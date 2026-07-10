Tigers Listed Among Top Prospects as MLB Draft Begins Saturday
|Year
|Player
|Position
|Round
|Overall
|Team
|Class-Exp.
|Signed?
|Note
|2025
|Kade Anderson
|LHP
|1
|3
|Seattle Mariners
|So.-2L
|Yes
|2025
|Chase Shores
|RHP
|2
|47
|Los Angeles Angels
|RSo.-2L
|Yes
|2025
|Anthony Eyanson
|RHP
|3
|87
|Boston Red Sox
|Jr.-1L
|Yes
|2025
|Ethan Frey
|OF
|3
|95
|Houston Astros
|Jr.-3L
|Yes
|2025
|Daniel Dickinson
|SS
|6
|185
|Milwaukee Brewers
|Jr.-1L
|Yes
|2025
|Jared Jones
|1B
|9
|263
|Pittsburgh Pirates
|Jr.-3L
|Yes
|2025
|Jacob Mayers
|RHP
|9
|268
|Boston Red Sox
|Jr.-1L
|Yes
|2025
|Kade Woods
|RHP
|10
|307
|Atlanta Braves
|RJr.-1L
|Yes
|2025
|Conner Ware
|LHP
|15
|463
|New York Mets
|Jr.-1L
|Yes
|2024
|Tommy White
|3B
|2
|40
|Oakland Athletics
|Jr.-2L
|Yes
|2024
|Luke Holman
|RHP
|2 CB
|71
|Cincinnati Reds
|Jr.-1L
|Yes
|**
|2024
|Gage Jump
|LHP
|2 CB
|73
|Oakland Athletics
|RSo.-1L
|Yes
|**
|2024
|Thatcher Hurd
|RHP
|3
|89
|New York Yankees
|Jr.-2L
|Yes
|2024
|Griffin Herring
|LHP
|6
|181
|New York Yankees
|So.-2L
|Yes
|2024
|Fidel Ulloa
|RHP
|7
|198
|Kansas City Royals
|Jr.-1L
|Yes
|2024
|Nate Ackenhausen
|LHP
|10
|287
|Kansas City Royals
|Sr.-2L
|Yes
|2024
|Christian Little
|RHP
|11
|333
|Seattle Mariners
|Sr.-2L
|Yes
|2024
|Justin Loer
|LHP
|13
|378
|Colorado Rockies
|Jr.-1L
|Yes
|2023
|Paul Skenes
|RHP
|1
|1
|Pittsburgh Pirates
|Jr.-1L
|Yes
|2023
|Dylan Crews
|OF
|1
|2
|Washington National
|Jr.-3L
|Yes
|2023
|Ty Floyd
|RHP
|1 CB
|38
|Cincinnati Reds
|Jr.-3L
|Yes
|**
|2023
|Grant Taylor
|RHP
|2
|51
|Chicago White Sox
|So.-1L
|Yes
|2023
|Tre' Morgan
|1B
|3
|88
|Tampa Bay Rays
|Jr.-3L
|Yes
|2023
|Gavin Dugas
|2B
|6
|165
|Washington Nationals
|Grad.-5L
|Yes
|2023
|Garrett Edwards
|RHP
|11
|333
|Tampa Bay Rays
|Jr.-3L
|Yes
|2023
|Blake Money
|RHP
|12
|361
|Baltimore Orioles
|Jr.-3L
|Yes
|2023
|Brayden Jobert
|OF
|12
|365
|St. Louis Cardinals
|RJr.-2L
|Yes
|2023
|Riley Cooper
|LHP
|13
|391
|Baltimore Orioles
|Jr.-2L
|Yes
|2023
|Jordan Thompson
|SS
|15
|460
|Los Angeles Dodgers
|Jr.-3L
|Yes
|2023
|Javen Coleman
|LHP
|16
|490
|Los Angeles Dodgers
|RSo.-3L
|No
|2023
|Christian Little
|RHP
|19
|583
|New York Mets
|Jr.-1L
|No
|2022
|Jacob Berry
|3B
|1
|6
|Miami Marlins
|So.-1L
|Yes
|2022
|Cade Doughty
|2B
|2 Comp
|78
|Toronto Blue Jays
|RSo.-3L
|Yes
|**
|2022
|Eric Reyzelman
|RHP
|5
|160
|New York Yankees
|RSo.-1L
|Yes
|2022
|Paul Gervase
|RHP
|12
|359
|New York Mets
|RJr.-1L
|Yes
|2021
|Jaden Hill
|RHP
|2
|44
|Colorado Rockies
|Jr.-3L
|Yes
|2021
|Landon Marceaux
|RHP
|3
|80
|Los Angeles Angels
|Jr.-3L
|Yes
|2020
|Cole Henry
|RHP
|2
|55
|Washington Nationals
|So.-2L
|Yes
|^
|2020
|Daniel Cabrera
|OF
|2 CB
|62
|Detroit Tigers
|Jr.-3L
|Yes
|^ **
|2019
|Josh Smith
|2B
|2
|67
|New York Yankees
|Jr.-3L
|Yes
|2019
|Zach Watson
|CF
|3
|79
|Baltimore Orioles
|Jr.-3L
|Yes
|2019
|Zack Hess
|RHP
|7
|202
|Detroit Tigers
|Jr.-3L
|Yes
|2019
|Todd Peterson
|RHP
|7
|213
|Washington Nationals
|Jr.-3L
|Yes
|2019
|Antoine Duplantis
|OF
|12
|358
|New York Mets
|Sr.-4L
|Yes
|2019
|Saul Garza
|C
|32
|949
|Kansas City Royals
|So.-1L
|No
|2018
|Nick Bush
|LHP
|8
|246
|Colorado Rockies
|So.-2L
|Yes
|2018
|Cam Sanders
|RHP
|12
|368
|Chicago Cubs
|Jr.-1L
|Yes
|2018
|Hunter Feduccia
|C
|12
|374
|Los Angeles Dodgers
|Jr.-1L
|Yes
|2018
|Jake Slaughter
|SS
|18
|548
|Chicago Cubs
|So.-2L
|Yes
|2018
|Antoine Duplantis
|CF
|19
|583
|Cleveland Indians
|Jr.-3L
|No
|2018
|Zack Hess
|RHP
|34
|1012
|Atlanta Braves
|So.-2L
|No
|2018
|Zach Watson
|CF
|40
|1210
|Boston Red Sox
|So.-2L
|No
|2017
|Alex Lange
|RHP
|1
|30
|Chicago Cubs
|Jr.-3L
|Yes
|2017
|Greg Deichmann
|OF
|2
|43
|Oakland Athletics
|Jr.-3L
|Yes
|2017
|Kramer Robertson
|SS
|4
|124
|St. Louis Cardinals
|Sr.-4L
|Yes
|2017
|Cole Freeman
|2B
|4
|133
|Washington Nationals
|Sr.-2L
|Yes
|2017
|Jared Poche'
|LHP
|9
|261
|Oakland Athletics
|Sr.-4L
|Yes
|2017
|Michael Papierski
|C
|9
|271
|Houston Astros
|Jr.-3L
|Yes
|2017
|Hunter Kiel
|RHP
|18
|537
|Chicago White Sox
|Jr.-1L
|Yes
|2017
|Doug Norman
|RHP
|25
|737
|Cincinnati Reds
|Jr.-3L
|Yes
|2016
|Jake Fraley
|OF
|2 CB
|77
|Tampa Bay Rays
|Jr.-3L
|Yes
|**
|2016
|Jared Poche'
|LHP
|14
|414
|San Diego Padres
|Jr.-3L
|No
|2016
|Jesse Stallings
|RHP
|15
|438
|Cincinnati Reds
|So.-2L
|Yes
|2016
|Cole Freeman
|2B
|18
|551
|Los Angeles Dodgers
|Jr.-1L
|No
|2016
|Riley Smith
|RHP
|24
|719
|Arizona Diamondbacks
|Jr.-1L
|Yes
|2016
|Greg Deichmann
|3B
|26
|783
|Minnesota Twins
|So.-2L
|No
|2016
|Parker Bugg
|RHP
|27
|803
|Miami Marlins
|Jr.-3L
|Yes
|2016
|Kramer Robertson
|2B
|32
|962
|Cleveland Indians
|Jr.-3L
|No
|2015
|Alex Bregman
|SS
|1
|2
|Houston Astros
|Jr.-3L
|Yes
|2015
|Andrew Stevenson
|OF
|2
|58
|Washington Nationals
|Jr.-3L
|Yes
|2015
|Kade Scivicque
|C
|4
|130
|Detroit Tigers
|Sr.-2L
|Yes
|2015
|Jared Foster
|OF
|5
|165
|Los Angeles Angels
|Sr.-4L
|Yes
|2015
|Zac Person
|LHP
|9
|259
|Houston Astros
|Sr.-2L
|Yes
|2015
|Mark Laird
|OF
|9
|264
|Philadelphia Phillies
|Jr.-3L
|Yes
|2015
|Conner Hale
|3B
|9
|275
|Seattle Mariners
|Sr.-2L
|Yes
|2015
|Chris Chinea
|C
|17
|521
|St. Louis Cardinals
|Jr.-3L
|Yes
|2014
|Aaron Nola
|RHP
|1
|7
|Philadelphia Phillies
|Jr.-3L
|Yes
|2014
|Tyler Moore
|C
|6
|175
|New York Mets
|Jr.-3L
|Yes
|2014
|Joe Broussard
|RHP
|15
|459
|Los Angeles Dodgers
|Jr.-3L
|Yes
|2014
|Sean McMullen
|OF
|30
|886
|Houston Astros
|Sr.-2L
|Yes
|2014
|Nate Fury
|RHP
|36
|1090
|Detroit Tigers
|Sr.-2L
|Yes
|2013
|Ryan Eades
|RHP
|2
|43
|Minnesota Twins
|Jr.-3L
|Yes
|2013
|JaCoby Jones
|CF
|3
|87
|Pittsburgh Pirates
|Jr.-3L
|Yes
|2013
|Mason Katz
|2B
|4
|125
|St. Louis Cardinals
|Sr.-4L
|Yes
|2013
|Nick Rumbelow
|RHP
|7
|224
|New York Yankees
|Jr.-3L
|Yes
|2013
|Will LaMarche
|RHP
|9
|276
|Detroit Tigers
|Jr.-1L
|Yes
|2013
|Chad Jones
|LHP
|9
|285
|Cincinnati Reds
|Sr.-1L
|Yes
|2013
|Ty Ross
|C
|12
|372
|San Francisco Giants
|Jr.-3L
|Yes
|2013
|Chris Cotton
|LHP
|14
|407
|Houston Astros
|Sr.-4L
|Yes
|2013
|Raph Rhymes
|OF
|15
|456
|Detroit Tigers
|Sr.-3L
|Yes
|2013
|Christian Ibarra
|INF
|32
|959
|Pittsburgh Pirates
|Sr.-2L
|Yes
|2012
|Kevin Gausman
|RHP
|1
|4
|Baltimore Orioles
|So.-2L
|Yes
|2012
|Austin Nola
|SS
|5
|167
|Miami Marlins
|Sr.-4L
|Yes
|2012
|Nick Goody
|RHP
|6
|217
|New York Yankees
|Jr.-1L
|Yes
|2012
|Raph Rhymes
|OF
|30
|937
|New York Yankees
|Jr.-2L
|No
|2012
|Tyler Hanover
|2B
|33
|1024
|Detroit Tigers
|Sr.-4L
|Yes
|2011
|Mikie Mahtook
|OF
|1
|31
|Tampa Bay Rays
|Jr.-3L
|Yes
|2011
|Tyler Jones
|RHP
|11
|358
|Minnesota Twins
|Jr.-1L
|Yes
|2011
|Matty Ott
|RHP
|13
|412
|Boston Red Sox
|Jr.-3L
|Yes
|2011
|Ben Alsup
|RHP
|18
|558
|Colorado Rockies
|Sr.-4L
|Yes
|2011
|Austin Nola
|SS
|31
|949
|Toronto Blue Jays
|Jr.-3L
|No
|2011
|Raph Rhymes
|2B
|40
|1202
|Pittsburgh Pirates
|So.-1L
|No
|2011
|Tyler Hanover
|SS
|40
|1229
|New York Yankees
|Jr.-3L
|No
|2010
|Anthony Ranaudo
|RHP
|1 Comp A
|39
|Boston Red Sox
|Jr.-3L
|Yes
|2010
|Micah Gibbs
|C
|3
|97
|Chicago Cubs
|Jr.-3L
|Yes
|2010
|Leon Landry
|OF
|3
|109
|Los Angeles Dodgers
|Jr.-3L
|Yes
|2010
|Austin Ross
|RHP
|8
|249
|Milwaukee Brewers
|Jr.-3L
|Yes
|2010
|Blake Dean
|1B
|8
|262
|Los Angeles Dodgers
|Sr.-4L
|Yes
|2010
|Johnny Dishon
|OF
|42
|1269
|Milwaukee Brewers
|So.-2L
|Yes
|2010
|Chad Jones
|OF/LHP
|50
|1509
|Milwaukee Brewers
|Jr.-1L
|No
|(FB)
|2009
|Jared Mitchell
|OF
|1
|23
|Chicago White Sox
|Jr.-3L
|Yes
|2009
|DJ LeMahieu
|INF
|2
|79
|Chicago Cubs
|So.-2L
|Yes
|2009
|Louis Coleman
|RHP
|5
|152
|Kansas City Royals
|Sr.-4L
|Yes
|2009
|Ryan Schimpf
|INF
|5
|160
|Toronto Blue Jays
|Jr.-3L
|Yes
|2009
|Blake Dean
|OF
|10
|312
|Minnesota Twins
|Jr.-3L
|No
|2009
|Sean Ochinko
|C
|11
|340
|Toronto Blue Jays
|Jr.-3L
|Yes
|2008
|Ryan Verdugo
|LHP
|9
|267
|San Francisco Giants
|Jr.-1L
|Yes
|2008
|Matt Clark
|1B
|12
|375
|San Diego Padres
|Jr.-1L
|Yes
|2008
|Louis Coleman
|RHP
|14
|421
|Washington Nationals
|Jr.-3L
|No
|2008
|Blake Martin
|LHP
|17
|516
|Minnesota Twins
|Jr.-1L
|Yes
|2008
|Jared Bradford
|RHP
|18
|545
|St. Louis Cardinals
|Sr.-2L
|Yes
|2008
|Michael Hollander
|INF
|20
|603
|Texas Rangers
|Sr.-4L
|Yes
|2008
|Jordan Brown
|RHP
|39
|1181
|Chicago Cubs
|Jr.-1L
|Yes
|2007
|Charlie Furbush
|LHP
|4
|151
|Detroit Tigers
|Jr.-1L
|Yes
|2007
|J.T. Wise
|INF
|45
|1343
|Oakland Athletics
|So.-2L
|No
|(TR)
|2006
|Will Harris
|RHP
|9
|258
|Colorado Rockies
|Sr.-4L
|Yes
|2006
|Matt Liuzza
|C
|19
|570
|Toronto Blue Jays
|Sr.-4L
|Yes
|2006
|Edgar Ramirez
|RHP
|36
|1084
|New York Mets
|Jr.-1L
|Yes
|2005
|Ryan Patterson
|OF
|4
|116
|Toronto Blue Jays
|Sr.-3L
|Yes
|2005
|Greg Smith
|LHP
|6
|171
|Arizona Diamondbacks
|Jr.-3L
|Yes
|2005
|Nick Stavinoha
|OF
|7
|230
|St. Louis Cardinals
|Sr.-2L
|Yes
|2005
|Clay Harris
|INF
|9
|277
|Philadelphia Phillies
|Sr.-4L
|Yes
|2005
|Matt Liuzza
|C
|30
|910
|Chicago Cubs
|Jr.-3L
|No
|2005
|Jason Determann
|LHP
|35
|1068
|Boston Red Sox
|Jr.-3L
|Yes
|2004
|Jon Zeringue
|OF
|2
|56
|Arizona Diamondbacks
|Jr.-3L
|Yes
|2004
|J.C. Holt
|OF
|3
|101
|Atlanta Braves
|Jr.-3L
|Yes
|2004
|Nate Bumstead
|RHP
|32
|943
|Detroit Tigers
|Sr.-2L
|Yes
|2004
|Blake Gill
|INF
|37
|1097
|Cleveland Indians
|Jr.-3L
|No
|2003
|Aaron Hill
|SS
|1
|13
|Toronto Blue Jays
|Jr.-3L
|Yes
|2003
|Billy Sadler
|RHP
|6
|183
|San Francisco Giants
|Jr.-1L
|Yes
|2003
|Brian Wilson
|RHP
|24
|723
|San Francisco Giants
|Jr.-3L
|Yes
|2003
|Bo Pettit
|RHP
|29
|868
|Minnesota Twins
|Sr.-4L
|Yes
|2003
|Jake Tompkins
|RHP
|32
|955
|Philadelphia Phillies
|Sr.-2L
|Yes
|2002
|Sean Barker
|OF
|6
|171
|Colorado Rockies
|Sr.-2L
|Yes
|2002
|Bo Pettit
|RHP
|13
|392
|Minnesota Twins
|Jr.-3L
|No
|2002
|Brad David
|LHP
|17
|515
|Atlanta Braves
|Jr.-3L
|Yes
|2002
|Wally Pontiff
|3B
|21
|638
|Oakland Athletics
|Jr.-3L
|No
|2002
|Jake Tompkins
|RHP
|28
|832
|Texas Rangers
|Jr.-1L
|No
|2001
|Mike Fontenot
|2B
|1
|19
|Baltimore Orioles
|So.-2L
|Yes
|2001
|Todd Linden
|OF
|1
|41
|San Francisco Giants
|Jr.-1L
|Yes
|**
|2001
|Ryan Theriot
|SS
|3
|78
|Chicago Cubs
|Jr.-3L
|Yes
|2001
|Jason Scobie
|RHP
|15
|462
|New York Mets
|Sr.-2L
|Yes
|2001
|Bryan Moore
|1B
|22
|674
|St. Louis Cardinals
|Jr.-1L
|Yes
|2001
|Shane Youman
|LHP
|43
|1280
|Pittsburgh Pirates
|Jr.-3L
|Yes
|2001
|Sean Barker
|OF
|46
|1370
|Toronto Blue Jays
|Jr.-1L
|No
|2001
|Billy Brian
|RHP
|47
|1403
|Cleveland Indians
|Jr.-3L
|No
|2000
|Brian Tallet
|LHP
|2
|55
|Cleveland Indians
|Jr.-2L
|Yes
|2000
|Brad Cresse
|C
|5
|159
|Arizona Diamondbacks
|Sr.-4L
|Yes
|2000
|Ryan Jorgensen
|C
|7
|193
|Chicago Cubs
|Jr.-1L
|Yes
|2000
|Cedrick Harris
|OF
|10
|309
|Arizona Diamondbacks
|Jr.-3L
|Yes
|2000
|Brad Hawpe
|1B
|11
|317
|Colorado Rockies
|Jr.-2L
|Yes
|2000
|Heath McMurray
|RHP
|12
|351
|Milwaukee Brewers
|Jr.-1L
|Yes
|2000
|Trey Hodges
|RHP
|17
|520
|Atlanta Braves
|Sr.-2L
|Yes
|2000
|Billy Brian
|RHP
|25
|734
|Kansas City Royals
|So.-2L
|No
|1999
|Kurt Ainsworth
|RHP
|1
|24
|San Francisco Giants
|So.-2L
|Yes
|1999
|Jeff Leaumont
|1B
|9
|291
|New York Yankees
|Sr.-2L
|Yes
|1999
|Josh Dalton
|SS
|12
|374
|Los Angeles Dodgers
|Sr.-2L
|Yes
|1999
|Bryan Grace
|RHP
|16
|501
|New York Yankees
|Sr.-1L
|Yes
|1999
|Brian Tallet
|LHP
|19
|572
|Pittsburgh Pirates
|So.-1L
|No
|1999
|Brandon Bowe
|RHP
|30
|896
|Florida Marlins
|Sr.-2L
|Yes
|1998
|Randy Keisler
|LHP
|2
|67
|New York Yankees
|Jr.-1L
|Yes
|1998
|Eddy Furniss
|1B
|4
|118
|Pittsburgh Pirates
|Sr.-4L
|Yes
|1998
|Jake Esteves
|RHP
|6
|188
|San Francisco Giants
|Sr.-2L
|Yes
|1998
|Doug Thompson
|RHP
|19
|570
|Colorado Rockies
|Sr.-2L
|Yes
|1998
|Chris Demouy
|LHP
|24
|721
|Anaheim Angels
|Sr.-3L
|Yes
|1998
|Dan Guillory
|RHP
|40
|1203
|Cleveland Indians
|Jr.-3L
|Yes
|1997
|Brandon Larson
|SS
|1
|14
|Cincinnati Reds
|Jr.-1L
|Yes
|1997
|Patrick Coogan
|RHP
|3
|104
|St. Louis Cardinals
|Jr.-3L
|Yes
|1997
|Casey Cuntz
|INF
|10
|323
|Arizona Diamondbacks
|Jr.-2L
|Yes
|1997
|Mike Koerner
|OF
|11
|335
|Oakland Athletics
|Jr.-3L
|Yes
|1997
|Eddy Furniss
|1B
|14
|423
|Minnesota Twins
|Jr.-3L
|No
|1997
|Kevin Shipp
|RHP
|28
|836
|Philadelphia Phillies
|Sr.-2L
|Yes
|1997
|Tom Bernhardt
|OF
|46
|1348
|Chicago Cubs
|Sr.-4L
|Yes
|1996
|Eddie Yarnall
|LHP
|3
|78
|New York Mets
|Jr.-3L
|Yes
|1996
|Nathan Dunn
|3B
|4
|110
|San Diego Padres
|Jr.-3L
|Yes
|1996
|Warren Morris
|2B
|5
|143
|Texas Rangers
|Jr.-3L
|Yes
|1996
|Tim Lanier
|C
|10
|290
|San Diego Padres
|Sr.-4L
|Yes
|1996
|Justin Bowles
|OF
|16
|465
|Oakland Athletics
|Sr.-2L
|Yes
|1996
|Jason Williams
|SS
|16
|480
|Cincinnati Reds
|Sr.-4L
|Yes
|1996
|Brett Laxton
|RHP
|24
|705
|Oakland Athletics
|Sr.-4L
|Yes
|1996
|Patrick Coogan
|RHP
|51
|1479
|Arizona Diamondbacks
|So.-2L
|No
|1995
|Scott Schultz
|RHP
|5
|138
|Cleveland Indians
|Sr.-4L
|Yes
|1995
|Mike Klostermeyer
|1B
|18
|484
|Oakland Athletics
|Jr.-1L
|Yes
|1995
|Scott Fitterer
|RHP
|22
|608
|Toronto Blue Jays
|So.-1L
|Yes
|1995
|Brett Laxton
|RHP
|24
|650
|Seattle Mariners
|Jr.-3L
|No
|1995
|Brian Winders
|RHP
|66
|1580
|Kansas City Royals
|Jr.-3L
|Yes
|1994
|Todd Walker
|2B
|1
|8
|Minnesota Twins
|Jr.-3L
|Yes
|1994
|Russ Johnson
|SS
|1
|30
|Houston Astros
|Jr.-3L
|Yes
|**
|1994
|Adrian Antonini
|RHP
|16
|450
|Philadelphia Phillies
|Sr.-4L
|Yes
|1994
|Brian Winders
|RHP
|26
|725
|Detroit Tigers
|So.-2L
|No
|1994
|Scott Schultz
|RHP
|47
|1279
|New York Mets
|Jr.-3L
|No
|1993
|Harry Berrios
|OF
|8
|231
|Baltimore Orioles
|Jr.-3L
|Yes
|1993
|Matt Chamberlain
|RHP
|11
|318
|Pittsburgh Pirates
|Jr.-3L
|Yes
|1993
|Mike Sirotka
|LHP
|15
|425
|Chicago White Sox
|Sr.-4L
|Yes
|1993
|Mike Neal
|OF
|16
|447
|Cleveland Indians
|Jr.-3L
|Yes
|1993
|Trey Rutledge
|RHP
|19
|540
|Cincinnati Reds
|Jr.-1L
|Yes
|1993
|Will Hunt
|LHP
|31
|865
|Detroit Tigers
|Sr.-2L
|Yes
|1992
|Rick Greene
|RHP
|1
|16
|Detroit Tigers
|Jr.-3L
|Yes
|1992
|Andy Sheets
|SS
|4
|110
|Seattle Mariners
|Jr.-2L
|Yes
|1992
|Lloyd Peever
|RHP
|4
|123
|Colorado Rockies
|Jr.-1L
|Yes
|1992
|Matt Chamberlain
|RHP
|41
|1159
|Colorado Rockies
|So.-2L
|No
|1991
|Chad Ogea
|RHP
|3
|86
|Cleveland Indians
|Jr.-3L
|Yes
|1991
|Paul Byrd
|RHP
|4
|112
|Cleveland Indians
|Jr.-3L
|Yes
|1991
|Lyle Mouton
|OF
|5
|126
|New York Yankees
|Jr.-2L
|Yes
|1991
|Mark LaRosa
|LHP
|8
|217
|Montreal Expos
|Sr.-4L
|Yes
|1991
|Gary Hymel
|C
|14
|373
|Montreal Expos
|Sr.-4L
|Yes
|1991
|Chris Moock
|OF
|79
|1565
|New York Yankees
|Jr.-2L
|No
|1990
|Tim Clark
|OF
|8
|217
|Milwaukee Brewers
|Jr.-1L
|Yes
|1990
|Wes Grisham
|OF
|12
|312
|Pittsburgh Pirates
|Sr.-2L
|Yes
|1990
|Keith Osik
|C
|24
|624
|Pittsburgh Pirates
|Jr.-3L
|Yes
|1990
|Scott Bethea
|SS
|29
|767
|Boston Red Sox
|Jr.-1L
|Yes
|1990
|Mark LaRosa
|LHP
|31
|823
|Pittsburgh Pirates
|Jr.-3L
|No
|1990
|Jason Wall
|LHP
|39
|1038
|Houston Astros
|Sr.-2L
|Yes
|1990
|Lyle Mouton
|OF
|54
|1342
|Kansas City Royals
|So.-1L
|No
|1989
|Ben McDonald
|RHP
|1
|1
|Baltimore Orioles
|Jr.-3L
|Yes
|1989
|Russ Springer
|RHP
|7
|179
|New York Yankees
|Jr.-3L
|Yes
|1989
|Curtis Leskanic
|RHP
|8
|201
|Cleveland Indians
|Jr.-1L
|Yes
|1989
|Mike Bianco
|C
|40
|1042
|Detroit Tigers
|Sr.-2L
|Yes
|1988
|Dan Kite
|RHP
|4
|95
|Boston Red Sox
|Jr.-3L
|Yes
|1987
|Albert Belle
|OF
|2
|47
|Cleveland Indians
|Jr.-3L
|Yes
|1987
|Barry Manuel
|RHP
|2
|51
|Texas Rangers
|Jr.-2L
|Yes
|1987
|Gregg Patterson
|LHP
|5
|114
|Chicago Cubs
|Jr.-3L
|Yes
|1987
|Mark Guthrie
|LHP
|7
|165
|Minnesota Twins
|Sr.-4L
|Yes
|1987
|Jack Voigt
|OF
|9
|221
|Baltimore Orioles
|Jr.-2L
|Yes
|1987
|Stan Loewer
|RHP
|16
|411
|San Francisco Giants
|Sr.-4L
|Yes
|1986
|Mark Guthrie
|LHP
|4
|104
|St. Louis Cardinals
|Jr.-3L
|No
|1986
|Jeff Reboulet
|SS
|10
|247
|Minnesota Twins
|Sr.-2L
|Yes
|1986
|Jim Bowie
|1B
|12
|297
|Seattle Mariners
|Jr.-1L
|Yes
|1986
|Jeff Yurtin
|3B
|12
|300
|San Diego Padres
|Sr.-2L
|Yes
|1986
|Rob Leary
|C
|12
|304
|Montreal Expos
|Sr.-2L
|Yes
|1985
|Robbie Smith
|RHP
|4
|93
|Minnesota Twins
|Sr.-2L
|Yes
|1985
|Marty Lanoux
|3B
|13
|327
|Minnesota Twins
|Jr.-1L
|Yes
|1985
|Clay Parker
|RHP
|15
|373
|Seattle Mariners
|Sr.-4L
|Yes
|1985
|Jeff Reboulet
|SS
|26
|664
|Houston Astros
|Jr.-1L
|No
|1985
|Eric Hetzel
|RHP
|1
|1
|Boston Red Sox
|Jr.-1L
|Yes
|* June Secondary
|1984
|Mark Howie
|SS
|3
|64
|Oakland Athletics
|Jr.-3L
|Yes
|1984
|Tim Sossamon
|OF
|12
|295
|St. Louis Cardinals
|Jr.-1L
|No
|1984
|Tim Schneider
|3B
|15
|368
|Seattle Mariners
|Sr.-2L
|Yes
|1984
|Mark Cooper
|C
|16
|412
|Toronto Blue Jays
|Sr.-2L
|Yes
|1984
|Clay Parker
|RHP
|21
|530
|Minnesota Twins
|Jr.-3L
|No
|1983
|Cal Santarelli
|RHP
|3
|65
|Cleveland Indians
|1983
|Ronnie Robbins
|RHP
|14
|349
|Toronto Blue Jays
|1982
|Billy Wiesler
|OF
|14
|347
|California Angels
|1982
|Billy Donathon
|RHP
|15
|386
|St. Louis Cardinals
|1979
|Duane Dewey
|C/1B
|1
|21
|Kansas City Royals
|* June Secondary
|1976
|Wally McMakin
|RHP
|23
|536
|Minnesota Twins
|1976
|Paul Stefan
|RHP
|24
|555
|Chicago White Sox
|1976
|Frank Toups
|INF
|26
|599
|Cleveland Indians
|1975
|Guy Hollingsworth
|LHP
|16
|362
|San Diego Padres
|1975
|Pat Moock
|RHP
|22
|518
|Texas Rangers
|1974
|Mike Miley
|SS
|1
|10
|California Angels
|1973
|Randy Wiles
|LHP
|5
|108
|St. Louis Cardinals
|1972
|Joel Sexton
|RHP
|27
|626
|Pittsburgh Pirates
|1970
|Bill Bright
|OF
|2
|47
|St. Louis Cardinals
|* June Secondary
|1969
|William Hunt
|SS
|9
|153
|Cleveland Indians
|* Jan. Secondary
|1968
|Richard Hicks
|RHP
|4
|75
|Houston Astros
|* June Secondary
|1968
|William Hunt
|SS
|7
|122
|Baltimore Orioles
|* June Secondary
|1967
|Bruce Baudier
|RHP
|5
|89
|New York Yankees
|* June Secondary
|1967
|Richard Hicks
|RHP
|6
|107
|Washington Senators
|* June Secondary
|1966
|Bruce Baudier
|RHP
|31
|595
|Washington Senators
|1965
|Joe Moock
|SS
|3
|42
|New York Mets