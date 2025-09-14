Sept. 14 Football National Rankings

LSU Gold
AP Top 25

Rank Team Record Points
1 Ohio State (55) 3-0 1631
2 Penn State (5) 3-0 1490
3 LSU (2) 3-0 1470
4 Miami (Fla.) (3) 3-0 1434
5 Georgia 3-0 1428
6 Oregon (1) 3-0 1423
7 Florida State 2-0 1123
8 Texas 2-1 1111
9 Illinois 3-0 1110
10 Texas A&M 3-0 1101
11 Oklahoma 3-0 1056
12 Iowa State 4-0 820
13 Ole Miss 3-0 748
14 Alabama 2-1 599
15 Tennessee 2-1 583
16 Utah 3-0 573
17 Texas Tech 3-0 538
18 Georgia Tech 3-0 511
19 Indiana 3-0 458
20 Vanderbilt 3-0 397
21 Michigan 2-1 356
22 Auburn 3-0 344
23 Missouri 3-0 292
24 Notre Dame 0-2 207
25 USC 3-0 105

Others receiving votes:
BYU 94, South Florida 83, South Carolina 82, Mississippi St. 69, TCU 67, Arizona St. 57, Tulane 33, Louisville 25, Nebraska 9, Baylor 6, Clemson 6, SMU 4, NC State 4, UNLV 2, Navy 1.

Coaches Poll

Rank Team (1st-Place Votes) Record Point Previous
1 Ohio State (62) 3-0 1668 1
2 Penn State (3) 3-0 1559 2
3 Georgia (1) 3-0 1501 3
4 LSU (1) 3-0 1468 4
5 Oregon 3-0 1444 5
6 Miami (Fla.) 3-0 1379 6
7 Texas 2-1 1209 7
8 Illinois 3-0 1150 9
9 Florida State 2-0 1023 12
10 Texas A&M 3-0 1003 17
11 Ole Miss 3-0 951 13
12 Oklahoma 3-0 906 16
13 Iowa State 4-0 896 14
14 Alabama 2-1 630 18
15 Tennessee 2-1 625 15
16 Texas Tech 3-0 563 20
17 Indiana 3-0 550 19
18 Utah 3-0 510 21
19 Georgia Tech 3-0 333 NR
20 Michigan 2-1 316 22
21 Notre Dame 0-2 296 8
22 Missouri 3-0 252 NR
23 Vanderbilt 3-0 249 NR
24 South Carolina 2-1 198 10
25 Auburn 3-0 160 NR

Others Receiving Votes
BYU 158; Arizona State 141; USC 117; Clemson 116; Tulane 107; Louisville 53; TCU 49; South Florida 48; Mississippi State 27; SMU 24; Nebraska 24; Navy 15; Memphis 14; Washington 13; North Carolina State 13; Baylor 8; Houston 5; Kansas 2; UNLV 1; California 1.

Schools Dropped Out
No. 11 Clemson; No. 23 South Florida; No. 24 Arizona State; No. 25 BYU.

Voice of the Tigers Chris Blair opens the weekly Brian Kelly Press Conference Show presented by The Louisiana Farm Bureau Federation, setting the stage for the upcoming opponent and looking back at the previous week's news and notes. LSU Football Head Coach Brian Kelly takes the podium approximately 12 p.m. CT to address the media.
A pair of interceptions, including one returned for a touchdown, propelled LSU safety Dashawn Spears to SEC Defensive Player of the Week honors, the league office announced on Monday.