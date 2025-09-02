LSU Gold
Football

Sept. 2 Football National Rankings

by Michael Bonnette
LSU in the AP Poll LSU in the Coaches Poll +0
Sept. 2 Football National Rankings

BATON ROUGE – LSU jumped inside the Top 5 of both national polls following its 17-10 win over Clemson on Saturday. The Tigers moved six spots to No. 3 in the AFCA Coaches Poll and they bumped up four positions to No. 4 in the AP Top 25.

LSU (1-0) opens its home schedule on Saturday when the Tigers welcome Louisiana Tech (1-0) to Tiger Stadium for a 6:30 p.m. kickoff.

The win over Clemson marked only the fifth time in program history that LSU beat a team ranked in the Top 4 in a true road game. It was also the highest-ranked win for the Tigers since LSU beat No. 3 Clemson to claim the national championship in January of 2020.

The No. 3 ranking in the Coaches poll is the highest ranking for the program since finishing the 2019 season as the No. 1 team in the nation. LSU was ranked No. 1 in the nation by the coaches for the final six polls in 2019 and for the final five AP Top 25s that year.

Under Brian Kelly, the Tigers have been ranked as high as No. 6 in-season, which came following a 41-10 win over UAB in November. Overall under Kelly, LSU’s highest-ranking came at No. 5, which was in the 2023 preseason poll.

LSU is one of 10 SEC teams ranked in the AP Top 25, including four in the Top 10. Six of LSU’s remaining opponents are currently ranked in the AP Top 25 – a list that includes No. 10 South Carolina, No. 13 Florida, No. 18 Oklahoma, No. 19 Texas A&M, No. 20 Ole Miss and No. 21 Alabama.

Dating back to 2000, LSU has been ranked at some point throughout the year for 26 consecutive seasons.

 

AP Top 25

Rank Team Record Points (First-Place Votes)
1 Ohio State 1-0 1636 (55)
2 Penn State 1-0 1558 (7)
3 LSU 1-0 1514 (3)
4 Georgia 1-0 1410
5 Miami (Fla.) 1-0 1360
6 Oregon 1-0 1302 (1)
7 Texas 0-1 1293
8 Clemson 0-1 1,135
9 Notre Dame 0-1 1,068
10 South Carolina 1-0 882
11 Illinois 1-0 855
12 Arizona State 1-0 850
13 Florida 1-0 737
14 Florida State 1-0 705
15 Michigan 1-0 686
16 Iowa State 2-0 566
17 SMU 1-0 561
18 Oklahoma 1-0 519
19 Texas A&M 1-0 424
20 Ole Miss 1-0 393
21 Alabama 0-1 360
22 Tennessee 1-0 339
23 Indiana 1-0 257
24 Texas Tech 1-0 247
25 Utah 1-0 227

Others receiving votes:
BYU 102, Auburn 94, Georgia Tech 67, Southern Cal 64, Louisville 59, TCU 49, Missouri 42, South Florida 25, Tulane 18, Nebraska 13, Kansas St. 7, James Madison 4, Liberty 4, UNLV 4, Duke 4, Navy 2, Pittsburgh 2, Baylor 2, Virginia 2, Memphis 2.

Coaches Poll

Rank Team Record Points (First-Place Votes)
1 Ohio State 1-0 1666 (59)
2 Penn State 1-0 1574 (6)
3 Georgia 1-0 1518 (1)
4 LSU 1-0 1469 (1)
5 Oregon 1-0 1381
6 Texas 0-1 1,339
7 Miami (Fla.) 1-0 1304
8 Clemson 0-1 1,067
9 Notre Dame 0-1 1,038
10 Arizona State 1-0 957
11 South Carolina 1-0 915
12 Illinois 1-0 909
13 Michigan 1-0 925
14 Ole Miss 1-0 668
15 Florida 1-0 638
16 SMU 1-0 602
17 Tennessee 1-0 563
18 Iowa State 2-0 518
19 Florida State 1-0 491
20 Alabama 0-1 390
21 Indiana 1-0 369
22 Texas A&M 1-0 363
23 Texas Tech 1-0 253
24 Oklahoma 1-0 251
25 BYU 1-0 163

Others Receiving Votes
Utah 117; Louisville 95; Missouri 88; Kansas State 79; Tulane 45; USC 41; Auburn 41; TCU 33; Iowa 23; Navy 17; Georgia Tech 17; Nebraska 13; Memphis 11; South Florida 9; Duke 5; Kansas 4; Washington 3; Vanderbilt 2; FIU 1.

Schools Dropped Out
No. 20 Kansas State; No. 25 Boise State.

List Of Voters
The US LBM Board of Coaches for the 2025 season: Tim Albin, Charlotte; Dave Aranda, Baylor; Tim Beck, Coastal Carolina; David Braun, Northwestern; Jeff Brohm, Louisville; Fran Brown, Syracuse; Troy Calhoun, Air Force; Jason Candle, Toledo; Ryan Carty, Delaware; Jamey Chadwell, Liberty; Bob Chesney, James Madison; Curt Cignetti, Indiana; Chris Creighton, Eastern Michigan; Spencer Danielson, Boise State; Ryan Day, Ohio State; Kalen DeBoer, Alabama; Manny Diaz, Duke; Dave Doeren, North Carolina State; Eliah Drinkwitz, Missouri; Sonny Dykes, TCU; Jason Eck, New Mexico; Mike Elko, Texas A&M; Luke Fickell, Wisconsin; Jedd Fisch, Washington; James Franklin, Penn State; Marcus Freeman, Notre Dame; Hugh Freeze, Auburn; Willie Fritz, Houston; Alex Golesh, South Florida; Thomas Hammock, Northern Illinois; Blake Harrell, East Carolina; Tyson Helton, Western Kentucky; Charles Huff, Southern Mississippi; Brent Key, Georgia Tech; GJ Kinne, Texas State; Zach Kittley, Florida Atlantic; Tre Lamb, Tulsa; Dan Lanning, Oregon; Rhett Lashlee, SMU; Clark Lea, Vanderbilt; Lance Leipold, Kansas; Pete Lembo, Buffalo; Sean Lewis, San Diego State; Mike Locksley, Maryland; Chuck Martin, Miami (Ohio); Joey McGuire, Texas Tech; Bronco Mendenhall, Utah State; Jeff Monken, Army; Jim Mora, Connecticut; Eric Morris, North Texas; Billy Napier, Florida; Pat Narduzzi, Pittsburgh; Brian Newberry, Navy; Ken Niumatalolo, San Jose State; Jay Norvell, Colorado State; Gerad Parker, Troy; Brent Pry, Virginia Tech; Matt Rhule, Nebraska; Rich Rodriguez, West Virginia; Jay Sawvel, Wyoming, Willie Simmons, Florida International; Kirby Smart, Georgia; Mark Stoops, Kentucky; Jon Sumrall, Tulane; Lance Taylor, Western Michigan; Jeff Traylor, Texas-San Antonio; Scotty Walden, Texas-El Paso.

Voice of the Tigers Chris Blair opens the weekly Brian Kelly Press Conference Show presented by The Louisiana Farm Bureau Federation, setting the stage for the upcoming opponent and looking back at the previous week's news and notes. LSU Football Head Coach Brian Kelly takes the podium approximately 12 p.m. CT to address the media.
Quarterback Garrett Nussmeier and center Braelin Moore picked up SEC Player of the Week honors on Monday for their effort in LSU’s 17-10 win over No. 4 Clemson on Saturday.