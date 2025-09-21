Sept. 21 Football National Rankings

AP Top 25
|Rank
|Team
|Record
|Points
|1
|Ohio State (52)
|3-0
|1629
|2
|Miami (Fla.) (7)
|4-0
|1479
|3
|Penn State (5)
|3-0
|1460
|4
|LSU
|4-0
|1433
|5
|Georgia
|3-0
|1420
|6
|Oregon (1)
|4-0
|1404
|7
|Oklahoma (1)
|4-0
|1194
|8
|Florida State
|3-0
|1183
|9
|Texas A&M
|3-0
|1072
|10
|Texas
|3-1
|1057
|11
|Indiana
|4-0
|990
|12
|Texas Tech
|4-0
|890
|13
|Ole Miss
|4-0
|843
|14
|Iowa State
|4-0
|779
|15
|Tennessee
|3-1
|635
|16
|Georgia Tech
|4-0
|598
|17
|Alabama
|2-1
|595
|18
|Vanderbilt
|4-0
|546
|19
|Michigan
|3-1
|458
|20
|Missouri
|4-0
|452
|21
|USC
|4-0
|264
|22
|Notre Dame
|1-2
|219
|23
|Illinois
|3-1
|145
|24
|TCU
|3-0
|138
|25
|BYU
|3-0
|131
Others receiving votes:
Auburn 122, Mississippi St. 102, South Florida 77, Utah 45, Arizona St. 30, Memphis 23, Louisville 23, Maryland 6, UNLV 3, UCF 3, North Texas 2.