LSU Gold
Shop
Custom LSU Nike Pegasus 41
Custom LSU Nike Pegasus 41 $149.99 Shop Now
Open Search
Football

Oct. 5 Football National Rankings

LSU in the AP Poll LSU in the Coaches Poll +0
Oct. 5 Football National Rankings

Oct. 5 polls below

AP Top 25

Rank Team Record Points
1 Ohio State (40) 5-0 1620
2 Miami (Fla.) (21) 5-0 1579
3 Oregon (5) 5-0 1542
4 Ole Miss 5-0 1376
5 Texas A&M 5-0 1361
6 Oklahoma 5-0 1346
7 Indiana 5-0 1213
8 Alabama 4-1 1202
9 Texas Tech 5-0 1135
10 Georgia 4-1 1084
11 LSU 4-1 949
12 Tennessee 4-1 892
13 Georgia Tech 5-0 782
14 Missouri 5-0 775
15 Michigan 4-1 707
16 Notre Dame 3-2 610
17 Illinois 5-1 522
18 BYU 5-0 463
19 Virginia 5-1 452
20 Vanderbilt 5-1 407
21 Arizona State 4-1 214
22 Iowa State 5-1 165
23 Memphis 6-0 153
24 South Florida 4-1 150
25 Florida State 3-2 147

Others receiving votes:
Cincinnati 129, Texas 111, Penn St. 97, Utah 84, Nebraska 60, Southern Cal 46, UNLV 19, North Texas 16, TCU 14, Washington 10, Mississippi St. 10, Navy 4, Louisville 3, Auburn 1.

Coaches Poll

Rank Team Record Points Previous
1 Ohio State (59) 5-0 1638 1
2 Oregon (3) 5-0 1572 2
3 Miami (Fla.) (3) 5-0 1531 3
4 Ole Miss 5-0 1402 4
5 Texas A&M (1) 5-0 1330 5
6 Oklahoma 5-0 1283 8
7 Indiana 5-0 1206 9
8 Alabama 4-1 1183 11
9 Georgia 4-1 1128 10
10 Texas Tech 5-0 1082 14
11 LSU 4-1 999 13
12 Tennessee 4-1 889 15
13 Georgia Tech 5-0 819 16
14 Missouri 5-0 736 18
15 Michigan 4-1 653 20
16 Notre Dame 3-2 491 21
17 Illinois 5-1 484 22
18 BYU 5-0 453 23
19 Texas 3-2 372 7
20 Vanderbilt 5-1 329 17
21 Iowa State 5-1 295 12
22 Penn State 3-2 294 6
23 Arizona State 4-1 292 24
24 Virginia 5-1 258 NR
25 Memphis 6-0 162 NR

Schools Dropped Out
No. 19 Florida State; No. 25 Utah.

Others Receiving Votes
Utah 134; Florida State 93; Cincinnati 70; South Florida 65; North Texas 28; Navy 26; Washington 25; USC 23; UNLV 21; Nebraska 17; TCU 15; Old Dominion 13; Louisville 10; Tulane 8; Duke 7; Auburn 7; Iowa 5; SMU 2.

Related Stories

LSU Football at Vanderbilt on Oct. 18 to Kickoff in the Morning

LSU Football at Vanderbilt on Oct. 18 to Kickoff in the Morning

Watch: Brian Kelly Press Conference (South Carolina)

Watch: Brian Kelly Press Conference (South Carolina)

Voice of the Tigers Chris Blair opens the weekly Brian Kelly Press Conference Show presented by The Louisiana Farm Bureau Federation, setting the stage for the upcoming opponent and looking back at the previous week's news and notes. LSU Football Head Coach Brian Kelly takes the podium approximately 12 p.m. CT to address the media.
Highlights: LSU Football at Ole Miss

Highlights: LSU Football at Ole Miss