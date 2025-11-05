LSU Gold
Shop
Custom LSU Nike Pegasus 41
Custom LSU Nike Pegasus 41 $149.99 Shop Now
Open Search
Soccer

Gallery: Soccer vs Tennessee at SEC Tournament Quarterfinals

+0
Gallery: Soccer vs Tennessee at SEC Tournament Quarterfinals
Audur Scheving | Photo by: Stephen Bayog
Jocelyn Ollivierre | Photo by: Stephen Bayog
Gabbi Ceballos, Jocelyn Ollivierre, Jazmin Ferguson, Ida Hermannsdottir, Ava Galligan, Kelsey Major, Sydney Cheesman, Makenna Dominguez, Audur Scheving, Morgan Witz, Ava Amsden | Photo by: Stephen Bayog
Ava Galligan | Photo by: Stephen Bayog
Gabbi Ceballos | Photo by: Stephen Bayog
Morgan Witz | Photo by: Stephen Bayog
Morgan Witz | Photo by: Stephen Bayog
Morgan Witz, Ida Hermannsdottir | Photo by: Stephen Bayog
Ida Hermannsdottir | Photo by: Stephen Bayog
| Photo by: Stephen Bayog
Kelsey Major | Photo by: Stephen Bayog
Jazmin Ferguson | Photo by: Stephen Bayog
Makenna Dominguez | Photo by: Stephen Bayog
Audur Scheving | Photo by: Stephen Bayog
| Photo by: Stephen Bayog
Mireia Sánchez, Sol Toboada Martínez, Gadea Blanco González, Danielle Shannon | Photo by: Stephen Bayog
Senai Rogers | Photo by: Stephen Bayog
| Photo by: Stephen Bayog
| Photo by: Stephen Bayog
Morgan Witz | Photo by: Stephen Bayog
| Photo by: Stephen Bayog

Related Stories

LSU Soccer Advances to SEC Tournament Semifinal; Moves Past Four Seed Tennessee, 2-0

LSU Soccer Advances to SEC Tournament Semifinal; Moves Past Four Seed Tennessee, 2-0

LSU Soccer Cracks National Rankings for First Time Since 2021

LSU Soccer Cracks National Rankings for First Time Since 2021

LSU Set for SEC Quarterfinal Matchup Against No. 4-Seed Tennessee on Tuesday Night

LSU Set for SEC Quarterfinal Matchup Against No. 4-Seed Tennessee on Tuesday Night