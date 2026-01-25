LSU Gold
Swimming & Diving

Gallery: Swimming & Diving Senior Day

+0
Megan Barnes, Lyle Robelot, Jon Sakovich, Rick Bishop, Ezra Dickinson, Drew Livingston, Brogan Barr, Pace Clark, Delaney Crowder | Photo by: Reagan Cotten
Chloe Cheng, Lyle Robelot, Jon Sakovich, Rick Bishop, Ezra Dickinson, Drew Livingston, Brogan Barr, Pace Clark, Delaney Crowder | Photo by: Reagan Cotten
Michaela de Villiers | Photo by: Reagan Cotten
Andrew Garon, Lyle Robelot, Jon Sakovich, Rick Bishop, Ezra Dickinson, Drew Livingston, Brogan Barr, Pace Clark, Delaney Crowder | Photo by: Reagan Cotten
Stepan Goncharav, Lyle Robelot, Jon Sakovich, Rick Bishop, Ezra Dickinson, Drew Livingston, Brogan Barr, Pace Clark, Delaney Crowder | Photo by: Reagan Cotten
Stuart Higdon, Lyle Robelot, Jon Sakovich, Rick Bishop, Ezra Dickinson, Drew Livingston, Brogan Barr, Pace Clark, Delaney Crowder | Photo by: Reagan Cotten
Jacob Pishko, Lyle Robelot, Jon Sakovich, Rick Bishop, Ezra Dickinson, Drew Livingston, Brogan Barr, Pace Clark, Delaney Crowder | Photo by: Reagan Cotten
Sofia Sartori, Lyle Robelot, Jon Sakovich, Rick Bishop, Ezra Dickinson, Drew Livingston, Brogan Barr, Pace Clark, Delaney Crowder | Photo by: Reagan Cotten
Martina Bukvic | Photo by: Reagan Cotten
Rick Bishop | Photo by: Reagan Cotten
Zoe Carlos-Broc | Photo by: Reagan Cotten
Sabrina Lyn | Photo by: Reagan Cotten
Stepan Goncharov | Photo by: Reagan Cotten
Nikola Simic | Photo by: Reagan Cotten
Jacob Pishko | Photo by: Reagan Cotten
Jovan Lekic | Photo by: Reagan Cotten
Stepan Goncharov | Photo by: Reagan Cotten
Jessie Liao | Photo by: Reagan Cotten
Avery Littlefield | Photo by: Reagan Cotten
Chloe Cheng | Photo by: Reagan Cotten
Stuart Higdon | Photo by: Reagan Cotten
Megan Barnes | Photo by: Reagan Cotten

