Nov. 5 Football National Rankings

Rank Team (First-Place Votes) Record Points Previous 1 Georgia (55) 9-0 1587 1 2 Michigan (4) 9-0 1479 2 3 Ohio State (5) 9-0 1468 3 4 Florida State 9-0 1433 4 5 Washington 9-0 1357 5 6 Oregon 8-1 1235 7 7 Texas 8-1 1209 6 8 Alabama 8-1 1187 8 9 Penn State 8-1 1093 9 10 Ole Miss 8-1 1052 10 11 Louisville 8-1 938 15 12 Tennessee 7-2 785 16 13 Oregon State 7-2 756 19 14 Utah 7-2 747 18 15 Missouri 7-2 658 14 16 Oklahoma 7-2 552 11 17 Oklahoma State 7-2 543 NR 18 Kansas 7-2 481 23 19 LSU 6-3 468 13 20 Tulane 8-1 377 21 21 James Madison 9-0 279 24 22 Notre Dame 7-3 264 12 23 North Carolina 7-2 233 25 24 Arizona 6-3 118 NR 25 Fresno State 8-1 113 NR

Schools Dropped Out

No. 17 Air Force; No. 20 UCLA; No. 22 USC.

Others Receiving Votes

Air Force 78; Iowa 57; USC 56; Kansas State 52; Liberty 50; Duke 24; UCLA 22; SMU 20; UNLV 10; Toledo 8; North Carolina State 4; Kentucky 4; Troy 2; West Virginia 1.