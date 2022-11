Nov. 27 Football National Rankings

Rank, Team (First-Place Votes), Record, Points, Previous

1, Georgia (60), 12-0, 1572, 1

2, Michigan (3), 12-0, 1512, 3

3, Texas Christian, 12-0, 1446, 4

4, Southern California, 11-1, 1381, 5

5, Ohio State, 11-1, 1312, 2

6, Alabama, 10-2, 1262, 7

7, Penn State, 10-2, 1153, 10

8, Tennessee, 10-2, 1143, 11

9, Washington, 10-2, 1039, 12

10, Kansas State, 9-3, 930, 13

11, Clemson, 10-2, 900, 8

12, Utah, 9-3, 872, 14

13, LSU, 9-3, 845, 6

14, Florida State, 9-3, 739, 16

15, Oregon, 9-3, 681, 9

16, Oregon State, 9-3, 613, 22

17, UCLA, 9-3, 603, 18

18, Tulane, 10-2, 558, 20

19, Notre Dame, 8-4, 340, 15

20, South Carolina, 8-4, 299, NR

21, Texas, 8-4, 292, 24

22, North Carolina, 9-3, 175, 17

23, Central Florida, 9-3, 141, NR

24, Texas-San Antonio, 10-2, 127, 25

25, Mississippi State, 8-4, 88, NR

Dropped Out

No. 19 Mississippi; No. 21 Cincinnati; No. 23 Coastal Carolina.

Others Receiving Votes

Mississippi 83; Troy 58; NC State 58; Cincinnati 49; Boise State 37; Purdue 36; Pittsburgh 36; Coastal Carolina 26; Air Force 19; South Alabama 15; Illinois 10; Minnesota 7; Duke 7; Iowa 6; James Madison 2; Fresno State 2; Wake Forest 1.