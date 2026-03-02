March 2 Baseball National Rankings, Report

LSU Baseball Report
|Team
|Baseball America
|D1Baseball
|Perfect Game
|Coaches
|NCBWA
|UCLA
|1
|1
|1
|1
|1
|LSU
|2
|2
|2
|2
|2
|Mississippi St.
|3
|4
|4
|4
|5
|Georgia Tech
|4
|5
|3
|5
|4
|Texas
|5
|3
|5
|3
|3
|Auburn
|6
|7
|6
|7
|7
|North Carolina
|7
|8
|11
|6
|6
|Georgia
|8
|11
|12
|10
|12
|Arkansas
|9
|6
|9
|9
|8
|Oklahoma
|10
|12
|13
|14
|14
|Virginia
|11
|–
|15
|–
|25
|Southern Miss
|12
|10
|8
|11
|11
|TCU
|13
|17
|–
|T-21
|20
|Florida
|14
|9
|7
|8
|9
|Clemson
|15
|14
|19
|12
|10
|NC State
|16
|13
|14
|13
|13
|Ole Miss
|17
|–
|–
|–
|–
|Florida St.
|18
|20
|16
|15
|15
|Tennessee
|19
|19
|17
|19
|19
|Texas A&M
|20
|22
|–
|20
|18
|West Virginia
|21
|23
|24
|–
|21
|USC
|22
|–
|20
|25
|–
|Miami (Fla.)
|23
|24
|–
|T-21
|23
|Coastal Carolina
|24
|16
|–
|17
|16
|Oregon St.
|25
|18
|21
|18
|22
|Oregon
|–
|–
|10
|23
|24
|UTSA
|–
|25
|18
|–
|–
|UC Santa Barbara
|–
|–
|22
|–
|–
|Wake Forest
|–
|15
|23
|16
|17
|Kentucky
|–
|21
|25
|24
|–
|Baseball America
|D1Baseball
|Perfect Game
|Coaches
|NCBWA
|Preseason
|2
|2
|1
|1
|1
|Feb. 16
|2
|2
|1
|No Poll
|1
|Feb. 23
|2
|2
|1
|1
|1
|March 2
|2
|2
|2
|2
|2
|March 9
|March 16
|March 23
|March 30
|April 6
|April 13
|April 20
|April 27
|May 4
|May 11
|May 18
|May 25
|Final