Oct. 6 Football National Rankings

Rank Team (First-Place Votes) Record Points Previous 1 Texas (44) 5-0 1364 1 2 Ohio State (11) 5-0 1330 3 3 Oregon 5-0 1215 6 4 Georgia 4-1 1174 5 5 Penn State 5-0 1163 7 6 Miami (Fla.) 6-0 1085 8 7 Alabama 4-1 1035 2 8 Ole Miss 5-1 935 11 9 Tennessee 4-1 856 4 10 LSU 4-1 839 12 11 Clemson 4-1 818 14 12 Notre Dame 4-1 807 13 13 Iowa State 5-0 695 16 14 Texas A&M 5-1 564 21 15 BYU 5-0 549 19 16 Oklahoma 4-1 541 17 17 Utah 4-1 479 18 18 Missouri 4-1 473 9 19 Kansas State 4-1 360 20 20 Indiana 6-0 358 24 21 Michigan 4-2 224 10 22 Boise State 4-1 213 NR 23 Illinois 4-1 179 25 24 Pittsburgh 5-0 170 NR 25 SMU 5-1 123 NR

Schools Dropped Out

No. 15 USC; No. 22 Louisville; No. 23 UNLV;

Others Receiving Votes

USC 102; Nebraska 68; Army West Point 36; Navy 26; Colorado 16; Kentucky 12; Arizona 12; UNLV 11; Texas Tech 8; Virginia 7; Washington 5; Liberty 5; Vanderbilt 4; Rutgers 3; Arkansas 3; Tulane 2; Louisville 2; Iowa 2; Syracuse 1; Arizona State 1;

List Of Voters

The US LBM Board of Coaches for the 2024 season: Tim Albin, Ohio; Major Applewhite, South Alabama; Tim Beck, Coastal Carolina; Mike Bloomgren, Rice; David Braun, Northwestern; Jeff Brohm, Louisville; Fran Brown, Syracuse; Neal Brown, West Virginia; Troy Calhoun, Air Force; Jamey Chadwell, Liberty; Bob Chesney, James Madison; Chris Creighton, Eastern Michigan; Sonny Cumbie, Louisiana Tech; Spencer Danielson, Boise State; Ryan Day, Ohio State; Kalen DeBoer, Alabama; Kenny Dillingham, Arizona State; Eliah Drinkwitz, Missouri; Mike Elko, Texas A&M; Tony Elliott, Virginia; Jedd Fisch, Washington; James Franklin, Penn State; Marcus Freeman, Notre Dame; Willie Fritz, Houston; Alex Golesh, South Florida; Tyson Helton, Western Kentucky; Mike Houston, East Carolina; Butch Jones, Arkansas State; Brent Key, Georgia Tech; GJ Kinne, Texas State; Chris Klieman, Kansas State; Dan Lanning, Oregon; Rhett Lashlee, SMU; Clark Lea, Vanderbilt; Lance Leipold, Kansas; Pete Lembo, Buffalo; Sean Lewis, San Diego State; Mike Locksley, Maryland; Mike MacIntyre, Florida International; Gus Malzahn, Central Florida; Chuck Martin, Miami (Ohio); Derek Mason, Middle Tennessee; Joey McGuire, Texas Tech; Bronco Mendenhall, New Mexico; Jeff Monken, Army; Pat Narduzzi, Pittsburgh; Ken Niumatalolo, San Jose State; Barry Odom, UNLV; Gerad Parker, Troy; Brent Pry, Virginia Tech; Kirby Smart, Georgia; Mark Stoops, Kentucky; Jon Sumrall, Tulane; Lance Taylor, Western Michigan; Jeff Traylor, Texas-San Antonio.