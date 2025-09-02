Sept. 2 Football National Rankings

|Rank
|Team
|Record
|Points (First-Place Votes)
|1
|Ohio State
|1-0
|1666 (59)
|2
|Penn State
|1-0
|1574 (6)
|3
|Georgia
|1-0
|1518 (1)
|4
|LSU
|1-0
|1469 (1)
|5
|Oregon
|1-0
|1381
|6
|Texas
|0-1
|1,339
|7
|Miami (Fla.)
|1-0
|1304
|8
|Clemson
|0-1
|1,067
|9
|Notre Dame
|0-1
|1,038
|10
|Arizona State
|1-0
|957
|11
|South Carolina
|1-0
|915
|12
|Illinois
|1-0
|909
|13
|Michigan
|1-0
|925
|14
|Ole Miss
|1-0
|668
|15
|Florida
|1-0
|638
|16
|SMU
|1-0
|602
|17
|Tennessee
|1-0
|563
|18
|Iowa State
|2-0
|518
|19
|Florida State
|1-0
|491
|20
|Alabama
|0-1
|390
|21
|Indiana
|1-0
|369
|22
|Texas A&M
|1-0
|363
|23
|Texas Tech
|1-0
|253
|24
|Oklahoma
|1-0
|251
|25
|BYU
|1-0
|163
Others Receiving Votes
Utah 117; Louisville 95; Missouri 88; Kansas State 79; Tulane 45; USC 41; Auburn 41; TCU 33; Iowa 23; Navy 17; Georgia Tech 17; Nebraska 13; Memphis 11; South Florida 9; Duke 5; Kansas 4; Washington 3; Vanderbilt 2; FIU 1.
Schools Dropped Out
No. 20 Kansas State; No. 25 Boise State.
List Of Voters
The US LBM Board of Coaches for the 2025 season: Tim Albin, Charlotte; Dave Aranda, Baylor; Tim Beck, Coastal Carolina; David Braun, Northwestern; Jeff Brohm, Louisville; Fran Brown, Syracuse; Troy Calhoun, Air Force; Jason Candle, Toledo; Ryan Carty, Delaware; Jamey Chadwell, Liberty; Bob Chesney, James Madison; Curt Cignetti, Indiana; Chris Creighton, Eastern Michigan; Spencer Danielson, Boise State; Ryan Day, Ohio State; Kalen DeBoer, Alabama; Manny Diaz, Duke; Dave Doeren, North Carolina State; Eliah Drinkwitz, Missouri; Sonny Dykes, TCU; Jason Eck, New Mexico; Mike Elko, Texas A&M; Luke Fickell, Wisconsin; Jedd Fisch, Washington; James Franklin, Penn State; Marcus Freeman, Notre Dame; Hugh Freeze, Auburn; Willie Fritz, Houston; Alex Golesh, South Florida; Thomas Hammock, Northern Illinois; Blake Harrell, East Carolina; Tyson Helton, Western Kentucky; Charles Huff, Southern Mississippi; Brent Key, Georgia Tech; GJ Kinne, Texas State; Zach Kittley, Florida Atlantic; Tre Lamb, Tulsa; Dan Lanning, Oregon; Rhett Lashlee, SMU; Clark Lea, Vanderbilt; Lance Leipold, Kansas; Pete Lembo, Buffalo; Sean Lewis, San Diego State; Mike Locksley, Maryland; Chuck Martin, Miami (Ohio); Joey McGuire, Texas Tech; Bronco Mendenhall, Utah State; Jeff Monken, Army; Jim Mora, Connecticut; Eric Morris, North Texas; Billy Napier, Florida; Pat Narduzzi, Pittsburgh; Brian Newberry, Navy; Ken Niumatalolo, San Jose State; Jay Norvell, Colorado State; Gerad Parker, Troy; Brent Pry, Virginia Tech; Matt Rhule, Nebraska; Rich Rodriguez, West Virginia; Jay Sawvel, Wyoming, Willie Simmons, Florida International; Kirby Smart, Georgia; Mark Stoops, Kentucky; Jon Sumrall, Tulane; Lance Taylor, Western Michigan; Jeff Traylor, Texas-San Antonio; Scotty Walden, Texas-El Paso.