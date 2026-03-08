LSU Gold
Shop
Custom LSU Nike Pegasus 41
Custom LSU Nike Pegasus 41 $149.99 Shop Now
Open Search
Women's Tennis

Gallery: Women's Tennis vs Florida

+0
Gallery: Women's Tennis vs Florida
Addison Lanton | Photo by: Gianpaolo Nicolosi
Kayla Cross | Photo by: Gianpaolo Nicolosi
Kayla Cross | Photo by: Gianpaolo Nicolosi
Alexia Marginean | Photo by: Gianpaolo Nicolosi
Cadence Brace | Photo by: Gianpaolo Nicolosi
Cadence Brace | Photo by: Gianpaolo Nicolosi
Cadence Brace | Photo by: Gianpaolo Nicolosi
Carolina Kuhl, Ioana Sava, Alexia Marginean, Kenna Erickson, Taylor Johnson, Kayla Cross, Kinaa Graham, Indi Patel, Carina Holguin, Florentine Dekkers, Cadence Brace, Addison Lanton, Chris Simpson, Ashe Ray, Taylor Fogleman | Photo by: Gianpaolo Nicolosi
Ella McDonald | Photo by: Gianpaolo Nicolosi
Carolina Kuhl | Photo by: Gianpaolo Nicolosi

Related Stories

No. 4 LSU Drops Tight SEC Match to No. 5 Auburn, 4-2

No. 4 LSU Drops Tight SEC Match to No. 5 Auburn, 4-2

No. 4 LSU Posts 4-0 Sweep Over No. 23 Florida

No. 4 LSU Posts 4-0 Sweep Over No. 23 Florida

No. 4 LSU Hosts SEC Home Opener Against No. 23 Florida, No. 5 Auburn

No. 4 LSU Hosts SEC Home Opener Against No. 23 Florida, No. 5 Auburn