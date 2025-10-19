LSU Gold
Oct. 19 Football National Rankings

LSU in the AP Poll LSU in the Coaches Poll +0
Oct. 19 polls are published below.

AP Top 25

Rank Team Record Points
1 Ohio State (60) 7-0 1643
2 Indiana (6) 7-0 1583
3 Texas A&M 7-0 1499
4 Alabama 6-1 1463
5 Georgia 6-1 1360
6 Oregon 6-1 1317
7 Georgia Tech 7-0 1143
8 Ole Miss 6-1 1119
9 Miami (Fla.) 5-1 1073
10 Vanderbilt 6-1 1031
11 BYU 7-0 975
12 Notre Dame 5-2 964
13 Oklahoma 6-1 882
14 Texas Tech 6-1 782
15 Missouri 6-1 748
16 Virginia 6-1 624
17 Tennessee 5-2 527
18 South Florida 6-1 501
19 Louisville 5-1 458
20 LSU 5-2 388
21 Cincinnati 6-1 350
22 Texas 5-2 318
23 Illinois 5-2 168
24 Arizona State 5-2 155
25 Michigan 5-2 123

Others receiving votes:
Southern Cal 97, Utah 40, Tulane 37, Houston 34, Navy 28, San Diego St. 7, James Madison 6, Boise St. 4, TCU 2, Minnesota 1.

Coaches Poll

Rank Team (First-Place Votes) Record Points Previous
1 Ohio State (65) 7-0 1625 1
2 Indiana 7-0 1549 3
3 Texas A&M 7-0 1470 4
4 Alabama 6-1 1408 6
5 Georgia 6-1 1358 7
6 Oregon 6-1 1302 9
7 Georgia Tech 7-0 1153 12
8 Ole Miss 6-1 1110 5
9 Miami (Fla.) 5-1 1027 2
10 BYU 7-0 990 14
11 Oklahoma 6-1 960 13
12 Vanderbilt 6-1 902 18
13 Notre Dame 5-2 872 15
14 Missouri 6-1 778 16
15 Texas Tech 6-1 738 8
16 Virginia 6-1 528 19
17 Tennessee 5-2 523 11
18 Texas 5-2 483 17
19 LSU 5-2 451 10
20 South Florida 6-1 393 23
21 Cincinnati 6-1 355 24
22 Louisville 5-1 336 NR
23 Illinois 5-2 192 25
24 Michigan 5-2 175 NR
25 Arizona State 5-2 144 NR

Schools Dropped Out
No. 20 Memphis; No. 21 USC; No. 22 Utah.

Others Receiving Votes
Navy 59; USC 52; Utah 51; Tulane 45; Houston 34; Iowa 17; James Madison 9; Iowa State 9; San Diego State 4; North Texas 4; Washington 3; UNLV 3; SMU 3; Memphis 3; TCU 2; Pittsburgh 2; Boise State 2; Northwestern 1.

