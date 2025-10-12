Oct. 12 Football National Rankings

AP Top 25
|Rank
|Team (First-Place Votes)
|Record
|Points
|1
|Ohio State (50)
|6-0
|1631
|2
|Miami (Fla.) (13)
|5-0
|1582
|3
|Indiana (3)
|6-0
|1531
|4
|Texas A&M
|6-0
|1433
|5
|Ole Miss
|6-0
|1331
|6
|Alabama
|5-1
|1315
|7
|Texas Tech
|6-0
|1266
|8
|Oregon
|5-1
|1175
|9
|Georgia
|5-1
|1148
|10
|LSU
|5-1
|1012
|11
|Tennessee
|5-1
|939
|12
|Georgia Tech
|6-0
|904
|13
|Notre Dame
|4-2
|793
|14
|Oklahoma
|5-1
|786
|15
|BYU
|6-0
|655
|16
|Missouri
|5-1
|649
|17
|Vanderbilt
|5-1
|547
|18
|Virginia
|5-1
|521
|19
|South Florida
|5-1
|398
|20
|USC
|5-1
|361
|21
|Texas
|4-2
|319
|22
|Memphis
|6-0
|285
|23
|Utah
|5-1
|261
|24
|Cincinnati
|5-1
|184
|25
|Nebraska
|5-1
|149
Others receiving votes:
Illinois 113, Michigan 73, Washington 36, UNLV 30, Navy 11, Mississippi St. 8, Tulane 2, San Diego St. 2.