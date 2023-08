Rank Team (First-Place Votes) Points 1 Georgia (60) 1572 2 Michigan (2) 1490 3 Ohio State (1) 1400 4 Alabama 1398 5 LSU 1276 6 USC 1245 7 Penn State 1177 8 Florida State 1147 9 Clemson 1032 10 Washington 977 11 Texas 882 12 Tennessee 868 13 Notre Dame 863 14 Utah 811 15 Oregon 732 16 Kansas State 501 17 TCU 416 18 Oregon State 406 19 Wisconsin 386 20 Oklahoma 296 21 North Carolina 292 22 Ole Miss 281 23 Texas A&M 227 24 Tulane 224 25 Iowa 131

OTHERS RECEIVING VOTES:

Texas Tech 101, South Carolina 73, UCLA 66, UTSA 64, Arkansas 22, Boise St. 17, Pittsburgh 16, Kentucky 14, Louisville 10, Troy 10, Kansas 10, Auburn 7, Minnesota 6, Toledo 4, Duke 4, Mississippi St. 4, Florida 4, Illinois 3, Baylor 3, Coastal Carolina 3, South Alabama 1, NC State 1, James Madison 1, Liberty 1.

Point values in parentheses indicate the number of first place votes.