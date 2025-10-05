Oct. 5 Football National Rankings

AP Top 25
|Rank
|Team
|Record
|Points
|1
|Ohio State (40)
|5-0
|1620
|2
|Miami (Fla.) (21)
|5-0
|1579
|3
|Oregon (5)
|5-0
|1542
|4
|Ole Miss
|5-0
|1376
|5
|Texas A&M
|5-0
|1361
|6
|Oklahoma
|5-0
|1346
|7
|Indiana
|5-0
|1213
|8
|Alabama
|4-1
|1202
|9
|Texas Tech
|5-0
|1135
|10
|Georgia
|4-1
|1084
|11
|LSU
|4-1
|949
|12
|Tennessee
|4-1
|892
|13
|Georgia Tech
|5-0
|782
|14
|Missouri
|5-0
|775
|15
|Michigan
|4-1
|707
|16
|Notre Dame
|3-2
|610
|17
|Illinois
|5-1
|522
|18
|BYU
|5-0
|463
|19
|Virginia
|5-1
|452
|20
|Vanderbilt
|5-1
|407
|21
|Arizona State
|4-1
|214
|22
|Iowa State
|5-1
|165
|23
|Memphis
|6-0
|153
|24
|South Florida
|4-1
|150
|25
|Florida State
|3-2
|147
Others receiving votes:
Cincinnati 129, Texas 111, Penn St. 97, Utah 84, Nebraska 60, Southern Cal 46, UNLV 19, North Texas 16, TCU 14, Washington 10, Mississippi St. 10, Navy 4, Louisville 3, Auburn 1.