Sept. 28 Football National Rankings

AP Top 25
|Rank
|Team (First-Place Votes)
|Record
|Points
|1
|Ohio State (46)
|4-0
|1626
|2
|Oregon (16)
|5-0
|1589
|3
|Miami (Fla.) (4)
|4-0
|1529
|4
|Ole Miss
|5-0
|1354
|5
|Oklahoma
|4-0
|1313
|6
|Texas A&M
|4-0
|1308
|7
|Penn State
|3-1
|1179
|8
|Indiana
|5-0
|1156
|9
|Texas
|3-1
|1071
|10
|Alabama
|3-1
|1057
|11
|Texas Tech
|4-0
|967
|12
|Georgia
|3-1
|965
|13
|LSU
|4-1
|838
|14
|Iowa State
|5-0
|830
|15
|Tennessee
|4-1
|697
|16
|Vanderbilt
|5-0
|640
|17
|Georgia Tech
|5-0
|549
|18
|Florida State
|3-1
|535
|19
|Missouri
|5-0
|528
|20
|Michigan
|3-1
|422
|21
|Notre Dame
|2-2
|333
|22
|Illinois
|4-1
|271
|23
|BYU
|4-0
|191
|24
|Virginia
|4-1
|125
|25
|Arizona State
|4-1
|107
Others receiving votes:
South Florida 53, Utah 52, Mississippi St. 46, Memphis 38, Louisville 36, Southern Cal 22, Maryland 7, North Texas 7, TCU 6, UNLV 3.