Oct. 19 Football National Rankings

AP Top 25
|Rank
|Team
|Record
|Points
|1
|Ohio State (60)
|7-0
|1643
|2
|Indiana (6)
|7-0
|1583
|3
|Texas A&M
|7-0
|1499
|4
|Alabama
|6-1
|1463
|5
|Georgia
|6-1
|1360
|6
|Oregon
|6-1
|1317
|7
|Georgia Tech
|7-0
|1143
|8
|Ole Miss
|6-1
|1119
|9
|Miami (Fla.)
|5-1
|1073
|10
|Vanderbilt
|6-1
|1031
|11
|BYU
|7-0
|975
|12
|Notre Dame
|5-2
|964
|13
|Oklahoma
|6-1
|882
|14
|Texas Tech
|6-1
|782
|15
|Missouri
|6-1
|748
|16
|Virginia
|6-1
|624
|17
|Tennessee
|5-2
|527
|18
|South Florida
|6-1
|501
|19
|Louisville
|5-1
|458
|20
|LSU
|5-2
|388
|21
|Cincinnati
|6-1
|350
|22
|Texas
|5-2
|318
|23
|Illinois
|5-2
|168
|24
|Arizona State
|5-2
|155
|25
|Michigan
|5-2
|123
Others receiving votes:
Southern Cal 97, Utah 40, Tulane 37, Houston 34, Navy 28, San Diego St. 7, James Madison 6, Boise St. 4, TCU 2, Minnesota 1.