ITA Southern Regional - Day 1 Results

Singles Qualifying – Round 1 (9 a.m. CT start time)

Enya Ratkic (UAB) def. Ansley Cheshire (BAMA), 6-3, 6-1

Honoka Umeda (NWST) def. Olivia Elliot (TROY), 6-1, 6-3

Marta Serra (UNA) def. Sophia Sara-Safarova (NICH), 6-4, 6-1

Valeriia Avdeeva (TROY) def. Tamara Bachmann (ULM), 6-1, 6-2

Ntokozo Zungu (AAM) def. Emma Grant (LSU), 6-1, 6-0

Heta Nuutinen (MCN) def. Sydney Orefice (BAMA), 6-3, 6-1

Anastassia Kouchnareva (UNO) def. Caroline Arnold (LSU), 6-0, 7-6 (3)

Manal Ennaciri (USA) def. Hannah Nagapall (AAM), 3-6, 6-3, 10-7

Angela Del Campo (ULM) def. Carla Bouygues (NICH), 6-4, 1-6, 11-9

Carla Urchoeguia (ULL) def. Irene Artigas Taberner (JSU), 6-4, 6-4

Zuzana Pavelekova (JSU) def. Sean Mullen (TUL), 6-4, 5-7, 10-8

Mariam Hatem (ULM) def. Maria Wang Marinez (MCN), 7-6 (4), 5-7, 10-8

Ariane Monlleo Sanchis (MCN) def. Valeria San Miguel Soria (UNA), 6-4, 7-6 (5)

Qianyu Liu (NSU) def. Ava Rath (MSST), 6-4, 6-2

Margaret Jaraczewski (SAM) def. Natalia Mora Ballo (MCN), 6-1, 6-3

Gabrielle Henderson (AA&M) def. Mackenzie King (ULM), 6-3, 6-4

Sara Erenda (NWST) def. Lea Grinberg (MCN), 7-6 (6), 5-7, 10-7

Ksenia Reznitskaya (UNO) def. Emilia Namyslo (TROY), 6-4, 4-6, 10-7

Stanislava Bobrovnikova (UNA) def. Tristanne Dechoux (UNO), 6-2. 6-7 (6), 10-3

Delien Kleinhans (USA) def. Cristine Tchanicheve (UL), 6-2, 6-2

Valentina Vasquez (LT) def. Leena Metwally (TROY), 7-5, 6-4

Suhana Sofia (USM) def. Kalais Going (UNA), 6-3, 5-7, 10-6

Anastasija Adiekyte (MCN) def. Audelia Morin-Kougoucheff (UNO), 6-1, 6-0

Nikola Novotna (USA) def. Carina Holguin (LSU), 7-5, 6-0

Laurie Barendse (UNO) def. Angelina Bilnova (USM), 6-3, 2-6, 10-7

Vanessa Mellynchuck (UAB) def. Ella Tuomela (JSU), 6-3, 6-2

Yana Dhamija (AA&M) def. Zenn Lim (USM), 6-3, 6-1

Sofia Garcia (NWST) def. Jenalia Prulla (UL), 3-6, 6-0, 10-8

Meredith Taylor (SAM) def. Alicia Owegi (AA&M), 6-4, 4-6, 10-8

Polina Ramenskaja (JSU) def. Marta Torres Rodriguez (UNA), 6-4, 4-6, 10-8

Gabrielle Leslie (TROY) def. Giovanna Pereira (ULM), 7-6 (5), 5-7, 10-4

Singles Qualifying – Round 2 (Noon CT start time)

Enya Ratkic (UAB) def. Anastassia Kouchnareva (UNO), 6-4, 4-0 (Retirement – Injury)

Ariane Monlleo Sanchis (MCN) def. Qianyu Liu (NICH), 6-3, 1-0 (Retirement – Injury)

Manal Ennaciri (USA) def. Angela Del Campo (ULM), 0-6, 6-1. 10-3

Marta Serra (UNA) def. Mariam Hatem (ULM), 6-2, 6-1

Margaret Jaraczewski (SAM) def. Gabrielle Henderson (AA&M), 6-1, 6-3

Carla Urchoeguia (UL) def. Honoka Umeda (NWST), 6-2, 7-6 (8)

Heta Nuutinen (MCN) def. Ntokozo Zungu (AA&M), 5-7. 6-1, 10-6

Nikola Novotna (USA) def. Anastajia Adeikyte (MCN), 6-2, 6-3

Delien Kleinhans (USA) def. Stanislava Bobrovnikova (UNA), 6-4, 6-1

Sara Erenda (NWST) def. Ksenia Reznitskaya (UNO), 7-5, 6-2

Vanessa Mellychuk (UAB) def. Laurie Barendse (UNO), 6-4, 5-7, 10-8

Valentina Vasquez (LT) def. Suhana Sophia (USM) 6-7 (4), 6-4, 10-7

Polina Ramenskaja (JSU) def. Meredith Taylor (SAM), 7-6 (6), 6-3

Zenn Lim (USM) def. Sofia Garcia (NWST), 4-6, 6-4, 11-9

Emma Ansorge (Univ. of North Alabama) def. Gabrielle Leslie (Troy) 6-4, 6-2

Zuzana Pavelekova (JSU) def. Valeriia Avdeeva (Troy) 6-3, 6-1

Doubles Qualifying – Round 1 (5 p.m. CT start time)

Bouygues/Grinberg (Nicholls) def. Holguin/Grant (LSU) 8-1

Adeikyte/Gamretkaia (McNeese) def. Bachmann/Pereira (ULM) 8-1

Torres Rodriguez/Karabacak (Univ. of North Alabama) def. Pommiers/Wang (McNeese) 8-2

Jaraczewski/Surcey (Samford) def. Sotelo Raya/Nagapall (Alabama A&M) 8-3

Kukaras/Guirguis (Troy) def. Mora Ballo/Monlleo Sanchis (McNeese) 8-5

Aoki/Ennaciri (South Alabama) def. Hatem/King (ULM) 8-3

Dechoux/Kouchnareva (UNO) def. Zungu/Henderson (Alabama A&M) 8-3

Theis/Mullen (Tulane) def. Ramadan/Namyslo (Troy) 8-4

Bobrovnikova/San Miguel Soria (North Alabama) def. Wise/Klevisar (NSU) 8-6

Pavelekova/Tuomela (Jacksonville State) def. Richter/Blinova (USM) 8-4

Prato/Artigas (Jacksonville State) def. Del Campo/Klinteby (ULM) 8-6

Lopez/Mauro (Samford) def. Reznitskaya/Barendse (UNO) 8-4

Elliott/Avdeeva (Troy) def. Taylor/Hayduk (Samford) 8-5

Erenda/Garcia (NSU) def. Sara-Safarova/Liu (Nicholls) 8-5

Dhamija/Owegi (Alabama A&M) def. Leslie/Metwally (Troy) 8-5

Going/Ansorge (UNA) def. Ramenskaja/Zarza (Jacksonville State) 8-7(4)