Sept. 14 Football National Rankings

AP Top 25
|Rank
|Team
|Record
|Points
|1
|Ohio State (55)
|3-0
|1631
|2
|Penn State (5)
|3-0
|1490
|3
|LSU (2)
|3-0
|1470
|4
|Miami (Fla.) (3)
|3-0
|1434
|5
|Georgia
|3-0
|1428
|6
|Oregon (1)
|3-0
|1423
|7
|Florida State
|2-0
|1123
|8
|Texas
|2-1
|1111
|9
|Illinois
|3-0
|1110
|10
|Texas A&M
|3-0
|1101
|11
|Oklahoma
|3-0
|1056
|12
|Iowa State
|4-0
|820
|13
|Ole Miss
|3-0
|748
|14
|Alabama
|2-1
|599
|15
|Tennessee
|2-1
|583
|16
|Utah
|3-0
|573
|17
|Texas Tech
|3-0
|538
|18
|Georgia Tech
|3-0
|511
|19
|Indiana
|3-0
|458
|20
|Vanderbilt
|3-0
|397
|21
|Michigan
|2-1
|356
|22
|Auburn
|3-0
|344
|23
|Missouri
|3-0
|292
|24
|Notre Dame
|0-2
|207
|25
|USC
|3-0
|105
Others receiving votes:
BYU 94, South Florida 83, South Carolina 82, Mississippi St. 69, TCU 67, Arizona St. 57, Tulane 33, Louisville 25, Nebraska 9, Baylor 6, Clemson 6, SMU 4, NC State 4, UNLV 2, Navy 1.