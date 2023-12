FIRST TEAM OFFENSE

QB Jayden Daniels, LSU, 6-4, 210, Sr., San Bernardino, Calif.

RB Ollie Gordon II, Oklahoma State, 6-1, 211, So., Fort Worth, Texas

WR Marvin Harrison Jr., Ohio State, 6-4, 205, Jr., Philadelphia, Pa.

WR Malik Nabers, LSU, 6-0, 200, Jr., Youngsville, La.

WR Rome Odunze, Washington, 6-3, 215, Jr., Las Vegas, Nev.

TE Brock Bowers, Georgia, 6-4, 240, Jr., Napa, Calif.

OL Joe Alt, Notre Dame, 6-8, 322, Jr., North Oaks, Minn.

OL Cooper Beebe, Kansas State, 6-4, 335, Sr., Kansas City, Kan.

OL Taliese Fuaga, Oregon State, 6-6, 334, Jr., Tacoma, Wash.

OL Zak Zinter, Michigan, 6-6, 322, Sr., North Andover, Mass.

C Jackson Powers-Johnson, Oregon, 6-3, 320, Jr., Draper, Utah

FIRST TEAM DEFENSE

DE Jonah Elliss, Utah, 6-2, 246, Jr., Moscow, Idaho

DE Laiatu Latu, UCLA, 6-5, 265, Sr., Sacramento, Calif.

DT Jer’Zhan Newton, Illinois, 6-2, 295, Jr., St. Petersburg, Fla.

DT T’Vondre Sweat, Texas, 6-4, 362, Sr., Huntsville, Texas

LB Jay Higgins, Iowa, 6-2, 233, Sr., Indianapolis, Ind.

LB Dallas Turner, Alabama, 6-4, 252, Jr., Fort Lauderdale, Fla.

LB Payton Wilson, N.C. State, 6-4, 238, Gr., Hillsborough, N.C.

DB Beanie Bishop Jr., West Virginia, 5-10, 181, Sr., Louisville, Ky.

DB Cooper DeJean, Iowa, 6-1, 207, Jr., Odebolt, Iowa

DB Malaki Starks, Georgia, 6-1, 205, So., Jefferson, Ga.

DB Xavier Watts, Notre Dame, 5-11, 204, Sr., Omaha, Neb.

FIRST TEAM SPECIALISTS

K Jose Pizano, UNLV, 5-9, 220, Sr., Lehi, Utah

P Tory Taylor, Iowa, 6-4, 232, Sr., Melbourne, Australia

KR Jayden Harrison, Marshall, 5-11, 195, Jr., Antioch, Tenn.

PR LaJohntay Wester, Florida Atlantic, 5-11, 167, Jr., Palmetto, Fla.

AP Travis Hunter, Colorado, 6-1, 185, So., Suwanee, Ga.

SECOND TEAM OFFENSE

QB Michael Penix Jr., Washington

RB Blake Corum, Michigan

RB Cody Schrader, Missouri

WR Troy Franklin, Oregon

WR Malik Washington, Virginia

TE Dallin Holker, Colorado State

OL Olumuyiwa Fashanu, Penn State

OL Troy Fautanu, Washington

OL Javon Foster, Missouri

OL JC Latham, Alabama

C Sedrick Van Pran, Georgia

SECOND TEAM DEFENSE

DE Jalen Green, James Madison

DE Mohamed Kamara, Colorado State

DT Howard Cross III, Notre Dame

DT Kris Jenkins, Michigan

LB Edgerrin Cooper, Texas A&M

LB Tommy Eichenberg, Ohio State

LB Jason Henderson, Old Dominion

DB Kris Abrams-Draine, Missouri

DB Brylan Green, Liberty

DB Quinyon Mitchell, Toledo

DB Tyler Nubin, Minnesota

SECOND TEAM SPECIALISTS

K Graham Nicholson, Miami (Ohio)

P Matthew Hayball, Vanderbilt

KR Zachariah Branch, USC

PR Xavier Worthy, Texas

AP Ismail Mahdi, Texas State.

First Team by Conference:

Big Ten 6, Pac-12 6, SEC 5, Big 12 4, Independents 2; ACC 1; American Athletic 1, Mountain West 1, Sun Belt 1, Mid-American 0, Conference USA 0.

Second Team by Conference:

SEC 7, Big Ten 5, Pac-12 4, Sun Belt 3, Mid-American 2, Mountain West 2, ACC 1, Independents 1; Big 12 1; Conference USA 1, American Athletic 0.

Combined by Conference:

SEC 12; Big Ten 11; Pac-12 10; Big 12 5; Sun Belt 4; Mountain West 3; Independents 3; ACC 2; Mid-American 2; American Athletic 1; Conference USA 1.

First Team by School:

Iowa 3, Georgia 2, LSU 2, Notre Dame 2, Alabama 1, Colorado 1, Florida Atlantic 1, Illinois 1, Kansas State 1, Marshall 1, Michigan 1, N.C. State 1, Ohio State 1, Oklahoma State 1, Oregon 1, Oregon State 1, Texas 1, UCLA 1, UNLV 1, Utah 1, Washington 1, West Virginia 1.

Second Team by School:

Missouri 3, Colorado State 2, Michigan 2, Washington 2, Alabama 1, Georgia 1, James Madison 1, Liberty 1, Miami (Ohio) 1, Minnesota 1, Notre Dame 1, Ohio State 1, Old Dominion 1, Penn State 1, Texas 1, Texas A&M 1, Texas State 1, Toledo 1, USC 1, Vanderbilt 1, Virginia 1.

Combined by School:

Georgia 3, Iowa 3, Michigan 3, Missouri 3, Notre Dame 3, Washington 3, Alabama 2, Colorado State 2, LSU 2, Ohio State 2, Oregon 2, Texas 2, Colorado 1, Florida Atlantic 1, Illinois 1, James Madison 1, Kansas State 1, Liberty 1, Marshall 1, Miami (Ohio) 1, Minnesota 1, N.C. State 1, Oklahoma State 1, Old Dominion 1, Oregon State 1, Penn State 1, Texas A&M 1, Texas State 1, Toledo 1, UCLA 1, UNLV 1, USC 1, Utah 1, Vanderbilt 1, Virginia 1, West Virginia 1.

First team by Class: Juniors 13, Seniors/Graduates 11, Sophomores 3.

Second team by Class: Seniors/Graduates 13, Juniors 11, Sophomores 2, Freshmen 1.

Combined by Class: Juniors 24, Seniors/Graduates 24, Sophomores 5, Freshman 1.