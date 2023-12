Dec. 3 Football National Rankings

Rank Team Record Points Previous 1 Michigan (51) 13-0 1535 2 2 Washington (8) 13-0 1482 3 3 Florida State 13-0 1358 4 T4 Alabama (3) 12-1 1351 8 T4 Texas 12-1 1351 7 6 Georgia 12-1 1275 1 7 Ohio State 11-1 1187 6 8 Oregon 11-2 1092 5 9 Missouri 10-2 1023 9 10 Penn State 10-2 952 10 11 Ole Miss 10-2 932 11 12 Oklahoma 10-2 898 12 13 LSU 9-3 796 13 14 Arizona 9-3 707 15 15 Louisville 10-3 642 14 16 Notre Dame 9-3 633 16 17 Iowa 10-3 426 17 18 North Carolina State 9-3 423 20 19 SMU 11-2 375 24 20 Liberty 13-0 315 22 21 Oklahoma State 9-4 299 19 22 Oregon State 8-4 295 21 23 Tennessee 8-4 226 23 24 Tulane 11-2 139 18 25 James Madison 11-1 114 25

Others Receiving Votes

Clemson 107; Troy 66; Kansas State 64; Utah 36; Kansas 17; West Virginia 8; Miami (OH) 8; Toledo 7; Boise State 7; San Jose State 3; New Mexico State 1.