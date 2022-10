Oct. 23 Football National Rankings

Rank Team (First-Place Votes) Record Points Previous 1 Georgia (43) 7-0 1550 1 2 Ohio State (17) 7-0 1516 2 3 Tennessee (2) 7-0 1424 4 4 Michigan (1) 7-0 1407 3 5 Clemson 8-0 1325 5 6 Alabama 7-1 1264 6 7 Texas Christian 7-0 1184 8 8 Oregon 6-1 1125 9 9 Oklahoma State 6-1 1031 11 10 Wake Forest 6-1 949 13 11 Southern California 6-1 941 12 12 Mississippi 7-1 816 7 13 Penn State 6-1 789 16 14 Utah 5-2 782 15 15 UCLA 6-1 744 10 16 Syracuse 6-1 554 14 17 Kentucky 5-2 473 18 18 Illinois 6-1 469 20 19 Cincinnati 6-1 441 19 20 LSU 6-2 350 NR 21 North Carolina 6-1 347 22 22 Kansas State 5-2 261 17 23 NC State 5-2 259 23 24 Tulane 7-1 206 25 25 South Carolina 5-2 87 NR

Dropped Out:

No. 21 Texas; No. 24 Mississippi State.

Others Receiving Votes: Texas 48; Liberty 42; Maryland 24; Washington 22; Oregon State 21; Baylor 6; Texas-San Antonio 4; Mississippi State 4; Troy 3; Arkansas 3; Coastal Carolina 2; Central Florida 1; Boise State 1.