AP Top 25 Preseason Poll

Rank Team Points (First-Place Votes)
1 Texas 1,552 (25)
2 Penn State 1,547 (23)
3 Ohio State 1,472 (11)
4 Clemson 1,398 (4)
5 Georgia 1,331 (1)
6 Notre Dame 1,325
7 Oregon 1,236 (1)
8 Alabama 1,179
9 LSU 1,174
10 Miami (Fla.) 889
11 Arizona State 791
12 Illinois 713
13 South Carolina 667
14 Michigan 662
15 Florida 626
16 SMU 565
17 Kansas State 512
18 Oklahoma 463
19 Texas A&M 434
20 Indiana 423
21 Ole Miss 370
22 Iowa State 309
23 Texas Tech 274
24 Tennessee 192
25 Boise State 191

Others receiving votes:
BYU 156, Utah 144, Baylor 132, Louisville 90, Southern Cal 64, Georgia Tech 63, Missouri 33, Tulane 23, Nebraska 23, UNLV 21, Toledo 13, Auburn 10, James Madison 9, Memphis 9, Florida St. 8, Duke 6, Liberty 5, Navy 5, Iowa 5, TCU 4, Pittsburgh 3, Army 2, Colorado 1, Louisiana-Lafayette 1.