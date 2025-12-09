2025 All-SEC Teams
First Team All-SEC
Offense
QB – Diego Pavia, Vanderbilt
RB – Ahmad Hardy, Missouri
RB – Kewan Lacy, Ole Miss
WR – Chris Brazzell II, Tennessee
WR – KC Concepcion, Texas A&M
TE – Eli Stowers, Vanderbilt
OL – Kadyn Proctor, Alabama
OL – Trey Zuhn III, Texas A&M
OL – Keagen Trost, Missouri
OL – Trevor Goosby, Texas
C – Jake Slaughter, Florida
AP – KC Concepcion, Texas A&M
Defense
DL – Cashius Howell, Texas A&M
DL – Colin Simmons, Texas
DL – Zion Young, Missouri
DL – R Mason Thomas, Oklahoma
LB – CJ Allen, Georgia
LB – Xavier Atkins, Auburn
LB – Josiah Trotter, Missouri
DB – Mansoor Delane, LSU
DB – Bray Hubbard, Alabama
DB – Michael Taaffe, Texas
DB – A.J. Haulcy, LSU
Special Teams
PK – Tate Sandell, Oklahoma
P – Grayson Miller, Oklahoma
RS – KC Concepcion, Texas A&M
KOS – Lucas Carneiro, Ole Miss
LS – Beau Gardner, Georgia
Second Team All-SEC
Offense
QB – Trinidad Chambliss, Ole Miss*
QB – Ty Simpson, Alabama*
RB – Jadan Baugh, Florida
RB – DeSean Bishop, Tennessee*
RB – Mike Washington Jr., Arkansas*
WR – Isaiah Sategna III, Oklahoma
WR – Zachariah Branch, Georgia*
WR – Ryan Wingo, Texas*
TE – Trey’Dez Green, LSU*
TE – Dae’Quan Wright, Ole Miss*
OL – Fernando Carmona, Arkansas
OL – Monroe Freeling, Georgia
OL – Febechi Nwaiwu, Oklahoma
OL – Cayden Green, Missouri
C – Drew Bobo, Georgia
AP – Isaiah Sategna III, Oklahoma
Defense
DL – Damon Wilson II, Missouri
DL – Taylor Wein, Oklahoma
DL – Quincy Rhodes Jr., Arkansas
DL – Dylan Stewart, South Carolina
LB – Anthony Hill Jr., Texas
LB – Arion Carter, Tennessee
LB – Deontae Lawson, Alabama
DB – KJ Bolden, Georgia
DB – Peyton Bowen, Oklahoma
DB – Ty Bryant, Kentucky*
DB – Jalon Kilgore, South Carolina*
DB – Malik Muhammad, Texas*
Special Teams
PK – Peyton Woodring, Georgia
P – Brett Thorson, Georgia
RS – Ryan Niblett, Texas
KOS – Josh Turbyville, Tennessee
LS – Ben Anderson, Oklahoma
Third Team All-SEC
Offense
QB – Gunner Stockton, Georgia
RB – Nate Frazier, Georgia
RB – Jeremiah Cobb, Auburn
WR – Brenen Thompson, Mississippi State
WR – Mario Craver, Texas A&M
TE – Jaren Kanak, Oklahoma
OL – Austin Barber, Florida
OL – Diego Pounds, Ole Miss
OL – Chase Bisontis, Texas A&M
OL – DJ Campbell, Texas*
OL – Lance Heard, Tennessee*
C – Parker Brailsford, Alabama
AP – Zachariah Branch, Georgia
Defense
DL – Keldric Faulk, Auburn
DL – Bryan Thomas Jr., South Carolina
DL – Keyron Crawford, Auburn
DL – Will Echoles, Ole Miss
LB – Princewill Umanmielen, Ole Miss
LB – Taurean York, Texas A&M
LB – Harold Perkins Jr., LSU
DB – Ty Redmond, Tennessee
DB – Kelley Jones, Mississippi State
DB – Daylen Everette, Georgia
DB – Eli Bowen, Oklahoma*
DB – Colton Hood, Tennessee*
Special Teams
PK – Damian Ramos, LSU
P – Grant Chadwick, LSU
RS – Vicari Swain, South Carolina
KOS – Trey Smack, Florida
LS – Rocco Underwood, Florida
(* – Ties)