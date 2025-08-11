AP Top 25 Preseason Poll
|Rank
|Team
|Points (First-Place Votes)
|1
|Texas
|1,552 (25)
|2
|Penn State
|1,547 (23)
|3
|Ohio State
|1,472 (11)
|4
|Clemson
|1,398 (4)
|5
|Georgia
|1,331 (1)
|6
|Notre Dame
|1,325
|7
|Oregon
|1,236 (1)
|8
|Alabama
|1,179
|9
|LSU
|1,174
|10
|Miami (Fla.)
|889
|11
|Arizona State
|791
|12
|Illinois
|713
|13
|South Carolina
|667
|14
|Michigan
|662
|15
|Florida
|626
|16
|SMU
|565
|17
|Kansas State
|512
|18
|Oklahoma
|463
|19
|Texas A&M
|434
|20
|Indiana
|423
|21
|Ole Miss
|370
|22
|Iowa State
|309
|23
|Texas Tech
|274
|24
|Tennessee
|192
|25
|Boise State
|191
Others receiving votes:
BYU 156, Utah 144, Baylor 132, Louisville 90, Southern Cal 64, Georgia Tech 63, Missouri 33, Tulane 23, Nebraska 23, UNLV 21, Toledo 13, Auburn 10, James Madison 9, Memphis 9, Florida St. 8, Duke 6, Liberty 5, Navy 5, Iowa 5, TCU 4, Pittsburgh 3, Army 2, Colorado 1, Louisiana-Lafayette 1.