BATON ROUGE – LSU linebacker Whit Weeks added another preseason honor to his growing list as he was named first-team All-America by the Associated Press, the organization announced on Monday.

Weeks, a junior from Watkinsville, Ga., had previously been named first-team preseason All-America by Athlon’s and he picked up second-team recognition from Walter Camp and Sporting News.

Garrett Nussmeier, who enters his second year as LSU’s starting quarterback, and linebacker Harold Perkins were both named to AP’s second-team.

Weeks, who returns as the leader of the LSU defense, ranked No. 2 in the SEC in tackles a year ago with 125. He added 10 tackles for loss and 3.5 sacks on his way to earning first-team All-SEC honors. Weeks also earned SEC Defensive Player of the Week honors twice last year, the first time after recording a career-best 18 tackles, a sack and a forced fumble in LSU’s win over Ole Miss.

Weeks enters his junior season with 174 career tackles.

Nussmeier, who is 10-4 as LSU’s starting quarterback, has thrown for 5,772 yards and 40 touchdowns during his career with the Tigers. In his first season as a starter in 2024, Nussmeier threw for 4,052 yards and 29 TDs in leading LSU to a 9-4 mark.

He enters his final season at LSU ranked in the Top 10 in program history in several passing categories including No. 5 in TD passes (40), No. 7 in attempts (744) and completions (466) and No. 9 in passing yards (5,772).

Perkins returns to the field after missing the final nine games of the 2024 season with a knee injury, which he suffered against UCLA in week 4. A two-time All-SEC selection at linebacker, Perkins has 27.5 career tackles for loss and 13 sacks.

In his three years at LSU, Perkins has earned SEC Academic Honor Roll status three times and been named SEC Defensive Player of the Week twice and SEC Freshman of the Week one time.

The Tigers open the 2025 season on Saturday, Aug. 30 at Clemson in what is one of college football’s best matchups in week 1.