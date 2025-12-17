2025 Sporting News All-America Teams
First Team
Offense
QB – Diego Pavia, Vanderbilt
RB – Jeremiyah Love, Notre Dame
RB – Ahmad Hardy, Missouri
WR – Makai Lemon, USC
WR – Jeremiah Smith, Ohio State
WR – Skyler Bell, UConn
TE – Eli Stowers, Vanderbilt
T – Spencer Fano, Utah
G – Emmanuel Pregnon, Oregon
C – Logan Jones, Iowaa
G – Keylan Rutledge, Georgia Tech
T – Francis Mauigoa, Miami
AP – Emmett Johnson, Nebraska
Defense
DL – Rueben Bain Jr., Miami
DL – Kayden McDonald, Ohio State
DE/EDGE – David Bailey, Texas Tech
DE/EDGE – Cashius Howell, Texas A&M
LB – Jacob Rodriguez, Texas Tech
LB – CJ Allen, Georgia
LB – Sonny Styles, Ohio State
CB – Leonard Moore, Notre Dame
CB – Mansoor Delane, LSU
S – Caleb Downs, Ohio State
S – A.J. Haulcy, LSU
DB – D’Angelo Ponds, Indiana
Specialists
K – Tate Sandell, Oklahoma
P – Evan Crenshaw, Troy
KR – Jadarian Price, Notre Dame
PR – Kaden Wetjen, Iowa
Second Team
Offense
QB – Fernando Mendoza, Indiana
RB – Kewan Lacy, Ole Miss
RB – Cam Cook, Jacksonville State
WR – Malachi Toney, Miami
WR – Carnell Tate, Ohio State
WR – Eric McAlister, TCU
TE – Michael Trigg, Baylor
OL – Kadyn Proctor, Alabama
OL – Shadre Hurst, Tulane
C – Jake Slaughter, Florida
OL – Beau Stephens, Iowa
OL – Carter Smith, Indiana
AP – Caleb Hawkins, North Texas
Defense
DL – Caden Curry, Ohio State
DL – Landon Robinson, Navy
EDGE – Akheem Mesidor, Miami
EDGE – Colin Simmons, Texas
LB – Aiden Fisher, Indiana
LB – Caden Fordham, NC State
LB – Arvell Reese, Ohio State
CB – Treydan Stukes, Arizona
CB – Chris Johnson, San Diego State
S – Emmanuel McNeil-Warren, Toledo
S – Dillon Thieneman, Oregon
DB – Bishop Fitzgerald, USC
Specialists
K – Kansei Matsuzawa, Hawaii
P – Ethan Pulliam, Mississippi State
KR – Jaylen Jenkins, Texas State
PR – KC Concepcion, Texas A&M