LSU Gold
Shop
Custom LSU Nike Pegasus 41
Custom LSU Nike Pegasus 41 $149.99 Shop Now
Open Search
Football

Sept. 7 Football National Rankings

LSU in the AP Poll LSU in the Coaches Poll +0
Sept. 7 Football National Rankings

Sept. 7 polls below

AP Top 25

Rank Team Record Points
1 Ohio State (57) 2-0 1614
2 Penn State (5) 2-0 1524
3 LSU (2) 2-0 1487
4 Oregon (1) 2-0 1375
5 Miami (Fla.) 2-0 1360
6 Georgia 2-0 1350
7 Texas 1-1 1248
8 Notre Dame 0-1 1086
9 Illinois 2-0 1001
10 Florida State 2-0 954
11 South Carolina 2-0 927
12 Clemson 1-1 894
13 Oklahoma 2-0 893
14 Iowa State 3-0 794
15 Tennessee 2-0 537
16 Texas A&M 2-0 532
17 Ole Miss 2-0 518
18 South Florida 2-0 444
19 Alabama 1-1 396
20 Utah 2-0 361
21 Texas Tech 2-0 347
22 Indiana 2-0 331
23 Michigan 1-1 250
24 Auburn 2-0 172
25 Missouri 2-0 109

Others receiving votes:
Arizona St. 94, BYU 92, Georgia Tech 78, Florida 70, Southern Cal 64, TCU 58, Mississippi St. 52, Louisville 49, SMU 26, Nebraska 10, Tulane 9, Baylor 7, UNLV 5, Pittsburgh 3, Navy 2, Memphis 1, Vanderbilt 1.

Coaches Poll

Rank Team Record Points Previous
1 Ohio State (62) 2-0 1668 1
2 Penn State (4) 2-0 1576 2
3 Georgia 2-0 1488 3
4 LSU (1) 2-0 1472 4
5 Oregon 2-0 1423 5
6 Miami (Fla.) 2-0 1330 7
7 Texas 1-1 1288 6
8 Notre Dame 0-1 1041 9
9 Illinois 2-0 1019 12
10 South Carolina 2-0 1007 11
11 Clemson 1-1 995 8
12 Florida State 2-0 843 19
13 Ole Miss 2-0 803 14
14 Iowa State 3-0 794 18
15 Tennessee 2-0 733 17
16 Oklahoma 2-0 693 24
17 Texas A&M 2-0 514 22
18 Alabama 1-1 436 20
19 Indiana 2-0 425 21
20 Texas Tech 2-0 362 23
21 Utah 2-0 270 NR
22 Michigan 1-1 241 13
23 South Florida 2-0 232 NR
24 Arizona State 1-1 206 10
25 BYU 2-0 169 25

Schools Dropped Out
No. 15 Florida; No. 16 SMU.

Others Receiving Votes
Missouri 142; Louisville 88; USC 87; SMU 87; Florida 68; Auburn 57; Tulane 55; TCU 36; Georgia Tech 26; Nebraska 19; Navy 16; Washington 15; Mississippi State 15; Memphis 11; Baylor 9; Vanderbilt 7; Kansas 4; UNLV 3; Pittsburgh 1; North Carolina State 1.

Related Stories

Watch: Brian Kelly Press Conference (Florida)

Watch: Brian Kelly Press Conference (Florida)

Voice of the Tigers Chris Blair opens the weekly Brian Kelly Press Conference Show presented by The Louisiana Farm Bureau Federation, setting the stage for the upcoming opponent and looking back at the previous week's news and notes. LSU Football Head Coach Brian Kelly takes the podium approximately 12 p.m. CT to address the media.
September 2025 CCACSA Student-Athletes of the Month

September 2025 CCACSA Student-Athletes of the Month

Watch: Brian Kelly Postgame Press Conference (vs. Louisiana Tech)

Watch: Brian Kelly Postgame Press Conference (vs. Louisiana Tech)