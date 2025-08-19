2025 Preseason Coaches All-SEC Teams
FIRST TEAM
Offense
QB – Garrett Nussmeier, LSU
RB – Le’Veon Moss, Texas A&M
RB – Quintrevion Wisner, Texas
WR – Ryan Williams, Alabama
WR – Cam Coleman, Auburn
TE – Eli Stowers, Vanderbilt
OL – Kadyn Proctor, Alabama
OL – Cayden Green, Missouri
OL – Austin Barber, Florida
OL – DJ Campbell, Texas*
OL – Fernando Carmona Jr., Arkansas*
C – Jake Slaughter, Florida
Defense
DL – Dylan Stewart, South Carolina
DL – Colin Simmons, Texas
DL – Keldric Faulk, Auburn
DL – Christian Miller, Georgia
LB – Anthony Hill Jr., Texas
LB – Whit Weeks, LSU
LB – CJ Allen, Georgia
DB – KJ Bolden, Georgia
DB – Daylen Everette, Georgia
DB – Michael Taaffe, Texas
DB – Jermod McCoy, Tennessee
Special Teams
PK – Peyton Woodring, Georgia
P – Brett Thorson, Georgia
RS – Barion Brown, LSU
KOS – Peyton Woodring, Georgia
LS – Beau Gardner, Georgia
AP – Zachariah Branch, Georgia
SECOND TEAM
Offense
QB – LaNorris Sellers, South Carolina
RB – Jaydn Ott, Oklahoma
RB – Caden Durham, LSU
WR – Aaron Anderson, LSU
WR – Kevin Coleman Jr., Missouri*
WR – Eric Singleton, Auburn*
TE – Oscar Delp, Georgia
OL – Ar’maj Reed-Adams, Texas A&M
OL – Jaeden Roberts, Alabama
OL – Trey Zuhn III, Texas A&M
OL – Chase Bisontis, Texas A&M
C – Parker Brailsford, Alabama
Defense
DL – Caleb Banks, Florida
DL – R Mason Thomas, Oklahoma
DL – Tim Keenan III, Alabama
DL – LT Overton, Alabama
LB – Deontae Lawson, Alabama
LB – Harold Perkins Jr., LSU
LB – Suntarine Perkins, Ole Miss
DB – Jalon Kilgore, South Carolina
DB – Will Lee III, Texas A&M
DB – Malik Muhammad, Texas
DB – Domani Jackson, Alabama*
DB – Keon Sabb, Alabama*
Special Teams
PK – Trey Smack, Florida
P – Jack Bouwmeester, Texas
RS – Zachariah Branch, Georgia
KOS – Trey Smack, Florida
LS – Rocco Underwood, Florida
AP – Zavion Thomas, LSU
THIRD TEAM
Offense
QB – DJ Lagway, Florida
RB – Nate Frazier, Georgia
RB – Jam Miller, Alabama
WR – Zachariah Branch, Georgia
WR – Chris Brazzell II, Tennessee*
WR – Eugene Wilson III, Florida*
TE – Miles Kitselman, Tennessee
OL – Earnest Greene III, Georgia
OL – Xavier Chaplin, Auburn
OL – Lance Heard, Tennessee
OL – Joshua Braun, Kentucky*
OL – Trevor Goosby, Texas*
C – Connor Lew, Auburn
Defense
DL – Cam Ball, Arkansas
DL – Tyreak Sapp, Florida
DL – Trey Moore, Texas
DL – Zxavian Harris, Ole Miss
LB – Taurean York, Texas A&M
LB – Arion Carter, Tennessee
LB – Princewill Umanmielen, Ole Miss
DB – Boo Carter, Tennessee
DB – Isaac Smith, Mississippi State
DB – Jalen Catalon, Missouri
DB – Bray Hubbard, Alabama
Special Teams
PK – Lucas Carneiro, Ole Miss*
PK – Alex McPherson, Auburn*
P – Aidan Laros, Kentucky
RS – Zavion Thomas, LSU
KOS – Will Stone, Texas
LS – Ben Anderson, Oklahoma
AP – Martel Hight, Vanderbilt
* Ties (ties are not broken)