-4LYes
1986Mark GuthrieLHP4104St. Louis CardinalsJr.-3LNo
1986Jeff RebouletSS10247Minnesota TwinsSr.-2LYes
1986Jim Bowie1B12297Seattle MarinersJr.-1LYes
1986Jeff Yurtin3B12300San Diego PadresSr.-2LYes
1986Rob LearyC12304Montreal ExposSr.-2LYes
1985Robbie SmithRHP493Minnesota TwinsSr.-2LYes
1985Marty Lanoux3B13327Minnesota TwinsJr.-1LYes
1985Clay ParkerRHP15373Seattle MarinersSr.-4LYes
1985Jeff RebouletSS26664Houston AstrosJr.-1LNo
1985Eric HetzelRHP11Boston Red SoxJr.-1LYes* June Secondary
1984Mark HowieSS364Oakland AthleticsJr.-3LYes
1984Tim SossamonOF12295St. Louis CardinalsJr.-1LNo
1984Tim Schneider3B15368Seattle MarinersSr.-2LYes
1984Mark CooperC16412Toronto Blue JaysSr.-2LYes
1984Clay ParkerRHP21530Minnesota TwinsJr.-3LNo
1983Cal SantarelliRHP365Cleveland Indians
1983Ronnie RobbinsRHP14349Toronto Blue Jays
1982Billy WieslerOF14347California Angels
1982Billy DonathonRHP15386St. Louis Cardinals
1979Duane DeweyC/1B121Kansas City Royals* June Secondary
1976Wally McMakinRHP23536Minnesota Twins
1976Paul StefanRHP24555Chicago White Sox
1976Frank ToupsINF26599Cleveland Indians
1975Guy HollingsworthLHP16362San Diego Padres
1975Pat MoockRHP22518Texas Rangers
1974Mike MileySS110California Angels
1973Randy WilesLHP5108St. Louis Cardinals
1972Joel SextonRHP27626Pittsburgh Pirates
1970Bill BrightOF247St. Louis Cardinals* June Secondary
1969William HuntSS9153Cleveland Indians* Jan. Secondary
1968Richard HicksRHP475Houston Astros* June Secondary
1968William HuntSS7122Baltimore Orioles* June Secondary
1967Bruce BaudierRHP589New York Yankees* June Secondary
1967Richard HicksRHP6107Washington Senators* June Secondary
1966Bruce BaudierRHP31595Washington Senators
1965Joe MoockSS342New York Mets