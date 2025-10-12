LSU Gold
Football

Oct. 12 Football National Rankings

LSU in the AP Poll LSU in the Coaches Poll +0
Oct. 12 polls are published below.

AP Top 25

Rank Team (First-Place Votes) Record Points
1 Ohio State (50) 6-0 1631
2 Miami (Fla.) (13) 5-0 1582
3 Indiana (3) 6-0 1531
4 Texas A&M 6-0 1433
5 Ole Miss 6-0 1331
6 Alabama 5-1 1315
7 Texas Tech 6-0 1266
8 Oregon 5-1 1175
9 Georgia 5-1 1148
10 LSU 5-1 1012
11 Tennessee 5-1 939
12 Georgia Tech 6-0 904
13 Notre Dame 4-2 793
14 Oklahoma 5-1 786
15 BYU 6-0 655
16 Missouri 5-1 649
17 Vanderbilt 5-1 547
18 Virginia 5-1 521
19 South Florida 5-1 398
20 USC 5-1 361
21 Texas 4-2 319
22 Memphis 6-0 285
23 Utah 5-1 261
24 Cincinnati 5-1 184
25 Nebraska 5-1 149

Others receiving votes:
Illinois 113, Michigan 73, Washington 36, UNLV 30, Navy 11, Mississippi St. 8, Tulane 2, San Diego St. 2.

Coaches Poll

Rank Team (First-Place Votes) Record Points Previous
1 Ohio State (63) 6-0 1646 1
2 Miami (Fla.) (2) 5-0 1566 3
3 Indiana (1) 6-0 1492 7
4 Texas A&M 6-0 1417 5
5 Ole Miss 6-0 1389 4
6 Alabama 5-1 1280 8
7 Georgia 5-1 1198 9
8 Texas Tech 6-0 1183 10
9 Oregon 5-1 1154 2
10 LSU 5-1 1062 11
11 Tennessee 5-1 962 12
12 Georgia Tech 6-0 951 13
13 Oklahoma 5-1 781 6
14 BYU 6-0 720 18
15 Notre Dame 4-2 661 16
16 Missouri 5-1 585 14
17 Texas 4-2 519 19
18 Vanderbilt 5-1 498 20
19 Virginia 5-1 415 24
20 Memphis 6-0 337 25
21 USC 5-1 310 NR
22 Utah 5-1 298 NR
23 South Florida 5-1 234 NR
24 Cincinnati 5-1 169 NR
25 Illinois 5-2 151 17

Schools Dropped Out
No. 15 Michigan; No. 21 Iowa State; No. 22 Penn State; No. 23 Arizona State.

Others Receiving Votes
Michigan 119; Nebraska 90; Washington 85; UNLV 43; Navy 43; Louisville 18; Tulane 17; Arizona State 17; Duke 11; Iowa 9; Iowa State 7; Clemson 6; Houston 4; TCU 1; San Diego State 1; Pittsburgh 1.

