Sept. 7 Football National Rankings

AP Top 25
|Rank
|Team
|Record
|Points
|1
|Ohio State (57)
|2-0
|1614
|2
|Penn State (5)
|2-0
|1524
|3
|LSU (2)
|2-0
|1487
|4
|Oregon (1)
|2-0
|1375
|5
|Miami (Fla.)
|2-0
|1360
|6
|Georgia
|2-0
|1350
|7
|Texas
|1-1
|1248
|8
|Notre Dame
|0-1
|1086
|9
|Illinois
|2-0
|1001
|10
|Florida State
|2-0
|954
|11
|South Carolina
|2-0
|927
|12
|Clemson
|1-1
|894
|13
|Oklahoma
|2-0
|893
|14
|Iowa State
|3-0
|794
|15
|Tennessee
|2-0
|537
|16
|Texas A&M
|2-0
|532
|17
|Ole Miss
|2-0
|518
|18
|South Florida
|2-0
|444
|19
|Alabama
|1-1
|396
|20
|Utah
|2-0
|361
|21
|Texas Tech
|2-0
|347
|22
|Indiana
|2-0
|331
|23
|Michigan
|1-1
|250
|24
|Auburn
|2-0
|172
|25
|Missouri
|2-0
|109
Others receiving votes:
Arizona St. 94, BYU 92, Georgia Tech 78, Florida 70, Southern Cal 64, TCU 58, Mississippi St. 52, Louisville 49, SMU 26, Nebraska 10, Tulane 9, Baylor 7, UNLV 5, Pittsburgh 3, Navy 2, Memphis 1, Vanderbilt 1.