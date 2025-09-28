LSU Gold
Football

Sept. 28 Football National Rankings

LSU in the AP Poll LSU in the Coaches Poll +0
Sept. 28 polls below

AP Top 25

Rank Team (First-Place Votes) Record Points
1 Ohio State (46) 4-0 1626
2 Oregon (16) 5-0 1589
3 Miami (Fla.) (4) 4-0 1529
4 Ole Miss 5-0 1354
5 Oklahoma 4-0 1313
6 Texas A&M 4-0 1308
7 Penn State 3-1 1179
8 Indiana 5-0 1156
9 Texas 3-1 1071
10 Alabama 3-1 1057
11 Texas Tech 4-0 967
12 Georgia 3-1 965
13 LSU 4-1 838
14 Iowa State 5-0 830
15 Tennessee 4-1 697
16 Vanderbilt 5-0 640
17 Georgia Tech 5-0 549
18 Florida State 3-1 535
19 Missouri 5-0 528
20 Michigan 3-1 422
21 Notre Dame 2-2 333
22 Illinois 4-1 271
23 BYU 4-0 191
24 Virginia 4-1 125
25 Arizona State 4-1 107

Others receiving votes:
South Florida 53, Utah 52, Mississippi St. 46, Memphis 38, Louisville 36, Southern Cal 22, Maryland 7, North Texas 7, TCU 6, UNLV 3.

Coaches Poll

Rank Team (First-Place Votes) Record Points Previous
1 Ohio State (58) 4-0 1617 1
2 Oregon (6) 5-0 1559 5
3 Miami (Fla.) (1) 4-0 1484 6
4 Ole Miss 5-0 1319 11
5 Texas A&M 4-0 1223 9
6 Penn State 3-1 1192 2
7 Texas 3-1 1165 7
8 Oklahoma 4-0 1123 10
9 Indiana 5-0 1059 12
10 Georgia 3-1 1006 3
11 Alabama 3-1 975 16
12 Iowa State 5-0 919 13
13 LSU 4-1 918 4
14 Texas Tech 4-0 856 14
15 Tennessee 4-1 728 15
16 Georgia Tech 5-0 604 17
17 Vanderbilt 5-0 502 20
18 Missouri 5-0 498 19
19 Florida State 3-1 483 8
20 Michigan 3-1 453 18
21 Notre Dame 2-2 316 21
22 Illinois 4-1 287 23
23 BYU 4-0 221 24
24 Arizona State 4-1 136 NR
25 Utah 4-1 104 NR

Schools Dropped Out
No. 22 USC; No. 25 TCU.

Others Receiving Votes
Memphis 88; Louisville 83; Virginia 63; South Florida 29; USC 17; Maryland 17; Auburn 12; UNLV 11; Navy 9; Mississippi State 9; Tulane 8; Washington 7; North Texas 7; TCU 6; Nebraska 4; Duke 4; Iowa 3; Houston 1.

