2025 AP Preseason All-America Teams
First-team offense
QB – Cade Klubnik, Clemson
RB – Jeremiyah Love, Notre Dame
RB – Nicholas Singleton, Penn State
OT – Spencer Fano, Utah
OT – Kadyn Proctor, Alabama
OG – Olaivavega Ioane, Penn State
OG – Ar’maj Reed-Adams, Texas A&M
C – Jake Slaughter, Florida
TE – Eli Stowers, Vanderbilt
WR – Jeremiah Smith, Ohio State
WR – Ryan Williams, Alabama
WR – Jordyn Tyson, Arizona State
AP – Desmond Reid, Pittsburgh
PK – Dominic Zvada, Michigan
First-team defense
EDGE – Dylan Stewart, South Carolina
EDGE – Colin Simmons, Texas
DT – Peter Woods, Clemson
DT – Zane Durant, Penn State
LB – Anthony Hill Jr., Texas
LB – Whit Weeks, LSU
LB – Kyle Louis, Pittsburgh
CB – Leonard Moore, Notre Dame
CB – Jermod McCoy, Tennessee
S – Caleb Downs, Ohio State
S – Dillon Thieneman, Oregon
DB – Michael Taaffe, Texas
P – Brett Thorson, Georgia
Second-team offense
QB – Garrett Nussmeier, LSU
RB – Makhi Hughes, Oregon
RB – Isaac Brown, Louisville
OT – Francis Mauigoa, Miami
OT – Blake Miller, Clemson
OG – Cayden Green, Missouri
OG – Keylan Rutledge, Georgia Tech
C – Parker Brailsford, Alabama
TE – Max Klare, Ohio State
WR – Antonio Williams, Clemson
WR – Elijah Sarratt, Indiana
WR – Cam Coleman, Auburn
AP – Kaytron Allen, Penn State
PK – Peyton Woodring, Georgia
Second-team defense
EDGE – T.J. Parker, Clemson
EDGE – Matayo Uiagalelei, Oregon
DT – Tim Keenan III, Alabama
DT – Christen Miller, Georgia
LB – Taurean York, Texas A&M
LB – Harold Perkins Jr., LSU
LB – Aiden Fisher, Indiana
CB – Chandler Rivers, Duke
CB – D’Angelo Ponds, Indiana
S – Koi Perich, Minnesota
S – KJ Bolden, Georgia
DB – Jalon Kilgore, South Carolina
P – Ryan Eckley, Michigan State