LSU Gold
Shop
Custom LSU Nike Pegasus 41
Custom LSU Nike Pegasus 41 $149.99 Shop Now
Open Search
Football

Sept. 21 Football National Rankings

LSU in the AP Poll LSU in the Coaches Poll +0
Sept. 21 Football National Rankings

Sept. 21 polls below

AP Top 25

Rank Team Record Points
1 Ohio State (52) 3-0 1629
2 Miami (Fla.) (7) 4-0 1479
3 Penn State (5) 3-0 1460
4 LSU 4-0 1433
5 Georgia 3-0 1420
6 Oregon (1) 4-0 1404
7 Oklahoma (1) 4-0 1194
8 Florida State 3-0 1183
9 Texas A&M 3-0 1072
10 Texas 3-1 1057
11 Indiana 4-0 990
12 Texas Tech 4-0 890
13 Ole Miss 4-0 843
14 Iowa State 4-0 779
15 Tennessee 3-1 635
16 Georgia Tech 4-0 598
17 Alabama 2-1 595
18 Vanderbilt 4-0 546
19 Michigan 3-1 458
20 Missouri 4-0 452
21 USC 4-0 264
22 Notre Dame 1-2 219
23 Illinois 3-1 145
24 TCU 3-0 138
25 BYU 3-0 131

Others receiving votes:
Auburn 122, Mississippi St. 102, South Florida 77, Utah 45, Arizona St. 30, Memphis 23, Louisville 23, Maryland 6, UNLV 3, UCF 3, North Texas 2.

Coaches Poll

Rank Team (First-Place Votes) Record Points Previous
1 Ohio State (61) 3-0 1667 1
2 Penn State (3) 3-0 1552 2
3 Georgia (1) 3-0 1497 3
4 LSU 4-0 1458 4
5 Oregon (1) 4-0 1442 5
6 Miami (Fla.) (1) 4-0 1399 6
7 Texas 3-1 1209 7
8 Florida State 3-0 1100 9
9 Texas A&M 3-0 1043 10
10 Oklahoma 4-0 1024 12
11 Ole Miss 4-0 996 11
12 Indiana 4-0 915 17
13 Iowa State 4-0 870 13
14 Texas Tech 4-0 807 16
15 Tennessee 3-1 715 15
16 Alabama 2-1 649 14
17 Georgia Tech 4-0 558 19
18 Michigan 3-1 469 20
19 Missouri 4-0 433 22
20 Vanderbilt 4-0 417 23
21 Notre Dame 1-2 261 21
22 USC 4-0 249 NR
23 Illinois 3-1 214 8
24 BYU 3-0 185 NR
25 TCU 3-0 112 NR

Schools Dropped Out
No. 18 Utah; No. 24 South Carolina; No. 25 Auburn.

Others Receiving Votes
Arizona State 104; Utah 99; Louisville 67; Mississippi State 57; Memphis 55; Auburn 48; South Florida 32; Washington 19; Navy 17; Maryland 10; Kansas 6; Syracuse 4; Houston 4; UNLV 3; Tulane 3; Nebraska 3; North Texas 2; Iowa 1.

Related Stories

Watch: Brian Kelly Press Conference (Ole Miss)

Watch: Brian Kelly Press Conference (Ole Miss)

Voice of the Tigers Chris Blair opens the weekly Brian Kelly Press Conference Show presented by The Louisiana Farm Bureau Federation, setting the stage for the upcoming opponent and looking back at the previous week's news and notes. LSU Football Head Coach Brian Kelly takes the podium approximately 12 p.m. CT to address the media.
Watch: Brian Kelly Postgame Press Conference (vs. SLU)

Watch: Brian Kelly Postgame Press Conference (vs. SLU)

Football Cruises to Victory Over Southeastern, 56-10

Football Cruises to Victory Over Southeastern, 56-10