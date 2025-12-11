2025 Freshman All-SEC Football Team
Offense
QB – Cutter Boley, Kentucky
RB – Chauncey Bowens, Georgia
RB – Tory Blaylock, Oklahoma
WR – Vernell Brown III, Florida
WR – Braylon Staley, Tennessee
TE – Kaleb Edwards, Alabama
OL – David Sanders Jr., Tennessee
OL – Michael Carroll, Alabama
OL – Kobe Branham, Arkansas
OL – Dontrell Glover, Georgia
C – Kail Ellis, Auburn
AP – Vernell Brown III, Florida
Defense
DL – Jayden Woods, Florida
DL – Elijah Griffin, Georgia
DL – Lance Jackson, Texas
DL – London Simmons, Alabama
LB – Edwin Spillman, Tennessee
LB – Elijah Melendez, Auburn
LB – Tyler Lockhart, Mississippi State
DB – Dijon Lee Jr., Alabama
DB – Courtland Guillory, Oklahoma
DB – DJ Pickett, LSU
DB – Ty Redmond, Tennessee
Special Teams
PK – Scott Starzyk, Arkansas
P – Mason Love, South Carolina
RS – Vernell Brown III, Florida
KOS – Max Kelley, South Carolina
LS – Silas Hall, LSU