Baseball

March 2 Baseball National Rankings, Report

March 2 Baseball National Rankings, Report
This Week's Polls LSU Week-by-Week Rankings

LSU Baseball Report

College Baseball Polls

Team Baseball America D1Baseball Perfect Game Coaches NCBWA
UCLA 1 1 1 1 1
LSU 2 2 2 2 2
Mississippi St. 3 4 4 4 5
Georgia Tech 4 5 3 5 4
Texas 5 3 5 3 3
Auburn 6 7 6 7 7
North Carolina 7 8 11 6 6
Georgia 8 11 12 10 12
Arkansas 9 6 9 9 8
Oklahoma 10 12 13 14 14
Virginia 11 15 25
Southern Miss 12 10 8 11 11
TCU 13 17 T-21 20
Florida 14 9 7 8 9
Clemson 15 14 19 12 10
NC State 16 13 14 13 13
Ole Miss 17
Florida St. 18 20 16 15 15
Tennessee 19 19 17 19 19
Texas A&M 20 22 20 18
West Virginia 21 23 24 21
USC 22 20 25
Miami (Fla.) 23 24 T-21 23
Coastal Carolina 24 16 17 16
Oregon St. 25 18 21 18 22
Oregon 10 23 24
UTSA 25 18
UC Santa Barbara 22
Wake Forest 15 23 16 17
Kentucky 21 25 24

 

LSU in the Polls

Baseball America D1Baseball Perfect Game Coaches NCBWA
Preseason 2 2 1 1 1
Feb. 16 2 2 1 No Poll 1
Feb. 23 2 2 1 1 1
March 2 2 2 2 2 2
March 9
March 16
March 23
March 30
April 6
April 13
April 20
April 27
May 4
May 11
May 18
May 25
Final

Related Stories

Derek Curiel Named to Bragan Award Watch List

The winner of the Bobby Bragan National Collegiate Slugger Award will be announced in June and honored at a gala in the fall in Fort Worth, Texas. The award is based upon performance at the plate, academics and personal integrity.
LSU Shuts Out Dartmouth, 3-0, in Sunday Matchup

Right-hander William Schmidt fired 7.1 scoreless innings Sunday afternoon, allowing just four hits with no walks and nine strikeouts.
LSU Defeats Northeastern, 3-1, in Saturday Showdown

Cooper Moore (3-0) limited Northeastern to one run on three hits in 7.2 innings with one walk and 10 strikeouts.