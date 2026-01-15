LSU Gold
Shop
Custom LSU Nike Pegasus 41
Custom LSU Nike Pegasus 41 $149.99 Shop Now
Open Search
Swimming & Diving

Gallery: Swim and Dive @ Georgia Fall Invitational

+0
Gallery: Swim and Dive @ Georgia Fall Invitational
Sofia Sartori | Photo by: Gianpaolo Nicolosi
Michaela de Villiers | Photo by: Gianpaolo Nicolosi
Karlo Percinic | Photo by: Gianpaolo Nicolosi
Nikola Simic | Photo by: Gianpaolo Nicolosi
Karlo Percinic | Photo by: Gianpaolo Nicolosi
Caleb Ellis | Photo by: Gianpaolo Nicolosi
Eve Nelson | Photo by: Gianpaolo Nicolosi
Carson Paul | Photo by: Gianpaolo Nicolosi
Volodymyr Lisovets | Photo by: Gianpaolo Nicolosi
Caleb Ellis | Photo by: Gianpaolo Nicolosi
Jere Hribar | Photo by: Gianpaolo Nicolosi
Carson Paul | Photo by: Gianpaolo Nicolosi
Jere Hribar | Photo by: Gianpaolo Nicolosi
Collin Quickstad | Photo by: Gianpaolo Nicolosi

Related Stories

January 2026 CCACSA Student-Athletes of the Month

January 2026 CCACSA Student-Athletes of the Month

Swim & Dive Falls Short at Florida, Diving Wraps up Tennessee Invitational

Swim & Dive Falls Short at Florida, Diving Wraps up Tennessee Invitational

No. 12/14 S&D to Visit No. 8/5 Florida for Ranked Matchup

No. 12/14 S&D to Visit No. 8/5 Florida for Ranked Matchup