Oct. 8 Football National Rankings

Rank Team (First-Place Votes) Record Points Previous 1 Georgia (61) 6-0 1597 1 2 Michigan 6-0 1512 2 3 Ohio State (2) 5-0 1443 3 4 Florida State 5-0 1411 5 5 Penn State 5-0 1300 6 6 Washington (1) 5-0 1246 8 7 Oklahoma 6-0 1200 12 8 Oregon 5-0 1168 9 9 Southern California 6-0 1121 7 10 Alabama 5-1 1025 10 11 Texas 5-1 982 4 12 North Carolina 5-0 912 13 13 Mississippi 5-1 764 15 14 Oregon State 5-1 713 16 15 Louisville 6-0 651 25 16 Utah 4-1 600 19 17 Tennessee 4-1 587 18 18 Duke 4-1 451 21 19 Washington State 4-1 370 14 20 LSU 4-2 355 23 21 Notre Dame 5-2 324 11 22 UCLA 4-1 276 NR 23 Kentucky 5-1 159 20 24 Kansas 5-1 120 NR 25 Missouri 5-1 78 22

Dropped Out

No. 17 Miami; No. 24 Fresno State.

Others Receiving Votes

Miami 74; Wyoming 60; Air Force 58; Iowa 57; Maryland 37; Clemson 33; West Virginia 24; Wisconsin 23; Texas A&M 22; Tulane 18; James Madison 9; Brigham Young 9; Fresno State 4; Ohio 2; Memphis 2; Florida 2; Liberty 1.